Political Network for Values: la presidencia que sí logró José Antonio Kast

Desde hace poco más de un año, el líder del Partido Republicano es el presidente de Political Network for Values (PNfV), una organización conservadora a nivel mundial que busca defender un decálogo que incluye a la familia, el matrimonio, la vida y la educación de los hijos, entre otros principios. En 2021, WikiLeaks reveló que la ultraderecha utiliza esta red trasatlántica para articularse y “promover campañas de odio”. PNfV está conectada con movimientos como CitizenGo de España –fachada de la organización católica El Yunque– y la Red de Acción Ética Política, vinculada al Partido Acción Nacional (PAN) en México.

“De acuerdo con la más reciente actualización del @ServelChile, los escaños del @PRChile suben a 23. Los republicanos tendrán poder de veto dentro del Consejo Constitucional para bloquear cualquier norma que agreda la vida, la familia y las libertades fundamentales”, publicó el 8 de mayo en sus redes sociales la organización Political Network for Values (PNfV).

Se trata de una plataforma mundial –ellos dicen trasatlántica– que trabaja en red y coordinadamente a favor de la vida, la familia y las libertades fundamentales. A su cabeza están representantes políticos (muchos exministros y parlamentarios de América, África, Europa) que promueven y defienden activamente valores ultraconservadores y que son fieles al Decálogo de Compromisos con la Dignidad Humana y el Bien Común (la vida, defensa de la vida, el matrimonio, la familia, derecho a elegir la educación de los hijos, el trabajo, deberes, cuidados paliativos, objeción de conciencia en todos los ámbitos y defensa de la libertad religiosa).

Desde abril del año pasado, su presidente es el excandidato presidencial chileno, José Antonio Kast. El líder del Partido Republicano pertenece a la plataforma desde 2015 y en 2019 asumió como miembro del consejo asesor. Su junta directiva está compuesta por el vicepresidente, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia de México; la directora ejecutiva, Lola Valarde, directora ejecutiva de Red Política por los Valores de España; el presidente de honor, Jaime Mayor Oreja, exeurodiputado y exministro del Interior de España; Sharon Slater, presidenta de Family Watch International, EE.UU.; Benjamin Bull, consejero del National Center on Sexual Exploitation, EE.UU.; Kinga Gál, eurodiputada, Hungría; y Brian Brown, presidente de International Organization for the Family, EE.UU.

Entre sus redes aliadas figuran la Asociación Familia y Dignidad Humana de España y Red de Acción Ética Política de México.

Vínculos con El Yunque

En 2021, la investigación de WikiLeaks reveló que la ultraderecha utiliza esta red trasatlántica para articularse y que tenía conexión con miembros de los movimientos CitizenGo de España –cuyo presidente entonces era Ignacio Arsuaga (HazteOír, Vox) y la Red de Acción Ética Política, vinculada con el Partido Acción Nacional (PAN) en México. Ambos conectados –según el periodista y escritor Álvaro Delgado Gómez– con la organización secreta católica El Yunque.

Según el medio mexicano Contralínea, WikiLeaks indica que las organizaciones HazteOír y CitizenGo “son parte de una red global más grande de organizaciones de derecha que trabajan juntas para impulsar sus valores en las esferas políticas y de base, a través de campañas de odio”.

El historiador español Santiago Mata –autor de El Yunque en España, El mártir de cada día, entre otros libros–, los directores de PNfV, Lola Valverde y Rodrigo Cortés, son parte de El Yunque.

La formación

Dentro de las actividades que realiza la plataforma a nivel global, destacan las cumbres trasatlánticas y los webinars. Entre los temas tratados en estas reuniones figuran: “La protección a las víctimas de la agenda trans”, también análisis de “las amenazas que surgen después de la 52 Asamblea General de Naciones Unidas”. En su web tienen un lugar importante dos webinars: “Una política emergente: el caso de Chile”, con José Antonio Kast y Jaime Mayor Oreja como expositores e “Institucionalidad democrática en riesgo: el caso de Chile”, a cargo de Rojo Edwards y Álvaro Pezoa.

La formación de jóvenes ocupa un sitio preferente en la institución. Quienes ingresan pueden ser seleccionados para asistir a las cumbres (la última fue en Budapest).

El texto señala: “Allí tienen la oportunidad de escuchar y conocer de cerca a los participantes, líderes políticos y académicos, provenientes de más de 30 países, comprometidos con la defensa y promoción de la vida, la familia, el matrimonio y las libertades de religión, de conciencia y educación. Este programa está diseñado para aquellos jóvenes con inquietud política y cívica, aquellos que quieran tomar responsabilidad por el futuro desde hoy y aspiren a ejercer un liderazgo transformador, entendido como servicio encaminando sus proyectos académicos y futuro profesional a la construcción del bien común en nuestra sociedad bajo una perspectiva local y global”.