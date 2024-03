Ministro Marcel y situación económica: “No me cabe duda de que estamos mejor que hace dos años”

Un cotejo entre 2022 y 2024, una evaluación donde advierte prejuicios de empresarios, el cierre de Huachipato y el legado del Gobierno fueron parte de un profundo balance que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo de la primera mitad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En entrevista con El País, el secretario de Estado manifestó que “debemos tener claro que los Gobiernos parten con un programa, pero en el país van ocurriendo cosas que requieren respuestas del Estado y ajustes en las políticas”. Agregó que “me imagino que, llegado el momento, se juzgará a este Gobierno por lo que logró durante su mandato”, agregó el secretario de Estado al rotativo español.

Sobre el primer punto, Marcel manifestó estar optimista y aseguró que “desde el punto de vista económico, no me cabe duda de que estamos mejor que hace dos años (…) Debemos tener claro que los gobiernos parten con un programa, pero en el país van ocurriendo cosas que requieren respuestas del Estado y ajustes en las políticas. (..) Me imagino que, llegado el momento, se juzgará a este gobierno por lo que logró en su mandato”.