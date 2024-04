Abogado y ofensiva del general Yáñez ante el TC para evitar formalización: “Es un error”

El abogado Leonardo Moreno analizó, desde el punto de vista jurídico, el presente del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien se encuentra próximo a ser formalizado por su responsabilidad de mando en apremios ilegítimos durante el estallido social y que para evitar esta formalización, recurrió al Tribunal Constitucional.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el abogado comenzó señalando que Yáñez “está amparado por la presunción de inocencia. Ni siquiera se le ha formalizado y no sabemos, lo más importante, que es lo que estamos hablando ahora, si formalizándose se le va a pedir alguna medida cautelar intensa, no lo sabemos. Todo puede ser especulaciones”.

“Incluso están haciendo algo que a mí me parece curioso, entiendo que han ido al Tribunal Constitucional para tratar de paralizar la formalización, para que la formalización no se lleve adelante, y ahí de nuevo volvemos a lo mismo”, añadió.

El abogado dijo que la ofensiva de Yáñez “es un error, porque el acto de la formalización es un acto unilateral, exclusivo, del Ministerio Público, y que no tiene estándar. Entonces a mí me parece curioso, o me parecería tremendamente curioso, que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, dijera que considerando los antecedentes, o que los delitos sobre los cuales se le están imputando, que son todos de omisión, no existen, no están tipificados, y por lo tanto yo no voy a admitir que se formalice”. Es decir, el TC no tiene competencias para eso.

“Eso es imposible. Es decir, la formalización no tiene un estándar. Insisto, el control de calidad de la imputación del Ministerio Público se mide en las cautelares. Ahí es donde el juez sí puede decir que usted dijo que estaba investigando al señor Moreno por estos hechos, ahora demuéstremelos. Usted dijo que estos hechos tienen determinada penalización, la penalidad, justifíquemela. Y usted dijo que el señor Moreno tenía que quedar preso porque podía destruir evidencia, fugarse, o ser un peligro para la seguridad de la sociedad. Demuéstreme. Ahí es donde recién le empezamos a poner un estándar al Ministerio Público. Antes no”, cerró.