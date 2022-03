La "pelea chica" de la DC: cómo el partido ha quedado atrás en el tablero político

Son 3 días en los que se pueden realizar reclamaciones e impugnaciones ante el Tribunal Supremo de la DC, respecto de la última elección interna de la colectividad, que terminó siendo un proceso más largo de lo esperado, y con resultados estrechos, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Los últimos cómputos entregados daban una diferencia de poco más de 3%, con 51,3% para la lista del alcalde Felipe Delpín (en cuya directiva está la excandidata presidencial Yasna Provoste) y un 48,7% para la de la diputada Joanna Pérez (apoyada por el expresidente de la colectividad, Fuad Chahín), con más del 90% de las mesas escrutadas.

Un resultado con el que Delpín se autoproclamó presidente de la DC, reconocido también por la actual presidenta, Carmen Frei, pero que no dejó conformes a los integrantes de la Lista 2, Nueva Fuerza DC, quienes en una declaración pública anunciaron que impugnarán los resultados de algunas comunas por irregularidades, sumando en esa revisión más de mil votos que serían decisivos en el resultado final.

Dentro de la colectividad hay varios análisis, pues algunos creen que esta tensión podría afectar aún más el clima interno en las próximas semanas, goleando el proceso interno de cambios de la DC, tras la derrota electoral. Otros creen que se trata de una polémica artificial, que no tendrá grandes efectos más allá de la tensión que ya existe. Fuera de micrófono, algunos militantes y figuras que apoyaron la lista de la diputada Joanna Pérez dicen reconocer el triunfo de Delpín, y que no creen que la tendencia cambie tras el proceso de reclamación. Eso sí, advirtieron que será fundamental, en caso de confirmarse el triunfo del alcalde, que se considere el liderazgo y la voz de la parlamentaria dentro de las decisiones del partido. Paralelamente, hay quienes apoyaron la opción de Delpín que acusaron un "protagonismo en las sombras" del expresidente del partido, Fuad Chahín, a quien acusan de ser quien encabeza la presión para revisar los resultados, algo que negaron desde la lista de la diputada Pérez.

El análisis transversal, eso sí, es que la DC ha perdido terreno y se ha quedado un paso atrás respecto de otras colectividades en un contexto en que ya el nuevo gobierno se instaló, al igual que los nuevos parlamentarios del Congreso, que van avanzando conversaciones, en las que la DC no ha podido instalarse con una nueva directiva de manera formal. Según un exdirigente de la colectividad, la Democracia Cristiana "se está ahogando en un vaso con agua, en vez de salir a nadar al océano. Estamos en un estado complejo para el partido, no nos sirve esto de quedarnos entrampados en puras cosas internas, si lo que necesitamos es poder instalarnos afuera, mientras que además hacemos nuestro proceso interno de reflexión y reformulación de ideas".

Y en esa postura tuvo coincidencias el alcalde Delpín, quien instó a superar este proceso eleccionario y "que se reconozca por parte de la lista de Joanna Pérez el triunfo de nuestra lista", pues el retraso de este proceso "nos generó no poder estar en ningún tipo de conversación. Un gobierno que está asumiendo frente a un partido que no tiene sus definiciones claras, y está en un proceso eleccionario, no tiene con quién conversar".

"Prolongar crea comunicacionalmente un daño al a DC porque nos vemos envueltos en una disputa interna que al país poco le puede importar, porque es un tema más de los militantes, pero aparece la DC como un partido que está dividido y en un permanente conflicto", agregó.

Mientras, la diputada Pérez reiteró que aún no están los resultados completos, y que frente a eso "no cabía una autoproclamación, sino que haber sido muy cautos y responsables con el proceso". De todos modos, la parlamentaria agregó que "los procesos son así, estaban definidos con tiempo. Estuvimos siempre disponibles a un espacio unitario, pero no fue así, se decidió hacer una elección con todas las reglas del juego. Obviamente que han estado sucediendo procesos políticos que es necesario enfrentarlos unidos. La DC en este periodo ha perdido liderazgo y es necesario resolverlo".