Contribuyentes chilenos tendrían que pagar parte de la multa aplicada a Latam por caso de colusión en Europa

Origen de la multa. En el marco de la investigación global iniciada el año 2006 por infracciones a la libre competencia en el mercado de la carga aérea (colusión) y que fuera llevado en forma conjunta por autoridades europeas y de Estados Unidos, LAN se acogió a la figura de la delación compensada, la que abarcó un período de 6 años de colusión ilegal.

En ese contexto, la Comisión Europea multó, en noviembre de 2010 y por un total de € 799 millones, a 11 líneas aéreas, entre las cuales estaba LAN. Respecto de esta, la multa fue de € 8.220.000.

Lo oneroso de esto es que hoy día figura un pasivo que debe ser resuelto en el proceso al que se acoge ante la autoridad estadounidense. Según la presentación que la firma hizo ante "United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York", figura una contingencia hoy en disputa de USD 9.217.000.00 del que la compañía tarde o temprano deberá hacerse cargo.

Por lo que, si el Estado chileno acude en socorro de Latam, sea mediante recursos frescos u otorgando garantías, en los hechos concurrirá también al pago que esta compañía tiene que hacer a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea para cumplir con una la multa que le fue aplicada a LAN el año 2010.