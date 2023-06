La semana en que Izkia Siches pasó a ser oposición y quedó en evidencia complejo momento de la Corte

¡Buen sábado! Bienvenidos a este primer número del newsletter+Política. Es nuestra nueva apuesta informativa, dirigida a los que piensan que la política es indispensable para tener una mejor democracia.

+Política busca convertirse en referente de este nuevo ciclo político, uno que te ayude a entender el nuevo escenario del poder e identificar a las personas y los lugares donde hoy se toman las decisiones.

Ahora vamos a lo que nos convoca: El grupo de origen, aquel círculo más cercano al Presidente Gabriel Boric, queda bastante golpeado tras el episodio de la salida del ahora exsubsecretario de Redes Asistenciales del Minsal, Fernando Araos.

Esta semana, la exministra del Interior Izkia Siches pasó a la oposición. El Mandatario congeló sus relaciones con quien fuera su jefa de campaña en la segunda vuelta presidencial. Desde el entorno del Jefe de Estado cuentan que la escuchaba y que muchas veces acogió las solicitudes de la doctora para colocar a sus cercanos en puestos claves.

En esta primera edición de +Política revisaremos por qué es tan significativo el episodio del Ministerio de Salud para los más estrechos colaboradores del Primer Mandatario. El caso del exsubsecretario Araos destapó una red de colaboradores en el Minsal vinculados a la extitular del Interior Izkia Siches.

Pero el oficialismo no es el único que sufre. La UDI y RN todavía no levantan cabeza después de la derrota en la elección del 7 de mayo. La UDI optó por el recogimiento e ir a buscar ideas a España, donde el Partido Popular está a un paso de ser Gobierno y la extrema derecha, VOX, pasó a un segundo plano. RN parece un gallinero y sus militantes dan vueltas en redondo tratando de armar una lista de consenso.

En el Gobierno dicen –con cierta alegría– que llevan semanas buscando interlocutores en la oposición, pero aún no los encuentran.

Donde está denso el ambiente es en la Corte Suprema. Las declaraciones de la ministra Ángela Vivanco “explicando” el fallo de las isapres descompusieron el ambiente general y, especialmente, el de la Tercera Sala del máximo tribunal, que encabeza el juez Sergio Muñoz. Como una vendetta fue interpretada la aparición de la noticia sobre la hija del ministro Muñoz, denunciando que ejercía desde Italia y por teletrabajo su rol de jueza del 12º Juzgado de Garantía de Santiago.

Por ahora, está decidido no nombrar vocero(a) hasta que termine el período del actual presidente de la Corte Suprema (diciembre).

1

CRISIS EN LA MONEDA, IZKIA PASA A LA OPOSICIÓN

Los médicos se distinguen por ser profesionales bastante arrogantes e implacables. Todo este genio cayó de la peor manera sobre el doctor Fernando Araos Dattoli, exsubsecretario de Redes Asistenciales. Que en su corta carrera “nunca dirigió un hospital, no tiene calle”, fue lo menos que dijeron sus colegas. Nadie salió a defender públicamente a Araos, quien –supimos esta semana– era una pieza clave de Izkia Siches en el Ministerio de Salud.

Del episodio Minsal, lo que más dolió y molestó en La Moneda fue la conversación de WhatsApp filtrada a la prensa y donde la exministra del Interior Izkia Siches dice: “Yo de afuera veo que es obvio pegar y necesario”. La emblemática jefa de campaña en la segunda vuelta presidencial, pasaba a la oposición.

Cuando la agonía del entonces subsecretario se alargaba, preguntamos por qué costaba tanto sacarlo y la respuesta fue: “Es del Colmed, del lote que trabajaba con Izkia Siches cuando era presidenta del Colegio Médico, y ellos son un grupo poderoso en este ministerio”.

El caso Araos hizo público que Izkia Siches había designado los altos puestos del Minsal y colocado allí a muchos de quienes eran sus cercanos cuando dirigió el Colmed, todos con edades similares a la de ella y sin experiencia relevante en sus carreras. La entrada del “núcleo Colmed” ocurrió cuando asumió como ministra de Salud María Begoña Yarza y Siches mandaba desde el Ministerio del Interior.

La entrada del "núcleo Colmed" ocurrió cuando asumió como ministra de Salud María Begoña Yarza y Siches mandaba desde el Ministerio del Interior. Un médico con años en gestión en Salud me contó –con satisfacción– que el jueves no quedaba ningún alto directivo del Colmed en el Minsal. El caso que más irritó fue el de Fabiola Jaramillo, jefa de la División de Gestión de la Red Asistencial y segunda del entonces subsecretario Araos, que el día de la muerte del primer lactante estaba en una "gestión insular e intercultural" en Rapa Nui. Un epidemiólogo gritó que no podía creerlo, "la crisis del sincicial llevaba semanas, esa actividad no era prioritaria".

Todo esto mostró que Siches seguía –hasta esta semana– moviendo hilos en el Gobierno, especialmente en Salud. “Ella seguía hablando con el Presidente Boric”, explican, junto con agregar que médicos que trabajaron con ella en Interior todavía están en La Moneda.

Siches pierde con este episodio, porque vuelve a la primera línea y deja expuesto a Boric. Sin embargo, lo que más duele en La Moneda es que produjo una revisión del núcleo original de este Gobierno, que no queda bien parado. “Está muy resquebrajado y golpeado el grupo original en torno a Boric”, dicen en Palacio.

Camila Vallejo (PC) no brilla y las comunicaciones son mal evaluadas al interior del Gobierno. Desde hace unos meses es el ministro de Justicia, Luis Cordero, el que sale a responder las preguntas difíciles de los periodistas. El jueves, por ejemplo, fue Cordero quien avisó que evaluaban acudir a la Fiscalía por la filtración de una grabación que involucraba al Presidente.

Giorgio Jackson (RD) "está fuera del debate, no lo dejan hacer nada, está arrinconado", señala un ministro, y el fin de semana –mientras participaba de un plan para proteger del frío a personas en situación de calle– fue encarado: "Ustedes no saben de pobres, ustedes no saben lo que viven los pobres", le dijeron, cuenta alguien que estuvo presente.

, señala un ministro, y el fin de semana –mientras participaba de un plan para proteger del frío a personas en situación de calle– fue encarado: “Ustedes no saben de pobres, ustedes no saben lo que viven los pobres”, le dijeron, cuenta alguien que estuvo presente. Uno de los más cuestionados es Marco Ávila (RD) , que esta semana recibió los embates de una caída sin precedentes del Simce, efecto de la pandemia. En La Moneda afirman que el problema es que en el Ministerio de Educación “no pasa nada”, lo que no es tan simple, tomando en cuenta que es un Gobierno de exdirigentes estudiantiles que surgieron exigiendo una mejor educación. “Hace falta conocimiento y oficio”, apuntan.

Uno de los más cuestionados es Marco Ávila (RD), que esta semana recibió los embates de una caída sin precedentes del Simce, efecto de la pandemia. En La Moneda afirman que el problema es que en el Ministerio de Educación "no pasa nada", lo que no es tan simple, tomando en cuenta que es un Gobierno de exdirigentes estudiantiles que surgieron exigiendo una mejor educación. "Hace falta conocimiento y oficio", apuntan. Tampoco queda bien parada la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (CS), que dicen que ya avisó a La Moneda que no está cómoda en su cargo y que ha pensado salir del Gobierno.

En medio de la crisis del Minsal, el lunes se supo que la ministra Carolina Tohá había decidido no asistir a una ceremonia en Isla Dawson, donde estuvo prisionero su padre, José Tohá. La decisión fue interpretada como señal de que podrían venir cambios de subsecretarios y de algún ministro.

Pero la cirugía mayor quedó descartada el martes con la salida de Araos, el anuncio de acusación constitucional que blindó a Marco Ávila, y porque todavía no estaba claro el nombre para ocupar el cargo de subsecretario de Previsión Social, el que finalmente se llenó el viernes, tras 21 días con el puesto vacante.

“Es la gestión, estúpido”, esta es la frase que repiten en el Gobierno para criticar a los exlíderes estudiantiles ubicados en puestos clave.

Las impericias y dificultades para la gestión que han mostrado los que subieron con Gabriel Boric al árbol de Punta Arenas –“los arbolitos”, los llaman despectivamente–, quedaron claras esta semana. Y lo más duro para este grupo es que Izkia Siches, quien es parte de ellos, no tuvo asco en pasar a ser oposición –“yo de afuera veo que es obvio pegar y necesario”–. ¿Nace una oposición de izquierda?

2

LA DERECHA TAMBIÉN LLORA

“Lo de Beatriz Hevia cuando asumió como presidenta del Consejo Constitucional fue como la coronación del Partido Republicano”, explica un agudo observador de la derecha.

Se habla de “coronación” porque fue el momento en que los republicanos dejaron de sentirse los hermanos chicos de la derecha. Ahora tienen en el Congreso una bancada de diputados y un senador, más la mayoría del Consejo Constitucional. Es “un monstruo de dos cabezas”, dicen con maldad en la derecha.

Luego de la elección del 7 de mayo pasado, los líderes de Chile Vamos desaparecieron del mapa. El primero en huir fue el presidente de la UDI, Javier Macaya, que partió de observador a los comicios en España para acompañar a sus amigos del Partido Popular (PP), la colectividad que arrasó en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, la previa a las elecciones generales de fin de año.

El Partido Socialista Español (PSOE) ganó en solo tres regiones de 12, pero lo más relevante para la derecha chilena fue que el PP se impuso cómodamente en las principales ciudades sobre el partido de extrema derecha VOX, que hasta hace poco se pensaba que empezaría a liderar el sector.

“A Macaya le gustó mucho el caso español, llegó optimista y con buenas ideas”, cuenta un exministro del Gobierno de Sebastián Piñera.

La UDI logró solo 7 de los 50 miembros del Consejo Constitucional, pero le volvió el alma al cuerpo tras las reuniones con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien le explicó que la peor estrategia para detener el crecimiento de VOX habría sido tratar de parecerse a ellos. “Los electores siempre van a elegir el original”, le habría dicho el presidente del PP, sugiriendo que mantuvieran su discurso más moderado frente al Partido Republicano.

"Nos pasó un camión por encima", dice un cercano a Macaya, pero "la gente votó por quien le aseguró que no seguiría el leseo (usó otra palabra más dura), y el Partido Republicano tenía un discurso consistente en ese sentido, con un solo emisor: José Antonio Kast".

En la UDI cuentan, como ejemplo de lo que ellos creen que hay que hacer, la anécdota de cuando VOX impulsó una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez y, rompiendo lo que todos esperaban, el Partido Popular no la apoyó, dejando a VOX solo y muy disminuido.

En RN las cosas están más movidas y, como es habitual en esta colectividad, el partido parece un gallinero, porque sus dirigentes dan vueltas en redondo, armando distintas listas que prometen sacar al partido del hoyo en que los dejó la elección del 7M, donde obtuvieron solo 3 consejeros constitucionales.

A más de un mes de conocidos los resultados, en Renovación Nacional los esfuerzos siguen enfocados en recriminarle la derrota a la mesa encabezada por el senador Francisco Chahuán y su secretario general, Diego Schalper.

El único tema de conversación que se escucha en la casa de Antonio Varas es sobre cuál será la mejor lista para sustituir a la actual mesa. Paulina Núñez, Germán Codina, Diego Paulsen, Andrea Valladares, son algunos nombres que suenan.

Pero, sorpresa, Chahuán avisó que no ha descartado repostularse y es oficial que cortó relación con Schalper. Mientras, Diego Schalper cuenta que coincidió en un avión a Alemania con el extimonel Carlos Larraín y le propuso integrarse a una lista que estaba armando para las próximas elecciones internas.

y es oficial que cortó relación con Schalper. Mientras, Diego Schalper cuenta que coincidió en un avión a Alemania con el extimonel Carlos Larraín y le propuso integrarse a una lista que estaba armando para las próximas elecciones internas.

En medio de este desolador panorama, existe coincidencia, tanto en la derecha como en el Gobierno, respecto a que el más ordenado en este sector es el piñerismo, que tuvo personajes relevantes en la Comisión Experta, entre quienes destaca Juan José Ossa. En la oficina del ex Mandatario cuentan también que están muy activos en educación, trabajado un plan de perfeccionamiento para los directores de los liceos emblemáticos. Las redes sociales han sido el medio de difusión de esta iniciativa.

Lo que llama la atención es que en el Gobierno están agradecidos por el importante rol que tuvieron los exministros de Salud Jaime Mañalich y Enrique Paris , y el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, en el tema del virus sincicial.

, y el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, en el tema del virus sincicial. En La Moneda indican que fueron los exministros de Piñera los que lograron detener la acusación constitucional impulsada por sectores de derecha en contra de la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

3

¿VENDETTA CONTRA EL JUEZ MUÑOZ?

A ambos lados de la Sala Plenaria de la Corte Suprema se distinguen dos cabezas de leones observando a los ministros que están sentados en la testera. La historia cuenta que esos leones están ahí para ahuyentar las presiones y las malas influencias en el máximo tribunal del país, algo necesario en estos momentos difíciles que enfrenta la institución. Esto, tras los “comentarios” sobre el fallo de las isapres que hizo la hoy exvocera de la Suprema, la ministra Ángela Vivanco.

La aparición el martes de una noticia que decía que la hija del ministro de la Corte Suprema y presidente de la Tercera Sala, Sergio Muñoz, estaba trabajando remotamente desde Italia, fue la señal que confirmó que la relación entre los supremos estaba pasando por un mal momento.

El caso de la ministra Vivanco fue un duro golpe para los miembros de la Suprema. El comentario generalizado es que todos quedaron desconcertados, no podían explicarse, no les cabía en la cabeza que una ministra saliera a comentar un fallo. Como dicen en tribunales, “los jueces hablan con los fallos, no comentan fallos”.

El momento más duro fue el martes 6 de junio en la mañana, cuando la ministra Gloria Ana Chevesich encaró con duras palabras a la ministra Ángela Vivanco en el pleno, y sus planteamientos fueron apoyados y desarrollados en las intervenciones de los ministros Mauricio Silva Cancino y Andrea Muñoz.

en el pleno, y sus planteamientos fueron apoyados y desarrollados en las intervenciones de los ministros Mauricio Silva Cancino y Andrea Muñoz. Fue ese día que el presidente Juan Eduardo Fuentes Belmar le dijo a la ministra Ángela Vivanco que tenía 24 horas para abandonar su cargo de vocera de la Corte Suprema.

Para el máximo tribunal no fue fácil tomar la decisión –hace siete años– de tener un ministro(a) vocero(a), no querían, pero la medida pretendía ser una muestra de apertura, comunicación y acercamiento con la gente. Hasta que ocurrió el affaire Vivanco, la vocería había sido impecablemente ejercida por los ministros Milton Juica, Gloria Ana Chevesich y Lamberto Cisternas. Este episodio ha hecho reflotar los cuestionamientos a Vivanco por no haber sido nunca jueza, por no provenir del Poder Judicial.

No hay claridad respecto a que los supremos designen a alguien en el cargo de vocero(a) en el tiempo que queda del periodo del presidente Juan Eduardo Fuentes, que concluye en diciembre.

La revelación de que la magistrada del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, Graciel Alejandra Muñoz Tapia, realizaba teletrabajo desde Italia, es una situación compleja que deberá enfrentar el Poder Judicial y que fue interpretada como una vendetta contra el juez Muñoz. Los especialistas recalcan la urgencia de elaborar un reglamento para evitar abusos (a mayo del 2023, un 30% de los funcionarios del Poder Judicial todavía hacía teletrabajo).

El más molesto con todo esto es Sergio Muñoz, porque Vivanco “comentó” el fallo sobre las isapres cuando él estaba de vacaciones y en momentos en que ella lo estaba subrogando en la presidencia de la Tercera Sala. El episodio lo hizo retornar tres días antes a trabajar. El tema de la hija no lo ha comentado con sus cercanos.

4

TRES PREGUNTAS AL CANCILLER

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, responde preguntas sobre la personalidad y estilo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que estuvo en Chile el pasado miércoles.

-¿Qué le llamó la atención de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen?

-Su carisma y que es una persona muy agradable en el trato. También estaba muy informada sobre nuestro país y la región, lo que se evidenció a través de sus preguntas oportunas y pertinentes.

-¿Cuáles eran sus preocupaciones respecto a Chile? ¿Qué opinó de la Política Exterior Feminista recientemente dada a conocer por la Cancillería?

-Según lo que pude apreciar, ella tiene una muy buena impresión de Chile y nos considera como un país cercano a Europa, tanto por nuestros valores, así como por nuestros intereses y políticas. Respecto a la Política Exterior Feminista, recibió el documento con mucho interés.

-Ella ha sido muy activa en condenar la invasión a Ucrania. ¿Habló de la guerra en Ucrania?

-Efectivamente mencionó la guerra en Ucrania y señaló que los diversos alcances del conflicto son la principal preocupación de Europa en este momento. También valoró enormemente las palabras del Presidente Boric que condenan la agresión de Rusia, así como todas las violaciones y transgresiones del derecho internacional que se han llevado a cabo.

5

RINCÓN DEL LOBBY

– EL DESPLIEGUE DE LOS LOBBISTAS DE NOTARIOS

Nerviosos están los lobbistas que negocian los puestos de notario y conservadores con parlamentarios y autoridades del Ministerio de Justicia . Mal que mal, acceder a una notaría garantiza un ingreso de dinero considerable para el resto de tu vida. Es un botín que se pelea con todas las armas disponibles.

. Mal que mal, acceder a una notaría garantiza un ingreso de dinero considerable para el resto de tu vida. Es un botín que se pelea con todas las armas disponibles. Esta semana salió de la Cámara de Diputadas y Diputados la ley de “Desnotarización” para ser despachada a ley y actualmente se discute un proyecto de fondo, conocido como “Reforma del proyecto de notarías en sus aspectos funcionales y orgánicos”. Todo esto implica profundos cambios en el sistema de nombramientos, fiscalización, a la vez que introduce nueva tecnología en el trabajo de notarios y conservadores.

“Reforma del proyecto de notarías en sus aspectos funcionales y orgánicos”. Todo esto implica profundos cambios en el sistema de nombramientos, fiscalización, a la vez que introduce nueva tecnología en el trabajo de notarios y conservadores. El tema de las notarías y los conservadores es uno de los que tiene más lobbistas circulando, algo que considero que no es irregular si se hace con transparencia y en la legalidad. Recomiendan no poner nombres, porque entre ellos están el esposo de una ministra de la Corte Suprema, un ministro de la Corte de Santiago, exdiputados y operadores políticos. “Hay que tener ojo, porque ellos son carnaza, y no tienen problema en ejercer acciones legales e intimidatorias”, advierte un abogado.

6

CONVERSACIONES DE PASILLO: ¿EL TRONCO PRESO?

– LA ÚLTIMA VEZ QUE APARECIÓ EL TRONCO

Llamó la atención el jueves la apariencia del exalcalde de Vitacura, Raúl “Tronco” Torrealba. Hacía mucho tiempo que no aparecía públicamente. Entre sus cercanos dicen que desapareció del mapa y nunca más se lo vio en actividades sociales. La última vez que recuerdan haberlo visto fue en julio del año pasado, para el funeral de Arturo Alessandri Besa, cuenta gente que lo conoce.

– EL ESCÁNDALO DE LA FILTRACIÓN DEL AUDIO DEL PRESIDENTE

El caso de la filtración de un audio de la reunión que sostuvo el Presidente Gabriel Boric con parlamentarios del Biobío y La Araucanía en Cerro Castillo , hizo recordar la filtración que sufrió la exministra Antonia Urrejola y que terminó con la salida inmediata de su jefa de prensa.

, hizo recordar la filtración que sufrió la exministra Antonia Urrejola y que terminó con la salida inmediata de su jefa de prensa. En el caso de la reunión de Cerro Castillo, todos miraron a la directora de Comunicaciones de la Presidencia, Tatiana Klima, y sus numerosos críticos o enemigos en Palacio vieron en esta situación una oportunidad para despedirse de ella. Klima rápidamente aclaró: “Yo no estaba en esa reunión”.

Tatiana Klima, y sus numerosos críticos o enemigos en Palacio vieron en esta situación una oportunidad para despedirse de ella. Klima rápidamente aclaró: “Yo no estaba en esa reunión”. Finalmente, el jueves, tarde por la noche, se supo que había sido el diputado Miguel Mellado (RN) el que grabó al Presidente Boric, argumentando que, como llegó 10 minutos tarde al encuentro, no escuchó cuando el Mandatario dijo “supongo que nadie está grabando”, a lo que todos los presentes respondieron, a coro, “cómo se le ocurre”. El Jefe de Estado contó que hacía la advertencia porque en una reunión con gobernadores lo habían grabado.

– FISCALÍA OBSESIONADA CON LAS MUNICIPALIDADES

La formalización del exalcalde Raúl Torrealba (ex-RN), abrió la temporada de caza en la Fiscalía Nacional. El caso de Torrealba superó todo límite, con los choferes transportando billetes. “Este caso no es aislado”, afirman en Fiscalía.

El caso de Torrealba superó todo límite, con los choferes transportando billetes. “Este caso no es aislado”, afirman en Fiscalía. El Fiscal Nacional está decidido a abordar el tema y, el día antes de la formalización de Torrealba, la Fiscalía irrumpió con la PDI en Puente Alto para requisar computadores, bases de datos y celulares. “Esto está solo empezando”, dicen, refiriéndose a que el Ministerio Público va a empezar a acelerar todos los procesos asociados a corrupción en municipalidades.

7

AGENDA DE LA SEMANA

Relevante es el lanzamiento de la Comisión para la Paz y el Entendimiento que encabezará el Presidente Gabriel Boric. Se especula que será en La Moneda y está fijado para el 21 de junio , día en que se celebra el We Tripantu o año nuevo mapuche. Son una incógnita también los miembros de esta comisión. Los confirmados son el exministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno y el senador Francisco Huenchumilla (DC). También suenan las diputadas Emilia Nuyado (PS) y Ericka Ñanco (RD).

que encabezará el Presidente Gabriel Boric. Se especula que será en La Moneda y está fijado para , día en que se celebra el We Tripantu o año nuevo mapuche. Son una incógnita también los miembros de esta comisión. Los confirmados son el exministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno y el senador Francisco Huenchumilla (DC). También suenan las diputadas Emilia Nuyado (PS) y Ericka Ñanco (RD). Clave para los ministerios del Interior y de Justicia es la discusión de la ley de Legítima Defensa que comienza esta semana y que forma parte de la Ley Naín-Retamal, recientemente aprobada. Ahora se agregó la Ley Antiterrorista, después de los atentados explosivos de esta semana.

y que forma parte de la Ley Naín-Retamal, recientemente aprobada. Ahora se agregó la Ley Antiterrorista, después de los atentados explosivos de esta semana. La próxima semana se votaría el ascenso de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jessica González, a la Corte Suprema. Una mujer considerada dura, que no tiene vinculaciones políticas. Ella ha intentado llegar al máximo tribunal del país al menos cuatro veces antes, pero sin éxito en el mundo político. La magistrada integró la Sala que condenó a Jaime Orpis e investigó el caso Karadima.

8

RECOMENDACIONES

Coincido con el creador y pionero de estos newsletters de El Mostrador, Iván Weissman, en lo buenísima que es la serie Succession de HBO, creada por Jesse Armstrong. Luego del último capítulo, empecé a verla de nuevo desde el primero. Se los recomiendo, es como ver otra serie con los mismos actores.

Y por último, me llamó la atención el libro que mencionó Eugenio Tironi en el nuevo ciclo de Diálogos de El Mostrador,Contra la Libertad: Por qué la ilusión de elegir dañó nuestra convivencia, de Andrés Biehl y Germán Vera (Ariel, 2023). Los autores son un ingeniero comercial y un sociólogo, ambos de la Universidad Católica, que hicieron sus doctorados en Oxford University. En el contexto de la discusión del sistema de pensiones y reforma de salud, el libro postula que, en una sociedad moderna, las instituciones de la seguridad social son ancla de buena parte de la vida en común. Interesante, aunque bien académico.

Aquí termino este primer newsletter +Política. Espero les haya servido y entretenido. Es para los que pensamos que la política importa y debemos observarla. La próxima semana seguiremos con el segundo. Atención, por favor, si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, puedes escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.