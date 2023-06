¿Gafe o fuego amigo? El curioso like del ministro Pardow (CS) criticando al gobierno

¿Qué decía el mensaje? “Reventaron todo en un año y tres meses”, escrito por el periodista, escritor y crítico literario chileno, Óscar Contardo. Dicho mensaje alcanzó a estar un tiempo dentro de los “Me gusta” que ha dado el ministro Pardow, pero que luego de percatarse de él, decidió borrar.

Un desliz fue lo que le ocurrió al ministro de Energía, Diego Pardow (Convergencia Social), en su cuenta de Twitter, ya que entre todos los mensajes que le aparecen en su línea de tiempo, decidió darle like a uno en particular, pero luego se arrepintió.

¿Qué decía el mensaje? “Reventaron todo en un año y tres meses”, escrito por el periodista, escritor y crítico literario chileno, Óscar Contardo. Dicho mensaje alcanzó a estar un tiempo dentro de los “Me gusta” que ha dado el ministro Pardow, pero que luego de percatarse de él, decidió borrar.

Según fuentes del ministerio, se trató de un error. Cuentan que le dio like a tres tweets, incluido el de Contardo, pero luego de percatarse, lo deslikearon. Error que puede haber quedado ahí, pero en el contexto que vive el Gobierno y en particular, el partido hermano de CS, Revolución Democrática, con el caso de la fundación “Democracia Viva”, se podría interpretar como un desahogo del ministro con la situación que atraviesan.

De hecho, consultado por El Mostrador, el propio Contardo apuntó a que el mensaje iba dirigido a Revolución Democrática y a su RD-Gate con “Democracia Viva”. Sobre el like del ministro Pardow, Contardo se sorprendió: “No me había dado cuenta. Ni siquiera reviso quién me da like. Solo reparé en el odio que me mandan. Estoy tan deprimido con lo que está pasando, que no me da para tanto”.