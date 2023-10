El debut de la ministra Jara en la vocería del gobierno

En medio de una polémica, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, finalmente se embarcó en el viaje a China que encabeza el presidente Gabriel Boric. Como se recordará, desde la oposición fue severamente criticada por no quedarse a defender al gobierno cuando el primer mandatario se encuentra afuera, que es lo usual para quien detenta su cargo.

Sin embargo, Vallejo se perfila no solo como una futura figura presidenciable del Partido Comunista, sino también como la candidata del actual ocupante de La Moneda, con quien (pese a haber sido competidores en la Universidad de Chile) son compañeros de ruta desde los años en que encabezaban el movimiento estudiantil. Eso explica, entre otras cosas, que haya sido incluida en un viaje de esta magnitud, cuyo destino es el primer socio comercial de Chile, que es dominado por el PC chino, por lo cual muchos ven en esto una suerte de “presentación en sociedad” de Vallejo, quien además ha llamado la atención por su bajo perfil luego del estallido del caso convenios.

En efecto, buena parte de las vocerías y entrevistas al respecto han sido delegadas en el ministro de Justicia, Luis Cordero, y en otros temas espinudos (como el veto por la Ley de usurpaciones) quien ha asumido ha sido la ministra del Interior y actual vicepresidenta, Carolina Tohá, pues la intención es alejar a Vallejo del ojo de la tormenta, a fin de no quemarla, algo bastante difícil en general, pues el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) es por definición un ministerio “fusible”, diseñado para quemarse antes de que el cortocircuito llegue hasta el segundo piso de palacio.

Si todo ello es llamativo, también lo es que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (también PC) asumiera la vocería mientras su correligionaria se encuentra en Asia, siendo que lo habitual, ante una ausencia del o la titular de la Segegob (por ejemplo, durante los períodos de vacaciones), que esta sea remplazada por la persona que ejerce como subsecretaria, en este caso, Nicole Cardoch (PS).

El debut de Jara como vocera no es menor, dado no solo que se trata también de una eventual presidenciable, sino que además está a cargo de la reforma previsional y, por ello, se estima que este será un tema que estará en las pautas noticiosas por varios días, pero además muchos lo ven como como un signo al PC, en orden a mantener a alguien de sus filas a cargo de la Segegob, lo que, una vez más, evidencia la estrecha relación del presidente con dicho partido.