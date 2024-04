¿Peligra Visa Waiver?: Elon Musk exige acción contra ladrones chilenos en Estados Unidos

El reconocido empresario Elon Musk, destacado por ser uno de los hombres más ricos del planeta, ha instado a las autoridades estadounidenses a tomar medidas concretas frente a las bandas de ladrones chilenos que han estado perpetrando robos en residencias de lujo en diversos estados como California, Michigan y Florida.

Este llamado del propietario de Tesla, Space X, The Boring Company y fundador de la red social X, surge en un contexto de incertidumbre en torno a la continuidad de Chile en el programa Visa Waiver de los Estados Unidos.

La preocupación de Musk —sudafricano y con nacionalidad estadounidense y canadiense— se manifestó a través de un mensaje compartido en su propia red social el pasado 1 de abril por el usuario Collin Rugg, quien publicó un video que muestra a un grupo de individuos asaltando una vivienda. En el mensaje se señala que las “chilean gangs” están aprovechando el programa de Visa Waiver para ingresar al país y cometer robos en propiedades de alto valor.

Rugg, quien se identifica en X como un inversionistas estadounidense, menciona que estas bandas están altamente equipadas, incluso utilizando dispositivos para interferir con los sistemas de seguridad, como los denominado “wifi-jammers” que interrumpen señales telefónicas y de GPS. Además, destaca un incidente reciente en Michigan, donde ladrones internacionales saquearon una residencia, llevándose consigo joyas y efectivo por un valor estimado de 800.000 dólares.

Musk expresó su opinión sobre esta situación, instando a las autoridades estadounidenses a tomar medidas inmediatas, advirtiendo que la situación solo empeorará si no se actúa con prontitud. “It will only get worse unless action is taken”, manifestó el magnate.

Según consigna la prensa estadounidense, la policía estadounidense ha alertado sobre un aumento en los robos en las zonas acomodadas de Los Ángeles, los cuales son perpetrados por bandas criminales conformadas por individuos de origen chileno. En marzo pasado, cuatro personas provenientes de Chile fueron arrestadas por cometer robos en el barrio de Pacific Palisades. Además, se ha detectado la presencia de delincuentes chilenos en otros estados como Florida, donde recientemente se detuvo a un grupo que asaltaba negocios de Miami.

REPORT: Chilean gangs are taking advantage of the U.S. Visa Waiver Program and are coming to the U.S. just to burglarize luxury homes.

The U.S. Visa Waiver Program allows tourists to enter America for 90 days or less.

The gangs are very well equipped and use wifi-jammers to… pic.twitter.com/RHNsBVHzIA

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 1, 2024