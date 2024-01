El disímil fin de año de Camila Polizzi y Daniel Andrade

Sin lugar a dudas, si hay dos grandes protagonistas del caso Fundaciones, son el exmilitante de Revolución Democrática (RD) Daniel Andrade y Camila Polizzi, excandidata a la alcaldía y a una diputación por Concepción –la primera, dentro del pacto del Frente Amplio; la segunda, en un cupo radical–. Ambos tienen en común un alto perfil mediático y el hallarse formalizados en los casos que se les imputan, en Antofagasta y en Concepción, respectivamente.

Sin embargo, ambos corrieron suertes muy distintas en los tribunales, pues mientras Polizzi –así como los demás imputados en la causa: Rodrigo Martínez, Simón Acuña y los hermanos Sebastián y Diego Polanco– quedó sujeta a la medida cautelar de arresto domiciliario total, dado que el juzgado desestimó la petición de la Fiscalía de dejarlos en prisión preventiva, en el caso de los delitos que se imputan a Andrade y al exseremi de Vivienda Carlos Contreras, el tribunal respectivo sí ordenó que ambos ingresaran a una unidad penal.

De ese modo, el fin de semana pasado el Instagram de Andrade, que desde hace un tiempo estaba con candado, apareció desbloqueado y, en él, fue publicado un mensaje en el que el expololo de la diputada Catalina Pérez y exdirigente de la FECH dice estar en una “prisión política”, como califica la situación y el lugar en que se encuentra: la celda 10 del módulo 90 de la cárcel de Antofagasta.

También dice que dicha “es una injusticia”, pero asegura que “fui bien recibido por el resto de los reos del módulo. No estoy pasando frío y no me quejo del rancho y la comida”.

Asimismo, señala que se está ejercitando en un gimnasio artesanal, que está leyendo y, además, asegura que “a los días de mi ingreso levanté un taller de inglés para el resto de los reos”, agregando que además está viendo cómo hacer una nivelación de estudios en lenguaje y matemáticas, junto con manifestar que “en un lugar hostil como la cana, donde la frustración y la desesperación son el pan de cada día, poder hacer estos talleres me llena el alma”.

Además de ello, dice esperar que las instituciones funcionen y se define como “un porfiado optimista”.

A diferencia de Andrade, Camila Polizzi nunca ha bloqueado el acceso a su cuenta de Instagram, la cual actualmente tiene casi 61 mil seguidores. La última foto que había posteado fue hace nueve semanas (antes de ser formalizada), junto a sus hijos, en una “tarde de peli”, como detallaba, pero volvió a reaparecer en redes sociales para Navidad, cuando publicó una imagen de ella con un escueto mensaje: “Feliz Navidad a todos! Gracias por su cariño y apoyo siempre”. Como si fuera una rockstar, dicho posteo registraba ayer casi 8 mil “likes”.

Su siguiente aparición en IG, previo a Año Nuevo, tenía casi 10 mil “likes”. Vestida con minifalda negra, solo dice: “Esperando el 2024”. Su último mensaje, del 1 de enero, la muestra en bikini, sosteniendo una pelota de playa y delante de una piscina armable, con una sonrisa en la cara y, nuevamente, un breve mensaje: “Hola 2024”.

¿“Likes”? Más de 14 mil y subiendo.