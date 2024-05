Fidel sigue con su cruzada contra la familia Allende: “No me arrepiento en lo absoluto”

“Se me imputa haber faltado el respeto a la senadora Allende por haber señalado (…) que no comparto el que las definiciones senatoriales, en esta o en cualquier otra región de Chile, se transformen en verdaderas monarquías hereditarias (…). Quisiera preguntarle a la mesa directiva de mi partido en qué parte de esa declaración hay una sola falta de respeto”, dijo el senador Fidel Espinoza en una carta luego de que el Partido Socialista respaldara a la familia Allende por los dichos del parlamentario en El Mercurio e Valparaíso.

Espinoza declaró a dicho medio que “la senaturía no puede ser una monarquía hereditaria”, haciendo alusión al apoyo que ha dado la senadora Isabel Allende a la ministra de Defensa Maya Fernández, su sobrina, para sucederla.

El Partido Socialista, ante esos dichos, emanó una declaración pública de respaldo a la senadora Allende y a la ministra. “La mesa del PS no comparte los dichos del senador Espinoza. Reiteramos que es deber de nuestros militantes, todos y todas, respetarnos y tratarnos con fraternidad. Nuestro partido admite toda clase de opiniones y discusiones políticas, pero no los ataques personales”, comunicaron el martes.

El senador Espinoza envió una carta a la mesa de su partido en la cuál hizo sus descargos. Según consignó La Tercera, en la misiva el parlamentario argumentó que “mi alusión es en general y no solo circunscrita a la señora senadora, no arrepintiéndome en absoluto de cada palabra emitida, pues eso es justamente lo que la ciudadanía hoy condena de la clase política. Me refiero a las nominaciones ‘a dedo’, muchas de ellas para perpetuar a los mismos clanes familiares”.

La senadora Allende también hizo sus descargos, pues segú evaluó “el senador Espinoza ha ofendido gravemente a nuestra familia, la familia Allende, la familia del Presidente Salvador Allende”, pues lo hizo “al agraviar a la ministra Maya Fernández, negándole cualquier mérito para ocupar su actual cargo o eventualmente para postular a otro (…)”.

Espinoza, en su carta, respondió que su ánimo “en modo alguno ha sido agraviar a la familia Allende como lo ha pretendido señalar la señora senadora, con el propósito de provocar animadversión en mi contra. Hay que saber distinguir las cosas. Lo que he hecho, legítimamente, ha sido una reflexión política, con altura de miras, que lo único que busca es instalar un debate profundo de cómo vamos a hacer las cosas en el futuro para elegir a nuestras autoridades”.

Por otra parte, el parlamentario sí valoró el comunicado en donde se llama al “respeto” y a la “fraternidad” y acusó al diputado Daniel Manouchieri y Jaime Naranjo por criticarlo luego de que Ciper publicara un reportaje en dónde evidenciaban posibles actos reñidos con la probidad. “En dicho caso no hubo palabra alguna de la mesa directiva reprendiendo las injustas palabras de dichos parlamentarios que ofendieron la memoria de nuestro padre, ejecutado también en plena dictadura”, dijo.

El senador explica esa diferencia de tratos a propósito de que “quizás no ser parte de ‘la sagrada familia’ al interior del partido nos haya significado esa omisión tan lamentable”.