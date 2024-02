Chile: segundo país más afectado por el terrorismo en la región según índice global 2024

Según el Índice Global de Terrorismo 2024 (GTI), América del Sur ha experimentado una mejora general en el impacto del terrorismo en el último año, con ocho países mejorando su puntuación y solo dos sin cambios.

Sin embargo, Chile, ubicado en el ranking como el segundo país más afectado por el terrorismo en la región, ha experimentado un empeoramiento gradual desde 2012, alcanzando su punto máximo en 2022.

De acuerdo al informe elaborado por el Instituto de Economía y Paz (IEP), el principal think tank del mundo dedicado a desarrollar métricas para analizar la paz y cuantificar su valor económico, aunque en 2023 no se registraron muertes por terrorismo en Chile, el país se encuentra entre los peor clasificados en el GTI, a pesar de no estar en conflicto.

Según el sondeo internacional, más del 78% de los ataques en Chile fueron llevados a cabo en La Araucanía.

Cabe mencionar que Chile ya no es un destino turístico absolutamente seguro, al menos para los británicos. La Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido advirtió en febrero de este año que “hay actos ocasionales de terrorismo interno por parte de grupos anarquistas, principalmente en Santiago, incluido el uso de pequeños artefactos explosivos”. La oficina británica también resaltó los enfrentamientos en el sur, en particular, cerca de la Ruta 5.

El mes pasado, el Gobierno lanzó una herramienta de lucha contra el crimen organizado que incluye al terrorismo. El nombre es largo. Se trata del Tercer Plan de Acción de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El documento, elaborado por 29 instituciones públicas, busca enfrentar los mencionados actos ilícitos por medio de 55 compromisos que se desarrollarán en los próximos cuatro años (hasta el 2027), a través de siete líneas de trabajo: actualización legislativa, fortalecimiento de la persecución penal, identificación y evaluación de riesgos, supervisión y regulación interinstitucional coordinada, intercambio de información financiera, capacitación y cooperación nacional/internacional.

Además, el Presidente Gabriel Boric, en noviembre del 2022, en su primera visita como Mandatario a La Araucanía, reconoció que han habido actos terroristas en la zona sur del país. “Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista”, dijo.

Por su parte, Colombia sigue siendo el país más impactado por el terrorismo en América del Sur, manteniendo esta posición durante la última década, a pesar de una ligera mejora entre 2013 y 2023. A diferencia de Chile, según el GTI, Colombia experimentó un aumento significativo en el número de muertes e incidentes terroristas en el último año, principalmente atribuidos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En contraste, Venezuela registró la mayor mejora en la región en 2023, sin registrar muertes ni ataques por segundo año consecutivo. Esta es la primera vez que el país registra dos años consecutivos sin incidentes desde 2012.

En total, ha habido 2,027 muertes por terrorismo en América del Sur desde 2007, la cuarta más baja de cualquier región.

Aunque el panorama general de la región muestra mejoras, es evidente la necesidad de seguir monitoreando de cerca la situación en Chile y en otros países afectados por el terrorismo para implementar medidas preventivas y de seguridad adecuadas.

Burkina Faso y el peor impacto del terrorismo en 2023

El informe del IEP revela datos alarmantes sobre el estado del terrorismo a nivel mundial, destacando un aumento significativo en las muertes causadas por actividades terroristas en el año 2023. A pesar de una disminución en el número de incidentes terroristas en varias regiones, la cantidad de víctimas mortales ha alcanzado su punto más alto desde 2017, con un total de 8,352 personas fallecidas debido a actos terroristas.

Una de las principales conclusiones del informe es el cambio en el epicentro del terrorismo, que ahora se sitúa en la región central del Sahel, superando a Oriente Medio. Organizaciones como el Estado Islámico (EI) y Jamaat Nusrat Al-Islam wal Muslimeen (JNIM), afiliada a Al-Qaeda, han surgido como las entidades terroristas más activas en esta área.

El informe destaca que, incluso excluyendo el devastador ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre del año pasado en Israel, las muertes por terrorismo habrían aumentado un 5%. Esto se debe a un alarmante incremento del 56% en el número promedio de víctimas mortales por ataque, marcando la tasa más alta en casi una década.

Burkina Faso, dentro de la región del Sahel, experimentó el peor impacto del terrorismo en 2023, con un aumento del 68% en las muertes a pesar de una disminución del 17% en los ataques. Esta tendencia se ha observado en varios países vecinos como Mali y Níger.

Por otro lado, Pakistán fue el país que registró la mayor cantidad de incidentes terroristas, con 490 ataques que resultaron en 689 muertes. Este es el cuarto año consecutivo en el que tanto los incidentes como las muertes han aumentado en el país. Sin embargo, se destaca que Irak ha logrado una mejora significativa, con una caída del 99% en las muertes por terrorismo desde 2007.

El incidente más mortal del año 2023 fue el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre en Israel, que cobró la vida de 1,200 personas. Las consecuencias de este evento aún están siendo evaluadas, con más de 30,000 palestinos fallecidos debido a la operación militar de Israel hasta mediados de febrero de 2024.

El informe también enfatiza que, si bien el terrorismo no es la forma más mortífera de violencia en el mundo, en comparación con el conflicto armado, su impacto psicológico y social es especialmente perturbador. Además, señala la creciente inestabilidad regional en el Medio Oriente, con tensiones entre Palestina e Israel en su punto más alto y el riesgo de un conflicto entre Hezbollah e Israel en aumento.

El IEP sostiene que la escalada de violencia en la región ha llevado a un aumento en la actividad terrorista, con posibles repercusiones en países vecinos como Egipto, Jordania, Líbano, Irán, Irak, Siria y Yemen.