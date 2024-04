Vlado Mirosevic: “La política exterior no está para un forcejeo entre oficialismo y oposición”

El diputado Vlado Mirosevic (PC) asumió este martes la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados por ocho votos contra cinco. Fue presidente de la misma instancia en 2018, pero decidió renunciar por diferencias con un sector del Frente Amplio por la violación de derechos humanos del régimen de Venezuela, que califica de dictadura por lo que “volver es una revancha de la historia”, bromea.

El parlamentario del distrito 1, Arica y Parinacota, y expresidente de la Cámara, aborda los diferentes impasses de Chile con Argentina y Venezuela, el caso del asesinato de teniente venezolano Ronald Ojeda y sus planes en la Comisión de Relaciones Exteriores. También advierte que son tiempos convulsionados tanto a nivel nacional como internacional y recomienza “bajar los decibeles de la discusión”.

-¿Qué planes tiene para la Comisión de Relaciones Exteriores que va a presidir?

-Estamos en un momento de mucha agitación internacional. La política exterior chilena ha sido invariable, tiene que ver con defensa de derechos humanos, de la democracia, de una economía abierta. Chile es uno de los países que más TLC tiene en el mundo. Y yo voy a mantener la defensa de los principios de esa política exterior, en donde el Presidente Boric y el canciller Van Klaveren han estado muy bien. En segundo lugar, es muy importante que la política exterior no se utilice para cuestiones internas, no debe usarse para cuestiones internas, ésta no está para un forcejeo entre oficialismo y oposición. Eso yo lo voy a cuidar. La Comisión de Relaciones Exteriores siempre fue un espacio muy republicano, donde se defendía la política exterior del Estado y no era utilizada políticamente. Voy a ser celoso de eso, para que no se utilice políticamente, porque eso he visto ahora último. Hay que recomponer la convivencia en todo el Congreso, pero con mayor razón en los temas que son de Estado.

-Chile ha tenido varios impasses diplomáticos: roces con los embajadores de Argentina e Israel, con el canciller venezolano, con una ministra trasandina por Hezbollah y se llamó a informar a Jaime Gazmuri por la relación con Venezuela. ¿Cuál es su opinión?

-Creo que estamos en un momento de agitación internacional y de reacciones globales. Esto que ha pasado en Chile pasa también en muchas otras partes. El mundo está con muchas tensiones. Nosotros también (…) siempre hay roces, pero creo que nosotros tenemos que intentar bajar un poco los decibeles. Dentro de Chile y también en la comunidad internacional. Creo que el gobierno lo ha hecho bien en política exterior. Chile ha sido un país serio en eso y ha mantenido su tradición. Si bien somos un país pequeño, es un país al que se le mira con cierta admiración. Tenemos que saber mantener eso. Respecto de esas dificultades particulares que menciona, tenemos que tener en esto una política de Estado. Yo voy a apoyar eso. Alberto van Klaveren es un tremendo canciller, tiene experiencia, sabe lo que hace, pero nos ha tocado un tiempo convulsionado. Aunque pareciera que el espíritu de los tiempos es convulsionado, los principios de la política exterior de Chile se mantiene. La tensión por Israel y Palestina está pasando en todos los países. Mire lo que señaló Estados Unidos (con Irán). Creo que el presidente Boric ha puesto un sello a la política exterior, pero ha continuado con una tradición.

-¿Cuál es ese sello?

-Su sello es que ha puesto un acento en la defensa de derechos humanos; en la preocupación y acción respecto del cambio climático; la protección de los océanos. Que viene de antes también con Michelle Bachelet y el alto comisionado para los Derechos Humanos. Es en el marco de los principios que Chile siempre ha defendido: derechos humanos, democracia, economía, bienestar, no son principios nuevos. Él le pone un acento.

-La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, dijo que se ha visto en el último tiempo presencia en Iquique de Hezbollah, al lado de su distrito, Arica. ¿Usted lo ha visto?

-Estas son afirmaciones o es una información que entrega una ministra de un país distinto al nuestro. Y mientras nuestras propias autoridades de inteligencia o de seguridad no levanten una alerta real sobre ese tema, no es una información que nosotros podamos confirmar. Por lo tanto, no las podemos dar por ciertas porque nuestras autoridades a cargo de la seguridad no han levantado esa alerta. Hasta ahora son declaraciones de una persona, de una ministra de otro país. No hay información que podamos dar por real.

-En relación con Venezuela, ¿cree que el secuestro y asesinato del exteniente Ronald Ojeda fue obra organizada desde Venezuela, como señaló el fiscal a cargo de la investigación?

-Me quedo con las palabras del fiscal Barros, donde descartó algunas hipótesis. Y puso una hipótesis, que es la que ha ido predominando en la investigación. ¿Quién fue el último eslabón de la cadena en solicitarlo? No lo sé. No podríamos saberlo. Lo único que digo es que respecto de Venezuela y su disposición a colaborar, simplemente hay que ver para creer. El gobierno de Venezuela tiene que mostrar con acciones que de verdad está interesado en colaborar para que esto se esclarezca. Y estaremos viendo cómo Venezuela colabora o no. Sabemos cómo son las dictaduras, independiente del color político. Muchas veces no tienen límite. Pero esta vez han mostrado su disposición a colaborar con la investigación, respecto de los sospechosos. Ver para creer, digo yo, y que la fiscalía haga su trabajo.

-¿Considera que Chile debería retener al embajador Gazmuri indefinidamente, esperar gestos de cooperación de Venezuela y devolverlo, romper relaciones totalmente u otra medida diplomática?

-No. Sobre romper relaciones, más allá de que nos pudiera gustar a varios esa opción, todo indica que no es la mejor alternativa: Los expertos y ex cancilleres han dicho una cosa súper clara: si rompemos relaciones con Venezuela, alejamos la posibilidad de colaboración. O de que, por ejemplo, haya una extradición. Necesitamos una voz de Chile que esté en territorio venezolano, en este caso un embajador, que esté presionando por todas las vías al gobierno de Venezuela. Si rompemos relaciones, eso se termina, esa comunicación. Por lo tanto, no es lo más responsable ni lo mejor. El embajador Gazmuri, fue embajador en Brasil, fue senador, tiene experiencia y una habilidad política reconocida. Mandamos a uno de los mejores a hacer el trabajo en Caracas. Él se va a mantener en Chile por un tiempo, pero, ya lo dijo la ministra subrogante (Gloria De La Fuente), pronto tiene que volver a hacer justamente estos trabajos. Tenemos que aumentar las expulsiones y tenemos que seguir presionando respecto de la investigación sobre Ojeda. Dejemos que el embajador haga su trabajo, claramente, puede tener buenos resultados en sus gestiones, a pesar de las dificultades. Gazmuri tiene que volver en los tiempos que le ha puesto el Gobierno.

-¿En qué nota esa disposición a colaborar del Gobierno venezolano que menciona?

-Bueno, vamos a ver, todavía no hemos tenido ninguna señal, más allá de la declaración del canciller de Venezuela, Yván Gil, de colaboración absoluta para hallar a los sospechosos del secuestro y homicidio. O de las palabras del fiscal general de Venezuela, más allá de esas declaraciones, aún no hay nada concreto. Yo me mantengo en ver para creer. Pero, en caso contrario, si efectivamente son sólo palabras y no pasa nada, Chile tendrá que llevar esto a las instancias internacionales que correspondan. Este es un crimen que no puede quedar impune, porque es un crimen muy sensible para Chile, que ya lo dijo el fiscal Barros, estaría digitado desde Venezuela, no sabemos por qué todavía. Y, si no vemos colaboración de Venezuela habrá que escalarlo en los organismos y en las instancias internacionales. Por el minuto, tenemos que ver cuáles van a ser las demostraciones de Venezuela

-¿A qué organismo internacionales se podría acudir?

-Yo no descartaría ninguno, ni tampoco me adelantaría, porque hoy día Chile ha logrado poner en los ojos del mundo esta situación, esta denuncia, y lograr que Venezuela dé un primer paso de buena disposición, de colaboración, que veremos hasta dónde llega, y está por verse que va a hacer Venezuela. Creo que hay que presionar por todas las vías, y veremos si es que se cumple o no, si es que hay una buena disposición real, con hechos, con acciones.

-El diputado Daniel Manouchehri (PS) propuso prohibir el ingreso de venezolanos por 24 meses y restringir remesas desde Venezuela como respuesta a los hechos delictuales. ¿Lo comparte?

-Teniendo gran aprecio por el diputado Manouchehri, creo que hay que estudiar las consecuencias que eso puede tener. No sé si me gustaría que Estados Unidos, a propósito de la ola de robos en casas donde hay chilenos, que Washington dijera les vamos a cortar Visa Waiver, o peor aún, vamos a prohibir el ingreso de cualquier chileno a Estados Unidos. No sé si sería justo que alguien hiciera eso con nosotros. Diría que habría que estudiar esa medida, no descartaría ninguna a priori. Creo que en este caso Chile necesita, respecto de bandas de crimen organizado, inteligencia para desbaratarlas. Medidas de otro tipo no sé qué tanto ayudan. Lo que sí quiero decir es que Chile ya copó su capacidad de recepción de migrantes. En eso sí estoy de acuerdo. Llevábamos cerca de un millón y medio de migrantes en Chile.

-En relación con el conflicto entre Israel y Hamas, ¿qué iniciativas puede adoptar desde la Comisión de Relaciones Exteriores?

-Aquí es muy importante primero apegarse al derecho internacional, y a las resoluciones que Naciones Unidas durante décadas ha aprobado, por amplísima mayoría, que son favorables al pueblo palestino, y que lamentablemente Israel no ha hecho caso a esas resoluciones de la ONU, de la Asamblea General, y de la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros tenemos que apegarnos al derecho internacional, tenemos que velar, por ejemplo, por una cosa muy importante que es que la población civil no tiene porqué pagar las consecuencias de este conflicto con hambruna, con niños asesinados, mujeres asesinadas, civiles inocentes. Ahí nosotros como Comisión tenemos que mantenernos apegados al derecho internacional. Lo que está sucediendo en Gaza es una masacre contra civiles que obviamente está fuera del derecho internacional. El desabastecimiento, la escasez de agua que vive la población civil en Gaza, o que no se permita el ingreso de ayuda humanitaria, está completamente fuera del derecho. Por lo tanto, nosotros en eso tenemos que ser duros en eso y Chile ha estado apegado al derecho internacional.

-¿Y cuál es su opinión de Hamas?

-Hamas es un grupo terrorista, no me cabe ninguna duda. Mi defensa del derecho internacional y de esta solidaridad con el pueblo palestino no me hace perder en ningún momento de vista las atrocidades de este grupo, en los últimos ataques, por ejemplo, que hicieron contra Israel, eso fue un acto terrorista, que también ataca a la población civil de manera indiscriminada. Por lo tanto, también hay que ser muy duros respecto de eso, de los rehenes, que son población civil. Si nos apegamos al derecho internacional podemos ser justos respecto de este tipo de hechos.

-¿Cuál es su visión del bombardeo de Irán a Israel en respuesta al ataque de la embajada iraní en Siria?

-Yo he sido crítico respecto de ese bombardeo. Irán es una amenaza a la seguridad regional, pero también global. Comparto la posición que ha tenido la Cancillería chilena, o la posición de la OEA. Irán es una teocracia dirigida por extremistas y creo que es una amenaza real a la seguridad. Por otro lado, me alegro de que Estados Unidos haya descartado ser parte de una acción que podría tomar Israel, porque eso solo podría hacer escalar el conflicto y yo creo que frente a eso, esa debe ser nuestra gran preocupación, que esto no siga escalando, porque puede terminar muy mal.

-¿Qué efectos podría tener para Chile una escalada bélica entre Irán e Israel?

-No solo para Chile, recordemos que aquí hay una especie de guerra fría entre ambos, desde hace décadas Irán e Israel son archienemigos y que han estado en una situación de tensión permanente. Estos ataques no tienen precedentes, es la primera vez que escala tanto. Yo diría que las consecuencias pueden ser dramáticas, con el mundo entero. El mundo no necesita otra guerra, ya que lo que está sucediendo en la invasión rusa en Ucrania es terrible y ha tenido una afectación al mundo.