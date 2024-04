Carolina Leitao y su renuncia a la DC: “Para mí Peñalolén es mucho más importante que el partido”

Este sábado, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, anunció su renuncia al partido Democracia Cristiana, luego de 32 años de militancia. Por medio de una carta abierta, la edil expresó su intención de seguir trabajando desde la independencia política y con una postura centrada en la centroizquierda para contribuir a Chile. Además, reiteró su compromiso de seguir aportando desde la política local, destacando la necesidad de priorizar los desafíos de la comunidad por sobre intereses partidistas.

En conversación con La Tercera, Leitao profundizó sobre su decisión, la que llega luego de la negociación municipal en el oficialismo, donde la DC optó por inscribir en primarias a la concejala Ximena Llamín y no a José Ruiz, quien era su elegido y que terminó respaldado por el PPD y el Partido Liberal. En ese sentido, señaló que este desaire fue el último episodio de un proceso de distanciamiento que comenzó hace un tiempo y que hoy concluye con su salida. “No fui escuchada o quizás el partido no logró entender lo que significa el proyecto Peñalolén”, dijo.

“Este tipo de situaciones, y no es la única, demuestran que a veces tenemos distancias en cómo evaluamos los fenómenos políticos y sociales. Esa es parte de la reflexión que he hecho respecto a mi pertenencia a un partido”, agregó.

La renuncia de Leitao se materializa en su tercer periodo como alcaldesa de Peñalolén, por lo que no puede ir a la reelección. Escenario que abre varias alternativas para proyectar su próximo destino político. “Mi idea no es jubilarme de la política, quiero seguir aportando desde mi independencia. Tendré que buscar con quiénes hacer política y entenderme”, indicó.

La autoridad comunal declaró que su salida de la DC, llega luego de un proceso de reflexión que se inició desde la renuncia del gobernador Claudio Orrego, por lo que fue una decisión que ya estaba analizada y sopesada en su magnitud. Si bien reconoce que la militancia es importante y genera lazos no solo políticos, sino que afectivos, “no puede ser el afecto lo que te una, lo que te lleve a tomar decisiones políticas. Para mí Peñalolén es mucho más importante que el partido, he dejado mi vida aquí. Fueron 20 años dedicados a un proyecto que es demasiado importante como para que no me importe lo que pase en el futuro”.

Carolina Leitao también abordó el debate sobre la disputa por el centro en el contexto político actual. “En la medida que hay mayores niveles de polarización, el centro político se fortalece. Cuando los polos se acercan al centro, el centro original se desdibuja. Yo creo que es lo que pasó en los años de democracia: las políticas tendieron a ir hacia el centro y el rol preponderante de la DC se diluyó en otros”, señaló.

Respecto a la posibilidad de irse a Demócratas o Amarillos -destino de otros exDC- la alcadesa aclaró que su idea es mantenerse en la independencia al menos por un tiempo, y seguir conversando con quienes están en su misma posición. “En el “A favor” y el “En contra” ellos tomaron una opción. Mi independencia política está ligada a la centroizquierda, yo no podría estar en un lugar que pacta con la derecha, no va conmigo”, afirmó.