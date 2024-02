El paseo de candidatos en el funeral de Estado

La muerte del ex Presidente Sebastián Piñera congregó a muchos rostros políticos de derecha, quienes aprovecharon estos días de duelo nacional para despedir al único mandatario de derecha desde el retorno a la democracia.

Pero algunos, con evidentes intenciones electorales, aprovecharon la oportunidad y usaron la muerte de Piñera para acercarse a su electorado, lo que fue ampliamente criticado en redes sociales.

Una de esas fue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien fue de las primeras en reaccionar a la muerte de Piñera. Si bien en ningún momento hizo alguna referencia a una eventual candidatura presidencial, la jefa comunal UDI fue mencionada por otros referentes de la derecha, como el exministro Alfredo Moreno o el diputado UDI Henry Leal, asegurando que “es la llamada a darle conducción y liderazgo a la centroderecha”.

Matthei, en tanto, aprovechó las cámaras durante el funeral de Estado de Piñera para mostrar un lado más humano, recordando lo bueno del exmandatario. “Es el hombre más inteligente que me ha tocado conocer”, dijo la que fuera su ministra de Trabajo.

Karla Rubilar, exintegrante del gabinete de Sebastián Piñera, fue otra de las que aprovechó la oportunidad, usando sus redes sociales para hablarle directamente a los vecinos de Puente Alto, comuna de la que aspira ser su próxima alcaldesa.

“Muchas gracias Presidente”, parte el video que publicó Rubilar en redes sociales, con imágenes de uno de los velorios realizados.

“Misa en honor y memoria de nuestro Presidente @sebastianpinerae junto a militantes @rnchile del Distrito 29 y vecinos de mi querido Puente Alto. Gracias por tanto cariño, ustedes son un bálsamo en estos momentos tan difíciles“, dice el video.

Miseria!! Karla Rubilar aprovechando la muerte de Piñera para realizar campaña a la alcaldía de Puente Alto

En Tik Tok publicó otro video, en donde dice que “el destino quiso que estuviera al aire en la radio, esperé que esto no fuera cierto, esperé hasta que se dio la información oficial, me costó pero usted no me habría permitido otra cosa”.