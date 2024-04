Carmona y postura PC en crimen de Ronald Ojeda: “Asumieron que significaba la defensa de Venezuela”

En el marco del Congreso Nacional del Partido Comunista, el presidente del colectivo, Lautaro Carmona abordó el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda y los nuevos antecedentes en la investigación donde se habla de un móvil político organizado por el régimen de Nicolás Maduro, el que tiene simpatía con el PC.

Al respecto, Carmona aseguró que “desde el primer momento dijimos que este era un hecho gravísimo, que debía investigarse hasta el final y que debían sacarse todas las conclusiones que potenciaran las capacidades de Estado en las tareas policiales, de inteligencia y de seguridad”.

Sin embargo, criticó que “asumieron que eso significaba la defensa de Venezuela. La verdad es que significa la defensa del rigor y de las cosas correctas en las políticas de nuestro país“.

“No aceptaremos provocaciones anticomunistas, vamos a reivindicar nuestra política incluyendo su espacio internacionalista, a plena honra y con convicción total”, agregó.

En el evento, estuvieron presentes figuras del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, como las ministrss Camila Vallejo, Maya Fernández, Javiera Toro, y el ministro Nicolás Cataldo. Con ellos presentes, tildó de “gravísimo” que hayan “políticos en este país que asocien a los comunistas en tareas que deberán estar vetadas para ellos. Me refiero a que se ha dicho que no pueden estar en tareas de Interior o en otras tareas en Defensa (…) No vamos a aceptar y vamos a actuar como partido para que todas y todos, en rigor con sus competencias, cumplan como corresponde sus obligaciones”.

“Hay que poner en el centro lo importante, la necesidad para enfrentar el crimen organizado y promover la cooperación coordinada entre los estados de nuestra región de América Latina, que sea eficaz para derrotar las mafias que superan las fronteras y las nacionalidades. Para eso estamos disponibles y hacemos nuestra contribución”, cerró.