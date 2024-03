Jefe de bancada del PC: “Hay un exceso de gestos con la oposición que no han dado resultados”

El diputado Luis Cuello, jefe de la bancada del Partido Comunista en la Cámara Baja, manifestó que ha habido “un exceso de gestos con la oposición que no han dado resultados”.

Asimismo, pidió que el gobierno brinde una mayor reconocimiento a las organizaciones sociales, en las que depositó la responsabilidad de movilizarse para avanzar con las demandas de los chilenos.

Y admitió que una menor movilización social actual se debe al fracaso del proceso constituyente.

Movilización social

“La movilización social es una herramienta de la democracia, que ha permitido alcanzar conquistas sociales. La historia lo demuestra”, afirmó a El Mostrador.

“Cuando escucho críticas destempladas de parte de la derecha, o voces que cuestionan la efectividad de la movilización social, noto un profundo desconocimiento de la historia y un análisis superficial de la política”, expresó.

“Un sólo ejemplo: hoy muchos hijos de trabajadores pueden estudiar en la universidad gracias a que el movimiento estudiantil logró instalar en la agenda política la demanda de la gratuidad. Fue la fuerza y la justeza de ese movimiento la que logró una respuesta de la institucionalidad”, aseguró.

En cuanto a los factores que pueden ayudar a explicar la menor presencia del movimiento social en este período, apuntó a “una sensación de frustración del resultado del proceso constituyente”.

“La energía empleada por millones de personas que se movilizaron pacíficamente durante el estallido social no permitió alcanzar, por diversos motivos, el objetivo de contar con una Nueva Constitución. De otro lado, la crisis económica consecuencia de la pandemia se sumó como un factor que debilitó la reconstrucción del tejido social. Surgieron respuestas que en ese momento parecían rupturistas, como los retiros de fondos, pero que en lo ideológico contribuyeron a resucitar premisas individuales propias del modelo”, señaló.

“Finalmente, existió un desgaste natural que fue mermando las capacidades del movimiento social de influir en la política”.

Capacidad de convocatoria

Al ser consultado sobre si el gobierno tenía capacidad de convocatoria en la actualidad, expresó que la configuración del programa del Presidente Gabriel Boric surgió como expresión de un proceso “en que la movilización social fue protagónica. El liderazgo del propio Presidente surge precisamente de la lucha social. Ese es un hecho muy significativo desde una perspectiva histórica”.

“Ahora, la responsabilidad de contribuir a la revitalización de distintas formas de movilización para avanzar en las demandas de los chilenos radica en los actores sociales. El rol del gobierno, a mi juicio, se debe traducir en un mayor reconocimiento y validación de las organizaciones sindicales y sociales”, apostilló.

En la línea de lo expresado por el diputado Gonzalo Winter (CS) que plantea que el gobierno y la izquierda debe volver con fuerza a la disputa ideológica, a la “batalla de las ideas”, diputado Cuello reafirma la tesis al sostener en es ncesario “darle fuerza desde el gobierno a un relato transformador que permee en el conjunto de la sociedad, para que la sociedad haga propias las reformas que respaldó en las urnas”.

“La derecha no se complica ni un milímetro para defender los intereses de los grandes grupos económicos, sin embargo, sí me parece que de este lado hay inhibición y, a veces, exceso de gestos con la oposición que no han dado resultados”, aseguró.

“La derecha tiene su propia forma de movilización fuera del parlamento: con el dinero de las AFPs que emprenden campañas millonarias, actuando como apéndice de la Sofofa o la CPC. ¿Alguien lo cuestiona?”, se preguntó.

Más diálogo

Por otra parte, Cuello pidió al Ejecutivo más diálogo con las organizaciones sociales.

“Lo digo de este modo: nos quedan dos años de gobierno y cada cuál debe jugar su rol para lograr objetivos de justicia social. En este sentido, creo necesario que el diálogo con las organizaciones sociales tenga un lugar más relevante”, expresó.

“La derecha ya notificó que mantendrá su afán obstruccionista, su esfuerzo de boicotear al gobierno y, por lo tanto, se requieren esfuerzos conjuntos con el mundo social para dar respuesta a las demandas de los chilenos”.

El diputado comunista además insistió en que la movilización social “es un factor determinante”.

“El rechazo de la primera reforma tributaria en marzo de 2023 se explica, en buena medida, por una falla estratégica consistente en que no comunicó ni se involucró a la sociedad. Sólo después de su rechazo quedó claro para el país qué necesidades de los chilenos iban a ser financiadas. Creo que esa lección ha sido considerada”, declaró.

En cuanto al impacto del triunfo del Rechazo el 4 de septiembre de 2022, admitió que “la ultra derecha y la derecha vieron una oportunidad en el resultado de septiembre de 2022, pero su apuesta constitucional extremista fracasó en el plebiscito de diciembre de 2023”.

“Y sus ‘caballitos de batalla’ en esa campaña eran justamente la defensa de las AFPs, las Isapres y el patrimonio de los súper ricos. Esas ideas perdieron de forma aplastante, sin embargo, creo que nos falta un relato más potente para hacer presente esa derrota ideológica de la derecha”.

No Concertación

Finalmente, Cuello rechazó homologar al gobierno actual con las experiencias de los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría, que tras el fin de la dictadura, por diversas razones, se caracterizaron por desactivar o no estimular la movilización social.

“Este es un gobierno que se basa en un programa de cambios, que ha debido enfrentar grandes complejidades, y que nace de un proceso político caracterizado por una sociedad que se movilizó”, aseguró.

“Y si hasta ahora ha faltado un énfasis o un debate que considere el escenario completo, es el momento para incorporarlo a la reflexión colectiva”, concluyó.

Finalmente, Cuello también expresó su confianza en que se respetará el acuerdo para que el PC asuma la presidencia de la Cámara Baja.

“Tengo plena confianza en que quienes suscribieron el acuerdo administrativo, de su puño y letra, cumplirán con la palabra empeñada. Nosotros definiremos nuestra propuesta en las primeras semanas de marzo. Lo que ocurrió en 2022 fue un veto al PC y no hay condiciones para que se repita”.