Diputada Placencia (PC) y presidencia de la Cámara Baja: “Nadie tiene los votos”

La diputada del Partido Comunista, Alejandra Placencia, se refirió al acuerdo administrativo que le otorga al PC la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados pero que parece que -al igual como ocurrió en el Senado- no se respetará.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la parlamentaria dijo que a diferencia de anteriores ocasiones, en la actualidad, “nadie tiene los votos” para desligarse y presidir por cuenta propia.

En ese sentido, agregó que “nosotros estamos trabajando para que el acuerdo se cumpla porque tenemos un objetivo superior respecto de lo que significa cumplirle a la ciudadanía. Entonces, acá no hay excusas”.

Sobre estas excusas, varias voces en la Cámara Baja dicen que es una forma de aplicar un veto al PC. Pero para Placencia esto no es así, ya que “no hay excusas respecto del Partido Comunista. Porque se acaban respecto de ese punto. Eso ya no es tema”.

“La palabra empeñada en política tiene que valer. Y me parece que es importante. Acá ya no se puede establecer como excusa un veto al Partido Comunista. Y segundo, nosotros tenemos el legítimo derecho de reivindicar que ese acuerdo se cumpla no solo por nosotros, sino que también por lo que significa hoy día para las aspiraciones del gobierno”.

Quedan menos de dos semanas para la elección de la mesa de la Cámara Baja, y el escenario sigue abierto ante la falta de acuerdos entre los distintos partidos políticos.