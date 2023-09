Las señales que dejó la Parada Militar 2023

La segunda parada militar presidida por el Presidente Boric dejó imágenes y señales hacia el mundo militar. Durante el desfile las cámaras lo captaron cantando el himno “Los viejos estandartes” y al cierre de la presentación valoró las palabras del Comandante en Jefe del Ejército: “El Ejército está compuesto por una generación que no vivió el 11 de septiembre. Yo, como uno de los más viejos tenía 7 años, por lo tanto a nuestra generación lo que le corresponde es hacerse cargo del pasado como lo ha hecho y colaborar a la justicia en todo lo que se nos exija”. Y remarcó que la institución “ha entregado en su momento todo lo que se requirió y no tiene información disponible que no esté en la justicia”. ¿Amable interpretación del Mandatario o estrategia?, teniendo en cuenta que el militar declinó asistir a la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y al lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda.

Con poca asistencia de parlamentarios oficialistas —”para empatar la ausencia de la derecha en los actos por la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado”, señalan fuentes— y en una elipse del Parque O’Higgins repleta de público, donde muchos quedaron fuera, se realizó la versión 2023 de la Parada militar por las Glorias del Ejército. El Presidente llegó entre aplausos y algunas pifias que venían del autodenominado Team Patriota, que con Pancho malo a la cabeza, ataviado con casco de guerra, más que perturbar el ambiente, se convirtió en el meme del día en las Redes Sociales. En ese marco, las palabras del Comandante en Jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, a través de la señal oficial de TVN, resonaron claramente después de su silencio y ausencia durante la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. “El Ejército está compuesto por una generación que no vivió el 11 de septiembre. Yo, como uno de los más viejos tenía 7 años, por lo tanto a nuestra generación lo que le corresponde es hacerse cargo del pasado como lo ha hecho y colaborar a la justicia en todo lo que se nos exija”. (…) “El Ejército ha entregado en su momento todo lo que se requirió y no tiene información disponible que no esté en la justicia. Por supuesto que vamos a cooperar en todo lo que pueda ayudar a que este sea un país de hermanos, fraternal y que podamos tener una reconciliación lo antes posible”. Declaraciones que llegaron un día después de la homilía del Te Deum donde el Arzobispo de Santiago, Celestino Aós, ofreciera la mediación de la Iglesia para recibir información en relación al Plan Nacional de Búsqueda. Terminado el desfile, el Presidente, también ante las cámaras de la transmisión oficial, dijo: “Valoro mucho las palabras del general Iturriaga. Él señaló que el Ejército actualmente está compuesto mayoritariamente por personas que no participaron en los tristes hechos que dividieron a nuestro país y que significaron las terribles violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, la disposición a la colaboración es muy valiosa”. “Esta es una alabanza algo gratuita hacia el general Iturriaga, teniendo en cuenta que más bien él advierte que el Ejército ya entregó lo que tenía, que quienes están hoy al mando e integran la institución no tienen nada que ver con quienes estuvieron involucrados en el golpe y la dictadura”, afirma un observador. “Gabriel Boric valora las palabras de buena crianza de Iturriaga al decir que están disponibles para la reconciliación, sin embargo, el general no asistió al acto conmemorativo por los 50 años del golpe, al que fue invitado, y se excusó de concurrir al lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda el 30 de agosto pasado”, opina otra fuente. En ambas instancias tampoco estuvieron presentes el almirante Juan Andrés de la Maza, de la Armada y el general del aire Hugo Rodríguez de la Fuerza Aérea, siendo que fueron invitados. El único uniformado que asistió a ambas ceremonias —considerando que el director de la PDI, Sergio Muñoz fue, pero viste de civil— fue el General director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Sin embargo, el Primer Mandatario estaba de muy buen humor, no le importó que le recordaran algunos de sus antiguos dichos sobre los militares y destacó el escenario enmarcado por la cordillera de los Andes y los volantines en el cielo. Y mientras desfilaba la Brigada de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas, las cámaras lo captaron cantando el himno oficial del Ejército “Los viejos estandartes”, al igual que lo hacía, a pocos metros, el senador Iván Moreira.