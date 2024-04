Fidel Espinoza, la manzana de la discordia en el PS

El senador por Los Lagos, Fidel Espinoza, se encuentra al centro de una controversia luego que se conociera los detalles de un desconocido y millonario negocio inmobiliario de su familia y que mantiene dividida a la directiva del PS. La bancada socialista esta separada en dos bandos: uno a favor y otro en contra.

Las escaramuzas se desataron debido a un reportaje de Ciper publicado el pasado jueves, donde se apunta a un conflicto de interés del senador, cuya familia vendió un terreno en $4200 millones al empresario de la zona, José Miguel Martabit, cuyo hermano, Melcon Martabid, -se afirma en la publicación- desarrolla proyectos en la Entidad de Gestión de Inmobiliaria Social (EGIS) Casa Activa, de Puerto Montt.

Según el reportaje, en esa EGIS, un organismo técnico que efectúa convenios con el Serviu local para asesorar en las gestiones para obtener una vivienda social, prestaría trabajos un primo en segundo grado del legislador por Los Lagos, apuntando un conflicto de interés.

En ese contexto, una verdadera blitzkrieg -o guerra relámpago como en la Segunda Guerra Mundial- reactivó los pugilatos entre las corrientes internas del PS y las relaciones se mantienen bajo tensión desde el pasado jueves. Por un lado, un sector de la Nueva Izquierda, que lidera Camilo Escalona, pide con entusiasmo sanciones contra el senador Espinoza y, mientras, dirigentes del Tercerismo, que encabeza la presidenta de la tienda, la senadora Paulina Vodanovic, que lo defienden.

En tanto, Fidel Espinoza rechazó las acusaciones en un documento de dos páginas donde detalló la situación.

“No hay un solo hecho u acto de mi parte que tenga una ilegalidad. He trabajado toda mi vida en el ámbito habitacional trabajando con alcaldes, concejales, entidades patrocinantes. El resultado en mi región más de 15.000 familias beneficiadas. He trabajado con cientos de dirigentes todos estos años. La carta firmada por cientos en mi apoyo estos días han sido mi principal aliciente, y que fueron beneficiadas con una casa propia sin deuda.”, afirmó el senador a El Mostrador.

El parlamentario sostuvo que su conducta en 20 años de política ha sido en “un marco de probidad, defendiendo derechos de los trabajadores, apoyando la vivienda, mujeres” y que ha tenido “amplias mayorías electorales en cada elección”.

Y agregó: “Todo el país sabe que cuando en Chile combates la corrupción como lo he hecho y seguiré haciendo con más fuerza, te buscan hasta el mínimo detalle para callarte. Conmigo se equivocaron”, señaló apuntando a los involucrados en el caso Democracia Viva.

Al interior del Comité de Senadores, la situación generó sorpresa, pese a que la operación financiera era bastante conocida en Los Lagos. Mientras que en la Cámara de Diputados se armó un debate y también parlamentarios exigieron pasarlo al Tribunal Supremo del PS y cuestionaron el silencio de la directiva en torno al caso.

Diputados cuestionan silencio de la mesa

“Es tan grave la acusación que hace la investigación periodística en relación a Fidel Espinoza, que me parece extraordinariamente delicado que la directiva del PS no se haya pronunciado. Lo que corresponde es que a lo menos haya sacado alguna declaración solicitando que se haga una precisión sobre la denuncia y, si corresponde, alguna investigación mayor que se realice.

Este silencio de la Mesa es una situación que tiene muy molesto a los militantes. Porque, si no se dice nada de nada, con qué autoridad moral podemos acusar la red de corrupción de Hermosilla. El silencio es el peor escenario porque parece un silencio cómplice y eso es fatal”, espetó el diputado socialista Jaime Naranjo a El Mostrador.

No era el único diputado que exigía una declaración de la Mesa. “Algunos creemos que debe parar al Tribunal Supremo del partido para que aclare la situación”, señala un diputado que pidió reserva de su nombre.

En el Senado, varios de sus pares prefirieron no abordar “el incómodo y extraño caso”. Sí lo hizo el senador Gastón Saavedra, que fue uno de los legisladores que puso paños fríos al asunto.

“Esto es un reportaje, no es una denuncia (en tribunales) en el Comité de Senadores no lo hemos abordado porque la semana pasada estábamos en los distritos, pero seguramente se tocará el tema en el almuerzo de mañana”, señaló el parlamentario por Talcahuano.

“Que responsabilidad se le puede adjudicar a Fidel, por una adquisición de su padre que subió de precio en 2022. Esta información tiene imprecisiones en las cifras y omite un dato relevante, que es que el aumento del valor del suelo se hizo en el Gobierno de Piñera, y fue en todo ese sector para subir las contribuciones. Cuando eso pasó, casi la mitad del predio ya no era de su familia, había sido vendido antes, por un valor fiscal 500 veces menor, se vendió antes del nuevo precio”, señaló un parlamentario socialista.

En efecto, para el abogado y expresidente del Consejo Para La Trasparencia, Francisco Leturia -que investigó los antecedentes y los avalúos de los terrenos implicados- la conclusión de que Fidel Espinoza estaba en lo cierto: el senador no había hecho nada irregular.

“Ese negocio inmobiliario había sido mucho antes, Fidel Espinoza no era socio de la empresa, en Chile hay un déficit de un millón de viviendas (…) Esto sería tan absurdo como cuestionar al ministro de Economía porque el valor de su departamento aumentó porque la economía anda bien. No se puede llegar a esos niveles (de cuestionamientos), si no hay daño, si no hay traspasos de dinero o ganancias ilegítimas, sino estaríamos construyendo un estado policial”, aseguró el expresidente del Consejo Para La Transparencia, Francisco Leturia, a El Mostrador.

“De todo lo que ha salido, lo único que me parece relevante es la diferencia de precio entre lo que su familia vendió, 47 hectáreas en 2017 y el avalúo de 31.000 millones que hizo el 2022 el Servicio Impuestos Internos. Alguno de los dos está equivocado y eso es lo que hay que aclarar”, asegura el expresidente del Consejo Para La Transparencia.

Este lunes la mesa del PS abordó el caso por no más de 10 minutos, en la reunión de directiva, y aunque algunos señalan que el sector de la corriente la nueva Izquierda que lidera Camilo Escalona cuestionó a Espinoza, su sector lo defendió. Lo que sí reprochaban representantes de la directiva a Espinoza fue que afirmara que había persecución política por parte La Moneda, acusando especialmente al ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde.

Según dijo el senador a CNN, luego de la denuncia en el caso Convenios, el ministro Elizalde “lideraba una estrategia del Gobierno para blindar al jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi,” en Caso Hermosilla y que el secretario de Estado le habría asegurado que “todas las declaraciones y conversaciones entre un abogado y su cliente son inviolables, son un secreto profesional”.