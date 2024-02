Todas las isapres subirán los precios bases de sus planes de salud

La Superintendencia de Salud reportó este lunes que todas las isapres abiertas al público comunicaron su decisión de adecuar los precios bases de sus planes de salud.

Las isapres abiertas a todo público son siete: Banmédica, Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Nueva Masvida, Esencial y Vida Tres.

En Chile, hay 10 isapres pero 7 son abiertas. Cruz del Norte, Isalud y Fundación son cerradas. De ellas, el regulador indicó que solamente la primera no comunicó una determinación al respecto porque no tiene tabla de factores, “por ello, no le corresponde aplicar esta alza”.

Recordemos que el martes pasado, la Superintendencia de Salud publicó en el Diario Oficial el porcentaje máximo de ajuste que debían considerar las isapres en las adecuaciones de precios de sus planes de salud.

Se fijó en 7,4% el porcentaje máximo que las Instituciones de Salud Previsional debían considerar al momento de decidir el ajuste de los precios base. Se trata de un tope casi tres veces mayor al del año pasado (que era de 2,6%).

El plazo para que entregaran una decisión era de cinco días, el cual se cumplió ayer domingo.