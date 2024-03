Mariana Aylwin y posible pacto con republicanos: “Me costaría mucho, pero no lo descartaría”

El 2024 es un año de elecciones municipales y gobernadores, instancia en que las colectividades políticas tienen como objetivo insertarse en los territorios para obtener el apoyo necesario de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025, mediante la búsqueda de alianzas entre los partidos políticos. Al respecto, la militante de Amarillos por Chile, Mariana Aylwin, abordó el escenario electoral que tendrán que enfrentar en medio de la crisis de representatividad que hay en el país.

Cabe recordar que durante el año pasado el expresidente Sebastián Piñera había propuesto una alianza que abarcara los partidos de Chile Vamos (UDI-RN-Evópoli) junto con Demócratas, Amarillos y el Partido Republicano, como bloque opositor y de cara a las futuras elecciones.

Ante esta posibilidad, la ex demócrata cristiana sostuvo que “no lo descarto, pero es mucho más posible que no sea hasta Republicanos, que sea con Chile Vamos solamente”. Además, añadió que existe la posibilidad que desde Chile Vamos formen dos pactos, incluyendo al Partido Republicano. Sin embargo, aclaró que “a mí me costaría mucho, pero no lo descartaría”.

En esa línea, sostuvo que “hay que buscar lo mejor para que haya una gran gobernabilidad en el país”.

Crisis educacional en Atacama

Este martes debía comenzar el año escolar en todo el país, incluyendo la región de Atacama, la que se encuentra atravesando una grave crisis educacional debido a las condiciones en que se encuentran los distintos establecimientos educacionales pertenecientes al Servicio Local de Educación Pública de la región (SLEP).

Frente a las tardías respuestas por parte del Gobierno, es que profesores de 12 colegios de la región se adhirieron a un paro como apoyo al Colegio de Profesoras y Profesores de Atacama que se encuentran en huelga de hambre.

Aylwin, quien fue ministra de Educación durante el gobierno de Ricardo Lagos, calificó la situación que ocurre en Atacama como una negligencia inexorable y de “una ineficiencia grave”, puesto que, a su juicio, el Mineduc no asumió el compromiso de reparar los colegios cuando ocurrió la crisis, teniendo los recursos para ello.

En esa línea, criticó a Nicolás Cataldo, actual titular del Mineduc, quien indicó en su momento que no era responsabilidad de la cartera el conflicto. Aylwin sostuvo que “yo creo el ministerio es el último responsable, aunque los establecimientos sean privados, tiene que buscar solución, debe garantizar el derecho a la educación”.

Para la exsecretaria de Estado, a esta altura los colegios afectados ya deberían tener sus reparaciones completadas, pues ya van 90 días desde que comenzó el conflicto. Este accionar habría desactivado las protestas y sería “una reparación al daño que se produjo”, pero hay “una liviandad para tomar los problemas que existen”.

Rol de los SLEP

Al ser consultada sobre el mejor sistema para la administración de los establecimientos educacionales, aclaró que “ya no se pueden volver a los municipios”, pero sí hacer correcciones a los SLEP.

Pese a ello, reconoce sobre el sistema municipal que “era mejor haberlo mantenido, cambiando algunas cosas, como la despolitización”, ya que muchos ediles ocupaban los establecimientos como plataforma electoral. Sin embargo, acotó que independientemente del sistema de administración de los establecimientos educacionales, lo que sucede en Atacama no puede pasar en ningún sistema”.

En esa línea, manifestó que no hay críticas al SLEP, puesto que todo sistema tiene “virtudes y defectos, lo que criticó es la falta de responsabilidad política”.