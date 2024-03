El hambre de conflicto del abogado que se querelló contra Ripamonti por los incendios

En la década de los 80, Mario Zumelzu cursó la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso. Esta casa de estudios albergó en sus pasillos a un alumnado que, en su mayoría, era opositor a la dictadura de Pinochet. Zumelzu, a contracorriente, se presentó como candidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes por la lista de derecha que estaba alineada con el régimen. Excompañeros del abogado recuerdan que esas asambleas eran un lugar complejo para un joven de derecha, sin embargo, Zumelzu parecía no flaquear. Hoy, uno de esos testigos, al verlo en medio de la polémica con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, reconoce algo de su época universitaria: su estado de mayor comodidad es el conflicto.

Zumelzu volvió a saltar a la palestra pública luego del anuncio de querella en contra de la alcaldesa de Viña del Mar. La amenaza se hizo carne el lunes cuando el abogado, junto con Luis Eduardo Cantellano Ampuero y Pablo Cantellano Ampuero, ingresaron la querella criminal por cuasidelito de homicidio contra la jefa comunal y también en contra de Alejandro Peirano, director del Jardín Botánico, por los casos que el Ministerio Público determine.

La querella fue declarada admisible el martes por parte del Juzgado de Garantía de Viña del Mar. Sin embargo, la semana pasada, cuando se había anunciado la acción judicial, la alcaldesa viñamarina no tardó en responder.

“El actuar de este abogado es completamente impúdico, no tiene humanidad, no la tiene, es completamente vergonzoso lo que está haciendo y es un daño no solamente para esas familias, porque se está aprovechando de ellas, sino también para el resto de las personas, al acercarse de manera desvergonzada a intentar prometer, sin base jurídica, una responsabilidad para armar una polémica de corte político”, acusó.

Desde el municipio y también parlamentarios de la región le confirmaron a El Mostrador que los integrantes de la familia Avilés –quienes perdieron a sus familiares en el incendio del Jardín Botánico– planeaban querellarse en contra de Peirano en un inicio. Sin embargo, dichas fuentes confirman que Zumelzu se acercó a la familia para ofrecerles asesoría gratuita a cambio de cambiar el foco de la querella hacia Ripamonti.

El abogado, en vez de esquivar la ofensiva de la alcaldesa, retrucó y alimentó el conflicto: “Que Ripamonti siga celebrando el Festival mientras Viña llora a sus muertos”. Además, se defendió sosteniendo que “las imputaciones políticas vierten solamente cuando no hay argumentos de fondo”.

Voces ligadas a la política y de la Región de Valparaíso reconocen a Zumelzu como un abogado cercano a la UDI, pues –como él mismo señaló– apenas hace 7 años dejó de militar en ese partido. Pero en el pasado estuvo involucrado en causas con Evelyn Matthei y fue cercano al exsenador gremialista Beltrán Urenda.

“Es un abogado cercano a la UDI, ya no sé si sigue militando, pero su cercanía es evidente. Trabajó, fue muy cercano a Beltrán Urenda, fue una especie de consigliere de él en ciertos negocios”, dice el diputado socialista por Viña del Mar, Tomás de Rementería. Efectivamente ya no sigue militando en el gremialismo desde hace siete años, pero su vínculo con la UDI es de larga data.

El diputado lo califica como un abogado “muy del establishment” y revela que “trató de ser director de Aduanas con Piñera y ha sonado varias veces de candidato”. Respecto a esto último, el parlamentario sostiene que “a mí en esto de la querella, no me extrañaría que esté buscando poner su nombre a la palestra para ser alcalde de Viña o sonar para después ser candidato a parlamentario”.

Además, el socialista recuerda que Zumelzu estuvo involucrado “directamente en el caso Corpesca al ser asesor de las pesqueras” y acusa “un historial ahí siempre ligado a todos los casos de corrupción de la UDI como abogado”.

Figuras políticas de la región descartan que el ex-UDI esté buscando la elección. Quienes conocen su trayectoria desde una vereda política más cercana, lo describen como un buen abogado que le gusta hacer redes, el poder, mostrar lo que tiene y comentan –en pocas palabras– que es “un arribista”. Con eso en mente creen que la querella es una estrategia para capitalizar protagonismo y no es electoral, según creen, por motivos lucrativos.

Parlamentarios de la región se han enterado de que hay abogados que buscarán tomar acciones judiciales en contra del municipio próximamente, a propósito de los incendios, y han sido testigos de las tratativas previas. Ante esos rumores, indican que Zumelzu se adelantó con una querella para captar la atención de familiares afectados y así se da una opción para potenciales clientes.

Además, desde Chile Vamos descartan que esté en planes políticos, pues dicen que no tiene vínculos actuales en la colectividad. Reconocen, eso sí, que estuvo cerca de ser candidato en la década pasada y que le hubiese gustado ostentar un puesto, sin embargo, no lo obtuvo por tener “un cariz turbio”, reconocen bajo reserva.

Más allá de sus intenciones o no de ocupar un cargo público, Zumelzu estuvo cerca de la política en varias ocasiones. El 20 de enero del 2016, El Mostrador reveló que Francisco Mujica, exgerente general de Corpesca, admitió que contrató servicios del entonces abogado UDI cuando, además, era asesor parlamentario de su partido.

Mujica declaró ante la fiscalía el 5 de enero de dicho año. Ahí, cuando le preguntaron si él o Corpesca habían tenido un círculo laboral con el abogado, respondió: “Sí, durante todo el 2012. Él hizo una asesoría en seguimiento del proyecto de Ley de Pesca de enero de 2012 en adelante. Consta su cotización y algunos informes, pero lo que más importaba era su conversación. Se le pagaba un monto en UF mensual”. Ahí se reveló que trabajaba para la empresa y, al mismo tiempo, como asesor parlamentario.

El 28 de octubre del 2015, Zumelzu declaró ante fiscalía: “Desde 1992 al 2014, les he prestado asesorías legislativas, políticas y en algunos casos profesional-judiciales a muchos parlamentarios de la UDI y también de Renovación Nacional. Desde 1992 hasta el año 2001, asesoré en forma continua y permanente al senador y por 4 años vicepresidente del Senado, don Beltrán Urenda Zegers, y más adelante en forma continua y/o esporádica a Evelyn Matthei, Jorge Arancibia Reyes y a Jaime Orpis”.

Este último, terminó siendo condenado a 5 años y un día de presidio por fraude al fisco y 600 días por cohecho, en el marco del Caso Corpesca y hoy está con libertad condicional desde mayo del 2023.

El abogado cuenta con más de 30 años de experiencia en el rubro. En su perfil de línkendin destaca casos “emblemáticos”: Caso drogas en congreso (1994), Condena Pedro Velásquez Alcalde de Coquimbo (2004-2006), Reclamo ilegalidad Mall Barón (2013- 2017), Condena Natalia Compagnon (2015- 2018), Caso Caval (2015-2018), entre otros.

Entre aquellos que no nombra, además de los ya mencionados, está la demanda el 2016 contra Latam Airlines en Chile contra Ignacio Cueto, considerado un golpe a su propio sector, pero que terminó abandonando la causa por representar a la ex vocera de Gobierno Cecilia Pérez en la causa contra el actor Daniel Alcaíno, por su rutina con Yerko Puchento, en la que la comparó con el famoso personaje del parque de diversiones Fantasilandia, “la Monga”.

En Chile Vamos creen que, a pesar del organismo con el que hoy goza Zumelzu a propósito de la disputa legal que generó con la alcaldesa Ripamonti, quedará “en quinta división”, pues las luchas judiciales que se le avecinan al municipio contienen un sustento más sólido y, sobre todo, están libres de dudas respecto al personaje que las ejecuta.