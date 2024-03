Exministro Pierry: nadie es nombrado en la Suprema “sin que se muevan todo tipo de influencias”

El abogado y exministro de la Corte Suprema, Pedro Pierry, aseguró, en el marco del hallazgo de mensajes de WhatsApp del abogado Luis Hermosilla, que nadie en la Corte Suprema ha sido nombrado sin mover todo tipo de influencias.

“Es muy lamentable la poca seriedad de este país en relación con esta materia. Porque ahora se hace escándalo porque aparece que un abogado fue contactado con un candidato a ministro de la Corte Suprema en relación con su nombramiento. Pero si eso es lo que ha venido ocurriendo en este país desde que se modificó la constitución y que el Senado de la República participa en el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema”, comenzó explicando en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En ese sentido, recalcó que “nadie ha nombrado ministros de la Corte Suprema si antes no se mueve todo tipo de conversaciones de influencia”.

“Cuando la Corte Suprema establece una quina, el gobierno tiene que tomar la decisión de a quién nombrar. Pero para poder nombrar a una persona tiene que tener acuerdo del Senado con una mayoría especial. Y para eso tienen que hablarse con todos los senadores. Y para que hablen con todos los senadores tienen que hablar un montón de gente con ellos”, explicó.

“Entonces, la pregunta me parece casi absurda. Plantear el tema ahora con un grado escandalizado. Y van a necesitar a los ministros de la Comisión, investigar a la Cámara y le van a preguntar si hablaron con alguien para que fueran nombrados. Y si le dicen que sí, van a decir que es una barbaridad. Es decir, todo el mundo sabe cómo funciona esto. Y todo saben además, además, que no solamente se trata de que un candidato habla a lo mejor con un senador amigo o con alguien que es anónimo, sino que además hay operadores, que todos sabemos quiénes son y a quienes representan, para los efectos de conseguir y mover influencia por los efectos de nombramiento. Entonces, esto no tiene ninguna sorpresa”, añadió.

Pierry asegura que el escándalo actual “es un desastre desde el punto de vista de la calidad de la profesión de abogado” y que “le causa desazón explicarle a sus alumnos cómo funciona el sistema”.

“El tema de Hermosilla es irrelevante en relación con este tema. Lo importante es que esto funciona así en Chile. Y esto lo sabe todo el mundo y lo sabe desde hace décadas. Entonces, que ahora es la opinión pública, que el periodismo venga a poner en primera página esto, bueno, encuentro que es casi una hipocresía. La inocencia se perdió hace bastante tiempo”, cerró.