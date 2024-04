La exótica primaria entre Matthei y Rincón

“Matías no dijo nada de primarias, solo de competir”, explican en la directiva del Partido Demócratas. Esto, por una categórica frase del senador Matías Walker donde –al final de una entrevista en TV Senado y tras la pregunta “¿Rincón-Matthei para la presidencial, usted cree en esa dupla para enfrentar ese desafío?”– afirmó: “Vamos a competir con Evelyn Matthei, llevando como candidata a Ximena Rincón”.

Esa sentencia era para el partido una proclamación de candidatura, y aparecía luego de que la directiva acordara bajar el perfil a las declaraciones de Walker, las que venía realizando desde hacía varias semanas. Según cuentan dirigentes, los chats de WhatsApp de Demócratas estaban acalorados y el senador sostenía que sus declaraciones “no decían nada de primarias”.

Sin embargo, la entrevista había sido grabada el martes pasado, aunque comenzó a ser citada en la prensa el Jueves Santo, y generó sorpresa en las filas de la colectividad que preside Ximena Rincón, porque –afirman– “se entendió que la senadora había definido retar a una primaria a la alcaldesa Evelyn Matthei”, la más probable candidata de Chile Vamos.

Por lo anterior, el fin de semana, cerca de las 17:00 horas, en un noticiero de Chilevisión, Matthei sacó su artillería para poner un freno en el debate sobre primarias presidenciales.

“(…) Falta demasiado tiempo. Obviamente que (las primarias) son un mecanismo que se puede usar en ciertas condiciones, hay ciertas condiciones en que vale la pena hacerlo, y otras en que no se saca mucho, así que veremos cómo nos coordinamos en las municipales, si podemos establecer ciertas alianzas”, manifestó Matthei, tomando distancia del tema.

Y dio una suave estocada: “Es un tremendo error meter a Demócratas y Amarillos en un pacto, como que si fuéramos los mismos con Chile Vamos, porque en realidad ellos son de centroizquierda (…), ellos vienen del lado de centroizquierda. (…) Sí pudiésemos tener ciertos puntos en común que son importantes para Chile (…), y puede que no resulte, no lo sabemos todavía, siento que todavía es demasiado prematuro”.

Todo comenzó en diciembre

En una reunión de la directiva de Demócratas, a fines de febrero, el senador y vicepresidente de la colectividad, Matías Walker, fue aplaudido por el resto de los miembros de la mesa. El motivo del encomio eran sus declaraciones en una entrevista, donde el legislador aseguraba que una primaria presidencial vinculante de su colectividad, con Amarillos y Chile Vamos, aportaba al electorado para hallar una opción del centro político en 2025 y alejada de los extremos.

En efecto, el senador Walker en una entrevista en El Mercurio expresó que de esta manera su tienda tendrá un abanderado presidencial el próximo año y que si bien -aclaró- no estaba definido “obviamente Ximena Rincón tiene un liderazgo natural y siempre va a ser una opción presidencial para Demócratas”.

“Tenemos que evitar volver a un espacio en que la ciudadanía tenga que elegir entre un candidato de extrema izquierda y uno de extrema derecha. Chile necesita opciones de centro y es importante todo lo que contribuya a evitar que se repita el escenario de polarización de la segunda vuelta anterior donde el electorado de centro estaba muy incómodo teniendo que elegir entre Kast y Boric, y una primaria entre Demócratas, Amarillos y Chile Vamos podría permitirle a la ciudadanía tener una opción de centro”.

Algunos dicen que la idea surgió de súbito y que sorprendió a la mesa. Otros, afirman que no fue una improvisación hablar de una primaria con la alcaldesa de Providencia, que lidera las encuestas, Evelyn Matthei (UDI).

Entre los que sostienen esto último, afirman que al interior de Demócratas, la idea de tener algún tipo de acuerdo electoral para las municipales de octubre y explorar un entendimiento con Chile Vamos para el 2025, comenzó a abordarse en diciembre pasado con Renovación Nacional y Amarillos. Precisamente, se abordó en un encuentro de las directivas de los tres partidos en Berlín, Alemania, en el marco de una serie de actividades de la Fundación Konrad Adenauer, donde se les invitó a ellos y se dejó sin esa membresía a la DC.

En representación de Amarillos asistieron su presidente, el diputado Andrés Jouannet, y el vicepresidente, Jaime Abedrapo; por Demócratas fueron los senadores Ximena Rincón y Matías Walker; y por RN, el senador Rodrigo Galilea y la secretaria general, Andrea Balladares.

Un dirigente del partido que preside la senadora, explica que la idea se comentó con la directiva de RN en una cena y que a Rodrigo Galilea le pareció una buena alternativa para explorar que son reticentes a llegar a acuerdos con Republicanos para las municipales y para las presidenciales de 2025.

El día en que Galilea adhiere en Berlín

“Los partidos que creemos en políticas públicas basadas en el humanismo cristiano, en la moderación, en el rigor que permita efectivamente que Chile vuelva a tener un progreso ojalá ininterrumpido, compartimos un desafío. Esto es un paso para una coordinación mucho más profunda entre partidos como RN, Demócratas y Amarillos”, manifestó Galilea durante esa cita en Berlín a La Tercera.

“Matías Walker lo mencionó en una entrevista (una primaria con Matthei), no fue algo planificado, pero después de que él lo dice, la mesa directiva del partido asintió, nosotros estuvimos de acuerdo (…) Creo que Ximena reconoce que es una de las políticas del país que tiene mucha fuerza, convicción, voluntad y coraje, lo ha demostrado, y en política eso es bueno. Yo creo que puede haber competencia electoral porque ambas son dos mujeres con mucho carácter”, expresa el vicepresidente de Demócratas, Jorge Tarud a El Mostrador.

De hecho, integrantes de los “partidos de centro” explican que de haber una segunda vuelta entre un candidato del actual bloque oficialista y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), no tendrían inconveniente en entregarle su apoyo, “sobre todo si hubiera una primaria legal vinculante”, pero solo si es para derrotar a Republicanos

“Sería una buena idea poder tener el próximo año, con miras a la elección presidencial, una primaria legal vinculante entre Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, porque eso, tal como lo señaló la propia Evelyn Matthei, eso evitaría que José Antonio Kast llegue a la segunda vuelta y evitaría que la ciudadanía tenga que elegir como ocurrió en el 2021 entre dos extremos. Creo que el poder tener una primaria entre el centro y la centro derecha abre buenas expectativas de evitar elegir entre la extrema derecha y la extrema izquierda en una segunda vuelta. Obviamente, Ximena Rincón es el liderazgo natural de Demócrata, es un buen liderazgo que podemos ofrecer al país, pero es una decisión que tiene que tomar ella y que tendrá que decidirse en el próximo año 2025”, señaló el senador Matías Walker en conversación con este medio hace dos semanas.

Sin embargo, en RN algunos dirigentes toman cierta distancia de esa postura, aunque le asignan relevancia a crecer en adhesión hacia el centro.

“Es importante ampliar la coalición hacia el centro. En la municipal incluso es clave que haya candidatos únicos desde Demócratas a Republicanos en pactos por omisión. Sobre todo en elecciones uninominales. Sobre primarias, creo que es un error tomar definiciones tan pronto. Las primarias son un instrumento, no un objetivo. Las primarias tienen sentido sólo si hay simetría entre los contendores. Si hay un candidato muy disparado, y somos los únicos con primarias, otro sector puede influir en la nuestra (carta presidencial) como ya ha pasado. Hay que ver en su momento si es conveniente o no hacerlo”, sostiene el ex presidente de RN, Mario Desbordes.

Macaya se sube a la propuesta

El domingo 23 de mayo pasado el debate aumentó y generó fuertes movimientos en el sector, luego de que el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, manifestó al periodista Iván Valenzuela, en “Mesa Central” de Canal 13, que “no descartaba” una primaria entre su bloque y Demócratas.

El revuelo que generó su declaración, hizo que horas más tarde, desde los partidos de la oposición, se le bajara el perfil a la idea. Esto, porque a juicio de las colectividades abrir una discusión presidencial incomodaba en las últimas semanas de las negociaciones municipales de Chile Vamos y a las conversaciones que sostienen sobre pactos de omisión con Demócratas y Amarillos.

En un sector de la UDI, mientras la directiva conversa con Republicanos apoyos por omisión en algunas comunas, algunos dirigentes del gremialismo consideran que es un “error alejarse de la centro derecha”, tras la percepción de que una “derecha extrema” fue mal evaluada por su trabajo en el Consejo Constitucional. No obstante, sectores de la UDI se sorprendieron con que “el líder del partido no mostrará un énfasis en las opciones del liderazgo de Matthei” y se abrió un debate interno.

“Si Evelyn está disponible para enfrentar una primaria, y si esa primaria constituye unidad del sector, no me cabe la menor duda que lo va a hacer. Pero tampoco puede sumarse a unas primarias con varios candidatos del sector opositor, donde todos se creen con ventaja para una elección presidencial. Porque ese es un desgaste innecesario (…), Evelyn Matthei puede competir en primarias, pero, siempre y cuando, haya candidatos que sean competitivos”, manifestó a El Mostrador el senador por Los Lagos Iván Moreira.

Y agregó: “Hay muchos que se aproximan a candidaturas presidenciales en primarias o por fuera porque les sale barato para sus futuras reelecciones tanto en el Congreso, o como para tener un protagonismo político a nivel nacional dado que nos faltan liderazgos (nacionales) en el sector. Y ese liderazgo, no hay que apurarlo (…) Evelyn Matthei corre con ventaja”.

En ese contexto, el líder de la UDI, por la tarde de ese domingo, matizó sus dichos en dando énfasis en que “los esfuerzos hoy están en las municipales”. En Demócratas y Amarillos también comenzaron a bajar el perfil a una carrera presidencial anticipada.

Sin embargo, el tema había estado presente en el sector durante semanas.

“Síndrome del pato cojo”

De hecho, en Amarillos, hasta el 15 de marzo, al menos, mantenían conversaciones con la exministra y exsenadora Soledad Alvear, sondeando si estaría dispuesta hacer abanderada presidencial de la colectividad para una primaria con Demócratas y Chile Vamos.

Incluso, explican en la oposición, Alvear se comunicó con Ximena Rincón para abordar el asunto, pero la expresidenta de la DC desestimó el ofrecimiento de Amarillos, su nuevo partido.

“Si, se conversó, pero ella nos respondió que no estaba disponible. (La idea de tener otra carta presidencial) eso, la verdad es que no lo hemos discutido porque estamos abocados al tema municipal y regional. Ya no es un tema para nosotros”, aseguró el secretario general de Amarillos Ricardo Brodsky.

No obstante, en la colectividad señalan que hay síntomas de que la carrera presidencial “se adelantó demasiado pronto” y previo a las municipales.

“Es legítimo que los partidos muestren sus pretensiones presidenciales. En Amarillos estamos concentrados en el proceso de inscripción del partido, en la elección de alcaldes, gobernadores y concejales. Ya veremos el próximo año cuando tengamos el proceso de elección de legisladores y de elección presidencial qué caminos tomamos (…) el tema de fondo es que nosotros estamos viviendo hace un año el síndrome del “pato cojo”, que usualmente se da cuando un presidente es electo y el presidente es saliente queda en esa interfaz de transición, pero dada la falta o la poca autoridad política que tiene el Presidente Boric, junto al problema de ingobernabilidad que tiene el país, la carrera presidencial ya se desató (…)si no, no estaríamos discutiendo de esta forma, (…) pero eso tiene que ver con la debilidad que hay en el liderazgo del país”, afirma el presidente de Amarillos, diputado Andrés Jouannet.

En tanto, desde comienzos de marzo en Demócratas, Ximena Rincón lidera las conversaciones con Chile Vamos para un eventual acuerdo por omisión con Chile Vamos. Y con el equipo municipal, que también integran el secretario general Carlos Maldonado, la vicepresidenta Marcela Labraña y algunos diputados se encuentran elaborando la lista de candidatos a alcalde y concejales.

En Demócratas y en Chile Vamos coinciden en que el partido que lideran los senadores que renunciaron a la (DC) le aportaría al bloque opositor alrededor de 5 puntos, en varias comunas donde la competencia está reñida con el oficialismo. Agregan en Demócratas que el partido ha ido creciendo en regiones y que incluso en los próximos días se incorporarán como militantes dos diputados: Yovana Ahumada y Víctor Pino, ambos ex-PDG