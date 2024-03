La controvertida relación entre el asesor del Segundo Piso Carlos Figueroa y la Cancillería

En el Edificio Carrera la figura de Carlos Figueroa (RD), el asesor internacional del Segundo Piso del Presidente Gabriel Boric, es controvertida. Algunos diplomáticos que lo conocen señalan que “su rol es incómodo, porque no tiene experiencia y comete errores delicados”. Otros funcionarios afirman con escaso entusiasmo: “Nuestra relación con él es normal, una relación de trabajo fluida”. Y unos pocos agregan que “tiene una enorme influencia sobre el Presidente, aunque no más que el canciller Alberto van Klaveren”.

Poco después, en Valparaíso –en un punto de prensa–, se le preguntó al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) si estaba “incómodo” por la forma en que se decidió este tema por parte del Gobierno, como señalaron algunos parlamentarios. A ello, el exagente de Chile ante La Haya contestó de buen humor: “Bueno, en primer lugar quiero decir que no estoy incómodo. Siempre, digamos, aprecio que se preocupen por mi propia posición y actitud personal. Pero no estoy incómodo (…)”.

El improvisado homenaje al exjuez español Baltazar Garzón por su rol en la detención de Pinochet en Londres; la recomendación de nombrar como embajadora de Chile en Ecuador a Carola Muñoz, quien salió en el polémico audio de una conversación sobre el embajador de Argentina en Chile; y no haber asistido a la gira presidencial a China –la más importante de 2023–, por “estar de luna de miel”, siendo él un organizador de las actividades del Presidente Boric en dicho país, son algunos de los incidentes que no han sido bien evaluados por funcionarios del Edificio Carrera.

“Eso generó sorpresa en el canciller y desde entonces se acordó con La Moneda que era indispensable que cada detalle organizado por el Segundo Piso fuese revisado por la gente de la Cancillería o el canciller. Aunque no siempre se ha seguido el acuerdo, porque el que define es el Presidente. Para el ministro Van Klaveren no es un problema entregarle un reconocimiento a Garzón, nunca estuvo en contra de eso, ya que era un reconocimiento a su rol en la defensa de los derechos humanos, pero lo inadecuado tenía que ver con la oportunidad, con el contexto, con protocolos que la diplomacia maneja bien y Figueroa no tanto, porque él lo visó como actividad de Boric”, detalla una fuente cercana al titular del Minrel.

“Carlos Figueroa es buen tipo, trabajó en América Solidaria, en Educación 2020, es filósofo de la PUC, amigo de Jackson del NAU. Hace minutas y recomendaciones para el Presidente. Cuentan que cuando John Kerry dijo lo de las cervezas en Estados Unidos, él se acercó y le habló al oído a Boric. Habla mucho de su abuelo, el exministro Carlos Figueroa, y se apoyaba mucho en Lucía Dammert, que sabía de relaciones internacionales. Pero ahora se le dio mucho espacio a un cabro que está conociendo el mundo, no es una voz que todo el mundo respete, pero él arma agendas del Presidente y es cuestionado por poco manejo. Una vez armó una gira a Europa, en una fecha donde casi no había autoridades allá. Hace cosas que son una falta de respeto a la diplomacia, pero es por poca experiencia y él finalmente igual tiene ahí una voz fuerte, porque está al lado del Presidente. Con o sin protocolo”, puntualiza un representante de la diplomacia.

“Yo cuento 19 errores en temas de relaciones exteriores. Más que del Minrel, son de Presidencia (…). Las relaciones exteriores las maneja el Presidente en último término con sus asesores, pero la Cancillería no es capaz de imponerse a los caprichos, a las cosas inesperadas e inexpertas que suceden. (…) Yo no sé a quién el Presidente le hace caso del Segundo Piso. Tiene un ministerio para eso y, a veces, el Segundo Piso entra en colisión con los ministros. Parece que no saben que en Relaciones Exteriores hay mucho uso, costumbre y protocolo. Es increíble cómo la forma incide en el fondo. En el Segundo Piso también hay desorden. Con este asesor es una asesoría descamisada, son relaciones exteriores descamisadas, y la diplomacia tiene códigos (…). Yo no veo qué hace Carlos Figueroa, ahí es todo tan confuso, al lote”, sostiene el senador Carlos Kuschel (RN).

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Tomás de Rementería, tiene una evaluación más indulgente con el Segundo Piso y el orejero internacional del Presidente. “Me parece que los asesores del Segundo Piso está bien que estén, los han tenido varios mandatarios. El Presidente tiene a Carlos Figueroa, yo sé que ve giras, temas más ideológicos y eso. Entonces, me parece bien, no me parece negativo que tenga un asesor internacional del Segundo Piso y, en general, acá el asesor principal en materia exterior ha sido el canciller, es algo que él pidió cuando llegó al cargo y así se ha mantenido”, expresó a El Mostrador.