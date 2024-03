El silencio de la derecha ante el tráfico de “secretos” de Hermosilla

La revelaciones sobre las filtraciones de información por parte del exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, al controvertido abogado Luis Hermosilla, en lugar de provocar ruido, han generado silencio en la oposición, pese a las claras vinculaciones que estableció la Fiscalía en el tráfico de información reservada entre ambos y que, además, tenía como uno de los destinatarios finales el exministro del Interior de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick. En la derecha no han querido asomarse ni de cerca al referido vínculo, puesto que aún no se dimensiona el alcance de la cuestión. La Fiscalía tiene en su poder más de 700 mil páginas con conversaciones de Hermosilla, muchas de las cuales son con Chadwick. Y fuera de todo aquello existe un acuerdo municipal en desarrollo que impide los fuegos amigos.

Entre los casos que se expusieron ampliamente en la audiencia de formalización de Muñoz está la filtración de diligencias de la fiscalía por la compraventa de la Minera Dominga, que tenía al entonces Presidente Sebastián Piñera en calidad de imputado, y también en el caso Enjoy, en el que se investigaba al ahora fallecido Mandatario por su eventual intervención para beneficiar al casino.

Otras filtraciones también ligaban al oficialismo de ese entonces, como sobre la investigación por corrupción en contra del ex alcalde de Vitacura Raúl Torrealba y la que involucra al ex intendente de Santiago y ex alcalde del Lo Barnechea, Felipe Guevara, por negociación incompatible en la adjudicación de un proyecto en la comuna de La Granja a su hermano Matías Guevara.

Desde Chile Vamos, casa política de Chadwick y del piñerismo, no se ha encontrado una respuesta categórica sobre este tema. Al preguntar en diferentes partidos de la colectividad no se ha encontrado respuesta. Diversas fuentes esgrimen distintas razones por las cuales los cuadros de los partidos no se refieren a estas noticias que vinculan a una de las principales figuras cercanas al Presidente Piñera.

Algunas fuentes cercanas a Chile Vamos comentan que el alcance del caso aún no es claro, por lo que se esperan más antecedentes para poder dimensionar lo que se enfrenta y ,además, creen que el vínculo de Chadwick con el caso aún es tangencial.

Otras, al interior de la colectividad, comentan que existe una conciencia de que se están tramitando negociaciones importantes de cara a las elecciones de octubre, por lo que se quiere tratar con cautela el tema para no echar abajo lo que hasta ahora se ha construido.

Voces al interior de Renovación Nacional toman distancia y advierten que su vínculo con Chadwick no es muy cercano, sino que es la UDI quien estaría más complicada por la reaparición del ex ministro en una polémica como esta.

Sin embargo, personeros cercanos al piñerismo y al ex Presiente Piñera descartan que exista una estrategia electoral detrás y que haya alguna orden de guardar silencio. Lo que sí admiten es que el caso se ha comentado, ha generado sorpresa y expectación, pues aún no se sabe hasta dónde puede llegar y a quienes puede involucrar en todo el espectro político. Al final de todo, remarca, son 700 mil páginas de chats y que podría involucrar a personas de todo el arco político. Después de todo, mencionan, Hermosilla también fue abogado del jefe de los asesores del Presidente Boric, Miguel Crispi.

Estas mismas fuentes, aseguran que la contingencia también ha copado la preocupación, como por ejemplo, la elección del presidente del Senado y la ofensiva que hizo la ministra Vocera Camila Vallejo al aludir que podría haber una “red de corrupción”.

Ahora bien, existen parlamentarios de los partidos mencionados que sí han declarado sobre el tema. Uno de los pocos que ha abordado el tema directamente es el diputado Henry Leal (UDI).En conversación con El Mostrador en el programa Al Pan Pan con Mirna Schindler, declaró sobre la filtración que implicaría a Chadwick y al caso Dominga y constató el hecho como grave, dado que “el jefe de la policía está para proteger a los chilenos y cualquier información relacionada con una investigación penal no debe ser entregada al poder político, independientemente del gobierno que esté en el poder”.

Desde RN, el diputado Andrés Celis fue uno de los personeros de la oposición quien prestó su firma para crear una Comisión Investigadora sobre el caso. El parlamentario, dice no perderse, y que sobre el exministro hay que hacer una precisión: “A él no se le puede citar porque no es funcionario público. Es más este Congreso lo destituyó como ministro del interior y lo suspendió de ejercer cualquier función publica por cinco años”.

Celis dice que se le podría invitar, pero “no veo en qué calidad podría hacerlo”, incluso invitó a que si algún diputado en especial “que tiene algún tipo de fundamento o antecedente de que haya cometido algún delito el ministro Chadwick, que sea responsable y que interponga la acción penal ante el Ministerio Público”.

El espacio que abrió Vallejo

Hasta ayer martes el Gobierno había capitalizado el caso de Sergio Muñoz dado que Hermosilla, uno de los principales involucrados, tenia estrechos vínculos con la derecha.

La ministra Vallejo, a eso de las 19 horas del martes hizo una vocería en donde declaró que, tras revelarse este caso, “se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, una red que se habría posiblemente organizado para entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción por parte de la Fiscalía”.

Hasta antes de esa declaración la oposición no había hecho ofensivas respecto al tema. Sin embargo, luego de que el Fiscal Nacional Ángel Valencia cuestionara el origen de la información proporcionada por la ministra y la invitara a aportar antecedentes, la oposición encontró un espacio de disputa en la polémica.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, aprovechó también para frenar la ofensiva de la ministra en su cuenta de X: “ Más allá de la caricatura de que en el segundo piso no se use ni cuello ni corbata, la ministra Vallejo juega con fuego al llevar el caso Hermosilla a La Moneda. Parece olvidar quién es el abogado del jefe de asesores del segundo piso. Dejemos que las instituciones funcionen y no las tratemos de manipular en beneficio de un interés político. En palabras del propio fiscal nacional: “Si efectivamente tiene información de la existencia de una red debería informarla a la fiscal que lleva la causa”.

La presidenta de Evópoli y ex ministra de Transportes del segundo Gobierno de Piñera, Gloria Hutt – quien también fue defendida en una causa por Luis Hermosilla- dijo en Cooperativa que la izquierda “está transformando en una minuta anti Sebastián Piñera” las causas penales contra Muñoz y Ricardo Yáñez, general director de Carabineros. Hutt agregó que el oficialismo “desvía la atención de lo importante, que tenemos un riesgo grave de debilidades de las policías”.