Encuesta Signos: Casi la mayoría percibe a Chile como un país muy corrupto

La Encuesta Signos/ElMostrador de esta semana se abocó a auscultar la opinión ciudadana sobre los hechos de corrupción pública del último tiempo, entre ellos los audios del llamado Caso Hermosilla. Este hecho ha derivado en la renuncia y formalización del director general de la Policía de Investigaciones por filtraciones reiteradas de datos reservados de diferentes causas al abogado Luis Hermosilla, y cuya proyección global de lo que se investiga aún se desconoce.

Preguntados los encuestados si cree que tales filtraciones son un hecho puntual o algo generalizado dentro de la PDI, el 56,9% contesta que es un hecho generalizado; un 38,6% que es puntual y un 4,5% dice que no sabe. Preguntados los encuestados en materia de confianza sobre este mismo hecho, si siguen teniéndola en la PDI un 23,4% dice que la mantienen pues fue un hecho puntual; un 36,1% dice que perdió un poco la confianza; y un 38,7% dice que perdió mucho la confianza y un 1,8% dice que no sabe.

De esos guarismos se desprende que el golpe institucional es enorme, aunque no solo derivado del caso del renunciado exdirector de la PDI, sino muy seguramente también de la situación de su antecesor, quien se encuentra también bajo investigación criminal formal por lavado de activos, malversación de caudales y falsificación de documento de uso público.

Percepción de corrupción pura y dura

En materia de corrupción, con una escala donde la nota 1 es “Nada Corrupto” y la nota 7 es “Muy Corrupto”, los encuestados le asignan a Chile una nota promedio de 5,8. Esta cifra se descompone en un 52% de personas que lo califican con 6 o 7, es decir “Muy Corrupto”, y otro 30% como “corrupto”. Menos de un 5% de los encuestados califican a Chile con las notas 1,2 y 3.

Preguntados los encuestados por la corrupción actual, en relación a cinco años atrás, el 60,2% dice que hoy Chile es más corrupto; el 31,8% señala que es igual de corrupto y solo el 5,2% que es menos corrupto. Un 2,8% dice no saber.

Dos consideraciones importantes al respecto. La primera es que, pese al ambiente de inseguridad y corrupción que por estos días golpea a las fuerzas de Orden y Seguridad, al preguntarse a los encuestados sobre cuatro instituciones del Estado, dos policiales y dos civiles, las que presentan menor prestigio son las civiles (la pregunta era ¿En una escala de 1 a 7, donde 1 es “Nada corrupto” y 7 es “Muy corrupto”, dónde ubicaría a las siguientes instituciones de Chile?)

Así, Carabineros recibe una nota promedio de 4,4; la Policía de Investigaciones recibe una nota promedio de 4,9; el Ministerio Público o fiscalía recibe una nota promedio de 5,2 ; y los tribunales y jueces reciben una nota promedio de 5,7. Carabineros es la mejor evaluada, pero la situación de su Director General Ricardo Yañez empeoró, ya que hoy un 45,3% considera que debe renunciar ante el aviso de su formalización en mayo, mientras que en enero de este año, ante la misma pregunta, solo un 35,7% manifestaba esa misma opinión.

El segundo aspecto a considerar es que el promedio de corrupción atribuido corresponde a Percepciones; es decir, aquello que se asimila más a reputación y prestigio que a experiencia directa de los encuestados. Preguntados los encuestados sobre si habían sido víctimas de un hecho de corrupción en los cinco años anteriores, solo un 28,1% respondió que sí, y un 69,3% dijo que no. Un 2,6% dice no sabe. En todo caso, aquí vale la sentencia del filósofo inglés Edward Charles de Bono acerca de que “las percepciones no son la realidad, pero son realidad”.

El resto de las evaluaciones semanales de la Encuesta Signos/ElMostrador no mueve de manera significativa los guarismos de semanas anteriores, especialmente en materia electoral presidencial, donde se mantiene los cinco front runners, con Evelyn Matthei a la cabeza con 29,7%, seguida de José Antonio Kast, que sube otro poquito a 18,6%.

La encuesta es un sondeo semanal de carácter nacional realizado por SignosAnalytics en colaboración con El Mostrador, entre los días 18 y 22 de marzo de 2024. Corresponde a una muestra probabilística de 1.215 encuestas, con un error muestral total de 2.8 puntos porcentuales. Es autoaplicada vía web, con apoyo de instrumentos de IA para mejorar su eficiencia a una muestra seleccionada aleatoriamente y expandida según variables de sexo, edad y educación. Está destinada a medir semanalmente acontecimientos relevantes de la coyuntura y variables políticas permanentes del acontecer nacional.