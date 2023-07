Definitivo: la derecha le negará la sal y el agua al Gobierno

¡Se nos terminó el mes, pero no las noticias! Y el ambiente político se oscureció mal. Tanto oposición como oficialismo tienen argumentos para explicar su confrontación e intolerancia frente al otro. Resultado: este año no habrá reformas, porque la derecha avisa que “con este Gobierno no hay ningún acuerdo posible”, me dijeron en ese sector.

El columnista y rector de la UDP, Carlos Peña, describió la situación actual en una columna en El Mercurio: “Hoy todo lo que no place a este o aquel es inaceptable, inmoral, increíble y merece el máximo castigo inmediato, ¡la renuncia!, como si las reglas legales y procedimentales, que fueron inventadas para introducir racionalidad en la convivencia, no existieran”.

La UDI está dichosa, siente que renació al volver a ser oposición y, de paso, se sacude el legado de la administración de Sebastián Piñera. Confiesan que nunca les gustó el proyecto de reforma de pensiones de su Gobierno, que dividía los 6 puntos de cotización en 3 para la cuenta individual y 3 para un fondo solidario. La UDI quiere que los 6 puntos vayan a la cuenta del cotizante en la AFP.

En el partido de Jaime Guzmán me dijeron queestos últimos diez días han sido los mejores del gremialismo, que han sido renovadores, refrescantes, de reencuentro. Existe consenso en señalar que la carta pidiendo la renuncia a Jackson no fue adecuada –responsabilizan a Rodrigo Pinochet, coordinador de la bancada UDI–, pero añaden que eso y la decisión de salir de la mesa de las pensionesles devolvió el alma al cuerpo.

Los que pensamos que este endurecimiento del presidente de la UDI, Javier Macaya, era una muestra de debilidad de su mesa, nos equivocamos. “Hasta Sergio Melnick dice que Macaya tiene razón”, cuentan. Todos apoyan el cambio de tono y de la disposición a negociar.

El que tuvo un respiro luego de un mes negro fue el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que informó el jueves que la pobreza había disminuido de 10,7% a 6,5% entre 2020 y 2022. ¿Una buena noticia en medio de la pesadilla?

Llamó la atención lo cuidado de la presentación de la encuesta Casen, donde el ministro Jackson apareciójunto a un fuerte contingente de Gobierno –asistieron cinco ministros– y académicos de la Universidad de Chile. No hubo posibilidad de que el anuncio quedara manchado por el caso Fundaciones.

¡Y tenemos como bonus track!: al exdirigente estudiantil y fundador de RD, Noam Titelman, que nos explica desde Francia –donde comienza su carrera de profesor en Sciences Po– cómo este fenómeno de tensión en la derecha chilena se está produciendo en otras partes del mundo.

También en esta edición de +Política: un fin de semana importante para RD y el PPD, que enfrentan un complejo escenario de elecciones internas; contamos las especulaciones sobre una posible salida de la ministra vocera Camila Vallejo; y conversamos con Sebastián Izquierdo, coordinador académico del CEP, sobre la ultima encuesta de este centro de estudios dada a conocer el jueves, además de varios otros temas que circulan por los pasillos de la política criolla.

Antes de comenzar,si te gusta lo que hacemos, comparte o súmate a +Política, nuestra comunidad está creciendo cada día más. Si aún no te sumas, te invito a que te Inscribas a este boletín para recibirlo un día antes de su publicación dominical.

1

DEFINITIVO: DERECHA NIEGA LA SAL Y EL AGUA AL GOBIERNO

La oposición decidió detener todas las negociaciones de las reformas clave de este Gobierno. “Este año se terminó, se terminó la discusión parlamentaria y no va a haber reforma tributaria, tampoco reforma de pensiones y se va a rechazar la Constitución”, se ufanó un parlamentario de derecha el jueves, cuando se terminó de decantar la actitud que tendrá su sector en el Parlamento. Un dirigente de la UDI fue más allá: “Con este Gobierno no hay ningún acuerdo posible”.

El miércoles, tarde, un ministro me confirmó este ambiente: “Se está imponiendo la retórica de la intransigencia en la derecha, si esto no para ahora, vamos a terminar con un incendio”. En La Moneda hay claridad al respecto y un importante habitante de Palacio nos dijo preocupado que “la derecha se pasó, no es razonable lo que están haciendo”.

En el Gobierno les quedó claro el cambio en la oposición después que el Partido Republicano presentara, en el Consejo Constitucional, un paquete de enmiendas llena de gustitos –quieren cambios en la ley de aborto, incorporar el tema de las FF.AA., indirectamente abordan el asunto Punta Peuco, y detienen las reformas de La Moneda en salud, pensiones y educación–, luego de lo cual apareció la carta de los diputados UDI pidiendo la salida de Giorgio Jackson y, posteriormente, este mismo partido anunció que abandonaba la mesa de negociaciones de la reforma previsional.

El diputado de Evópoli Francisco Undurraga había dado indicios de este ánimo más beligerante hace dos semanas, tras el fracaso de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, y nos dijo que el Gobierno “iba a respirar poco” en la segunda mitad del 2023.

Cuando se paralizan las relaciones entre el oficialismo y la oposición, quien paga los costos es el Gobierno, me dijeron en la derecha, porque las expectativas están puestas en quien ocupa La Moneda, no en la oposición. “La gente piensa –me dicen– que es el Gobierno el que falló, el que no pudo implementar su programa, no que fue culpa de la oposición”. Estos líderes quieren que en enero de 2024 quede claro que este es un Gobierno fallido.

me dijeron en la derecha, porque las expectativas están puestas en quien ocupa La Moneda, no en la oposición. Estos líderes quieren que en enero de 2024 quede claro que este es un Gobierno fallido. “Es imposible llegar a un punto de encuentro con un Presidente que quiere derrotar al capitalismo”, me dijo una autoridad de la UDI, mencionando la entrevista de la BBCen que el Mandatario agregó: “Creo firmemente que el capitalismo no es la mejor manera de resolver los problemas en la sociedad”.

En el caso de la reforma tributaria, hace semanas comentamos que en la derecha consideraban que no había agua en la piscina después del escándalo de las fundaciones, que mostraba cómo se malgastaban los recursos. Lo novedoso, esta semana, es que ahora dicen que tampoco hay agua en la piscina para la discusión de la reforma de pensiones, porque consideran que la ministra del Trabajo no está dispuesta a transar en eliminar el Decreto Ley 3.500 que creó las AFP y quiere insistir en que se termine la institución de las administradoras de fondos.

En la derecha aseguran que “ahora que están de moda las ideas de derecha, no podemos renunciar a ellas”,mencionando como ejemplo el alto apoyo que obtuvo la Iniciativa Popular de Norma “Con mi plata NO” y la preocupación que está cundiendo en la clase media ante la posibilidad de que quiebre el sistema de isapres.

El rector de la UDP, Carlos Peña, publicó una columna donde llamó la atención por el escenario político, que considera está avinagrado y parece una fiesta de adolescentes, donde todo es finalmente un triste espectáculo.

“Como si se tratara de las cuentas que se cobran, en el tiempo de la resaca, los partícipes de una fiesta adolescente, hoy todas las fuerzas políticas parecen estar dedicadas a tirarse pullas a través de los medios, mal escribir cartas, acusarse de esto o de lo otro, a sembrar dudas acerca de su compromiso con las reglas de la democracia, y a empatarse en sus propios excesos”.

La decisión en la derecha está tomada, queda ver la actitud que tomará el oficialismo y, específicamente, La Moneda, para navegar en estos turbulentos cinco meses que restan del año 2023. Un senador del PPD es apocalíptico y me dice: “Con esta estrategia la derecha va a demostrar que la democracia no resuelve los problemas de la gente. ¿Qué viene después de esto?”, se pregunta.

2

LA UDI ESTÁ CONTENTA DE ABANDONAR EL LEGADO PIÑERA

En la UDI varios militantes con los que conversé consideran que estos últimos diez días han sido los mejores de la UDI, “han sido renovadores, resfrescantes, de reencuentro”. Existe consenso en señalar que la carta pidiendo la renuncia a Jackson no fue adecuada, pero añaden que eso y la decisión de salir de la mesa de las pensiones les devolvió el alma al cuerpo. En el oficialismo me dijeron que les llamó la atención que el presidente del partido, Javier Macaya, no se retractara de la carta y optara, en cambio, por doblar la apuesta apoyando la misiva.

Este endurecimiento de la conducción del timonel del gremialismo podía ser interpretado como un debilitamiento de su posición más conciliadora y dialogante, pero sus cercanos sostienen que solo lo ha fortalecido, mostrando un nuevo camino a seguir. Un senador recuerda una frase de Lagos Weber “El senador Ricardo Lagos Weber dijo que no reconocía a este Javier Macaya más duro, nosotros le decimos que la UDI lo volvió a reconocer y estamos felices”. Hasta Sergio Melnick dijo en una red social que Macaya tenía razón.

pero sus cercanos sostienen que solo lo ha fortalecido, mostrando un nuevo camino a seguir. Un senador recuerda una frase de Lagos Weber Hasta Sergio Melnick dijo en una red social que Macaya tenía razón. Como hitos del cambio de posición de la UDI, mencionan la entrevista a Jaime Bellolio hace tres semanas en La Tercera,donde dijo: “He visto muchas voces que piensan que dialogar es traicionar. Y esa lógica le hace daño a la democracia. La derecha no puede caer en la idea de querer pasar por caja en el corto plazo (…)”.

En contraposición a esta reflexión, la semana siguiente y en el mismo diario, el exsenador y exministro Víctor Pérez mostró sus diferencias con Bellolio: “En la política, las oportunidades para enfrentar las sinvergüenzuras no hay que desaprovecharlas”.

Es la posición descrita por el exministro Pérez la que prevaleció y animó a las filas de la UDI, especialmente a personajes como Marcela Cubillos y Jacqueline Van Rysselberghe, entre otros.

El cambio de la Unión Demócrata Independiente empezó a procesarse luego de firmar el acuerdo para la nueva Constitución en diciembre pasado. “Era muy raro que toda la izquierda nos felicitara, era evidente que estábamos haciendo algo mal”, dice riéndose un dirigente de la colectividad.

Fue el caso de los indultos lo que empezó a distanciar a la directiva de Macaya del Gobierno.Este ambiente se enrareció más hace una semana y media, cuando el ministro Jackson señaló que el robo de los computadores era una “operación política”, y lo último que terminó por radicalizar posiciones fueron las palabras que tuvo el Presidente Gabriel Boric en su gira por Europa, cuando señaló que la oposición quería “desestabilizar al Gobierno”.

En la UDI explican que llevaban meses apareciendo como un partido más de Chile Vamos y que habían perdido un perfil propio que los diferenciara de RN y Evópoli. La decisión de salirse el viernes pasado de la mesa de la reforma de pensiones, los hizo estar un paso más adelante del Partido Republicano, RN y Evópoli.

“Es la primera vez que la UDI le gana al Partido Republicano en una iniciativa, fue muy raro porque después ellos dijeron que se retiraban de la mesa, pero dejaban a los técnicos, y Evópoli retrocedió en su propuesta inicial de repartir los 6 puntos de la cotización”, cuenta un dirigente.

En el gremialismo puntualizan que en esta nueva fase quieren abandonar de una buena vez el legado del Presidente Sebastián Piñera y retomar su camino propio. Uno de los ejemplos que entregan para ilustrar la distancia que tuvieron de Piñera, es la propuesta de reforma de pensiones que entregaba 3 puntos a la cotización individual y los otros 3 al fondo solidario. En la UDI afirman que ellos nunca estuvieron de acuerdo con ese esquema y los tiene contentos que ahora puedan defender sin problema que los 6 puntos vayan a la capitalización individual.

Evelyn Matthei es la única perjudicadacon esta nueva estrategia. Explican que para Matthei es más fácil ser candidata del conglomerado Chile Vamos que solo de la UDI, y la decisión de tener discursos diferenciados podría generar conflictos entre dicho partido, RN y Evópoli. Sin embargo, la decisión está tomada. “Estamos recién empezando a gozar ser oposición”,es como lo grafica un dirigente.

3

LA CASEN Y EL REGALO DEL CIELO AL MINISTRO JACKSON

En La Moneda se encendieron todas las luces de emergencia el jueves. Existía mucho nerviosismo por la presentación de la encuesta Casen, pues era un escenario complejo para el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

La idea era presentarlo como un evento económico, en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, en que participaron cinco ministros de Estado y donde los voceros fueron los miembros del Panel de Expertos, el Centro de Microdatos de la U. de Chile, autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, además del ministro Jackson. El objetivo se logró con creces: Giorgio Jackson y La Moneda estaban muy contentos con el resultado.

Y es que la Casen le cayó del cielo al ministro. Los resultados eran muy favorables para el Gobierno, porque mostraban una baja histórica de la pobreza de 10,7% a 6,5% entre 2020 y 2022. Estos resultados sorprendieron a especialistas que pronosticaban un incremento de la pobreza por efecto de la inflación.

El jueves fue glorioso, pero la semana había sido muy compleja para Jackson, porque no salió ningún parlamentario oficialista a defenderlo por la carta de la UDI y se conocieron detalles de su gestión en el ministerio que no lo favorecían.

Un reportaje de Tele13 Radiomostró que al interior de la cartera de Desarrollo Social la situación era compleja y los funcionarios confesaban que Jackson tenía poco liderazgo, había poca claridad en el plan de trabajo, en los objetivos que se proponían, y que el equipo del ministro era muy desconfiado y reservado. Estos detalles hicieron que lo calificaran como el NOT MINISTRO.

En el Ejecutivo la decisión está tomada, el ministro Jackson no saldrá del Gobierno, especialmente después de la carta de la UDI que pedía su renuncia y que terminó blindándolo. La Moneda no está dispuesta a entregarle en bandeja al ministro.

En el Gobierno se dice que Jackson solo saldrá en un cambio de gabinete amplio, donde cambien varios ministros y subsecretarios.

Sin embargo, la situación no es fácil, dados los anticuerpos que genera Jackson entre los parlamentarios y las dificultades para desplegar una agenda ministerial en medio de la polémica gatillada por la Fundación Democracia Viva. “Cuando viene al Parlamento, no le permiten hablar de sus proyectos y todo termina concentrado en el caso Fundaciones”, cuenta un senador que estuvo esta semana en la comisión del ramo.

Un compañero diputado añade que los problemas y anticuerpos hacia Giorgio Jackson comenzaron en su segundo período como diputado, cuando se impuso como primera mayoría nacional, arrastrando a Gonzalo Winter (CS) y Natalia Castillo (RD). Según un diputado que compartió con Jackson esos años, “se le subieron los humos a la cabeza y era intratable”.

En la oposición reconocen que no hay antecedentes para confirmar que Jackson tuvo conocimiento del caso Democracia Viva o de otros que han salido a la luz últimamente. Sin embargo, señalan que es la evaluación de su pobre trabajo en este Gobierno como ministro de la Segpres y de Desarrollo Social lo que fundamentaría una acusación constitucional.

4

TRES PREGUNTAS A NOAM TITELMAN

Noam Titelman: “Son muchos los ejemplos de partidos de centroderecha que han ido migrando hacia posiciones más radicales”.

El economista UC, doctorado en la London School of Economics, que inicia en estos días su carrera de profesor en Sciences Po, París,nos explica por WhatsApp lo que está pasando con las derechas en el mundo.

-¿Las elecciones en España fueron una victoria del centro frente a los extremos?

-Efectivamente, esa ha sido la interpretación que le han dado al resultado de las elecciones españolas distintos analistas. El Economist incluso tituló con la afirmación de que España mostraba que algunos todavía quieren centrismo. Puede que haya algo de eso, pero es imposible explicar el resultado en España sin tomar en consideración el giro del PP que se radicalizó, asumiendo algunas posiciones más parecidas a Vox y la ultraderecha. En este sentido, las elecciones españolas son un ejemplo de las potencialidades y las limitaciones de una estrategia de asimilación de las centroderechas con sus contrincantes de ultraderecha. El PP fue en buena medida exitoso en copar el espacio de Vox, lo que explica en parte su crecimiento, pero, a la vez, es posible que esta asimilación le haya puesto un techo, al permitir encajonarlo en lo que la campaña del PSOE llamó la “coalición de la involución”.

-¿Hay otras centroderechas en el mundo que enfrentan dilemas estratégicos parecidos?

-Sí. Varias. De hecho, son muy pocas las centroderechas que no se vean hoy tensionadas por su derecha. Quizás el ejemplo más extremo es el partido Republicano en Estados Unidos. El partido se ha redibujado en torno a la figura de Donald Trump de manera tal que su sello radical es hoy la esencia del partido. Pero son muchos los ejemplos de partidos de centroderecha que han ido migrando hacia posiciones más radicales. Otro ejemplo que ha estado en la palestra el último tiempo es el Likud en Israel. No es solo que este partido está hoy gobernando junto con partidos extremistas e iliberales, sino que, como ha mostrado el politólogo de la Universidad Hebrea, Noam Gidron, este partido es hoy tan populista como la ultraderecha británica de UKIP.

-¿En Chile hay un fenómeno similar?

-En general, a las fuerzas políticas establecidas, cuando surge un contrincante con suficiente capacidad para disputar, se les presentan dos caminos: tratar de parecerse más al nuevo, disputando la hegemonía sobre los temas, o tratar de diferenciarse más del nuevo, disputando directamente contra el contrincante. Desde las elecciones presidenciales pasadas, en que un sector importante de la centroderecha abandonó a su candidato en primera vuelta para volcarse por Kast, pero sobre todo después de los resultados del Consejo Constitucional, se observa que la mayoría del sector ha optado por el primer camino.

5

RINCÓN DEL LOBBY

– Esta semana se conoció, finalmente, el acuerdo para que las empresas telefónicas nacionales terminaran con los cobros adicionales por el uso de roaming internacional en Brasil y Argentina. El anuncio de este acuerdo empezó en la administración de Sebastián Piñera, pero recién ahora entra en funcionamiento.

El mundo de las telecomunicaciones es uno de los que concentra alta actividad de lobby, por ser un sector regulado y fiscalizado por el Estado. El ministerio al que acuden las gestores de lobbypara abordar este tema es el de Transportes y Telecomunicaciones, que está a cargo del ministro Juan Carlos Muñoz Abogabir.

Entre las reuniones que tuvo el ministro Muñoz por este tema, destacan recientemente:

La visita de Entel, el 19 de julio pasado, para realizar una presentación protocolar y hablar del recambio de tecnología sobre 2G. Destaca entre los asistentes el CEO o director ejecutivo de la empresa, Antonio Büchi Buc, y la exfuncionaria del primer Gobierno de Piñera Francisca Florenzano, que estuvo a cargo del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).

que estuvo a cargo del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA). También está registrada una videoconferencia, el 4 de abril, con la gigante de la telefonía de México, América Móvil, que participa en nuestro país a través de Claro. El objetivo de la reunión era dar a conocer los planes de inversión y despliegue de infraestructura de la compañía en Chile. Los ejecutivos de Claro y América Móvil aparecen visitando previamente al ministro el 20 de marzo, con el fin de dar a conocer el estatus de la fusión Claro-VTR y materias relacionadas con 5G.

que participa en nuestro país a través de Claro. El objetivo de la reunión era dar a conocer los planes de inversión y despliegue de infraestructura de la compañía en Chile. Los ejecutivos de Claro y América Móvil aparecen visitando previamente al ministro el 20 de marzo, y materias relacionadas con 5G. Y en la lista también figura un encuentro del ministro Muñoz con la empresa Telefónica Chile. La delegación la encabezó el presidente y CEO de la compañía en nuestro país, Roberto Muñoz Laporte. El objetivo de la audiencia fue “conversación con el ministro Muñoz por parte de ejecutivos de Madrid e Hispanoamérica”.

6

CONVERSACIONES DE PASILLO

– La semana pasada dijimos algo sobre el bajo perfil que estaba teniendo la ministra vocera, Camila Vallejo (PC), que llamaba la atención en el oficialismo e, incluso, dentro de su propio partido.

Esta semana, varios nos confirmaron esta apreciación y nos agregaron un nuevo detalle: que no se descarta su salida a fines del 2023 o comienzos del próximo . La razón –argumentan en su círculo– es que tiene que comenzar su carrera política como candidata al Senado o para las primarias presidenciales.

que . La razón –argumentan en su círculo– es que tiene que comenzar su carrera política como candidata al Senado o para las primarias presidenciales. Esta decisión se apoyó en un análisis interno que advierte que los ministros y ministras a cargo de la Segegob nunca han salido airosos de ese puesto, “ todos los voceros han salido mal de su cargo, sin posibilidades de proyectarse políticamente, porque es el rostro de confrontación que tiene un Gobierno”, indican en La Moneda

Otra novedad es que suena como sustituta la actual ministra de Trabajo, Jeannette Jara.“Y el PC no está dispuesto a perder ese ministerio”, me aclararon en Palacio.

– El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, está desplegado en el Parlamento para acelerar los nombramientos pendientes en el Poder Judicial y otras instituciones de Justicia. De tener éxito en los nombres para llenar las dos vacantes en el Tribunal Constitucional (TC) y en la Defensoría de la Niñez, el Gobierno tendrá la posibilidad de postular nuevamente a Jessica González para la Corte Suprema.

El voto de Evópoli dicen que está asegurado para González, pero preocupan los de RN y la UDI. En La Moneda señalan que la UDI no perdona que la ministra Jessica González integrara la Sala que decidió enviar a la cárcel al exsenador Jaime Orpis. Las aprensiones en RN van por otro lado y dicen relación con la investigación del caso Karadima, que involucró al cardenal Francisco Javier Errázurizpor encubrimiento. Los delitos estaban prescritos, así que ninguno de los inculpados cumplió pena. En el Gobierno están a la espera del resultado que tenga Elizalde en sus conversaciones con la oposición.

– Las elecciones del PPD vuelven a complicarse. El jueves quedó en veremos lo que contamos la semana pasada, respecto a que, por primera vez desde los 90, el PPD iba a tener un presidente de partido independiente de Guido Girardi.

El nombre era el del senador Jaime Quintana, pero al terminar esta semana trascendió que Girardi había recobrado interés por el timón de la colectividad e iba a defender la repostulación de la actual presidenta, Natalia Piergentili. Vuelve a fojas cero todo el proceso.

– El jueves conversamos con Sebastián Izquierdo, coordinador académico del CEP, sobre la última encuesta de ese centro de estudios. Además del aumento en la identificación con el Partido Republicano y que Chile quiere orden, Izquierdo me destacó que salud, educación y pensiones siguen siendo los temas que más preocupan a la gente. Tres temas donde la clase política parece no ponerse de acuerdo para implementar reformas.

– Las últimas iniciativas del senador Lagos Weber permiten sacar conclusiones de que está buscando un futuro político parecido al de su padre, Ricardo Lagos Escobar, que llegó a ser el “Capitán Planeta” cuando Naciones Unidas lo designó enviado especial de la organización para el cambio climático.

El tema que convoca a Ricardo Lagos Weber es el de los mares y por eso, al revisar su trabajo legislativo, figura al menos con 8 iniciativas relacionadas con Áreas Marinas Protegidas .

y por eso, al revisar su trabajo legislativo, figura al menos con 8 iniciativas relacionadas con . Entre las que destacan está el haber logrado que la Ley de Presupuestos incorpore el financiamiento de Áreas Marinas Protegidas; la creación de un Área Marina Protegida en la Antártica; promoción de la protección de los “ríos prístinos” en el sur, en Futaleufu; y trabajó en la creación del Fondo Naturaleza, que permite alianzas público-privadas para la protección del mar y de otras zonas del país.

Lagos Weber termina su período como senador en las próximas elecciones parlamentarias y no puede repostularse, porque cumple tres períodos en el Senado. Queda pendiente ver si las Áreas Marinas Protegidas seguirán siendo un tema relevante en su carrera fuera del Parlamento.

7

AGENDA DE LA SEMANA

– Mañana, domingo 30 de julio, ocurre la elección del Consejo Político Nacional de Revolución Democrática. El proceso será virtual y está restringido a los militantes. En el partido destacan que este proceso es muy complejo y tiene diferentes etapas de certificación para evitar duplicidades o falsos inscritos.

Hay esperanza de que este proceso electoral sea el comienzo de una nueva etapa, con nuevos líderes y propuestas. El actual presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre, no tiene ninguna posibilidad de permanecer en el cargo.

– Llegó el GRAN día de la presentación del Plan Tributario que prometió Mario Marcel para el 31 de julio. Está previsto que el ministro de Hacienda haga públicas las iniciativas del plan y el cronograma de su ejecución. Uno de los temas clave, que se espera defina en esta etapa el ministro Marcel, es si habrá impuestos al patrimonio.

La CPC visitó el jueves de esta semana al titular de Hacienda, ad portasde conocerse su nuevo Plan Tributario, con una propuesta para lograr un acuerdo pro crecimiento y eficiencia del gasto público. El domingo sabremos si el ministro Marcel escuchó a los privados.

– El viernes en la noche, el Partido por la Democracia cerró la inscripción de listas para la elección de la mesa, que se realizará en agosto. Hay rumores de que el lote de Guido Girardi estaría pidiendo una prórroga, porque todavía está trabajando en la conformación de la lista de su candidata, Natalia Piergentili. Durante este sábado sabremos qué ocurrió con el PPD.

8

RECOMENDACIONES

– El exsecretario de Estado del gobierno de Richard Nixon, Henry Kissinger, sorprendió la semana pasada con una visita a China luego de cumplir 100 años de edad. El exdiplomático estadounidense fue recibido por la máxima autoridad de China, el presidente Xi Jinping, que lo calificó de “viejo amigo”.

Kissinger, con sus 100 años, también ha tenido un rol relevante en la contingencia con una videoconferencia sobre “Cómo evitar una Tercera Guerra Mundial” , en donde aborda su preocupación por los efectos que podría tener el conflicto entre Ucrania y Rusia. La recomiendo, está en inglés.

, en donde aborda su preocupación por los efectos que podría tener el conflicto entre Ucrania y Rusia. La recomiendo, está en inglés. Entremedio de esta agitada agenda, Kissinger publicó además un último libro, titulado Liderazgo, que vio la luz en marzo de este año en Estados Unidos. Para los que les interesa la diplomacia y la historia reciente de Occidente, recomiendo este gran libro.

que vio la luz en marzo de este año en Estados Unidos. Para los que les interesa la diplomacia y la historia reciente de Occidente, recomiendo este gran libro. La obra explica la manera en que trabajaron seis destacados líderes políticos que no lograron, como él, cumplir 100 años. Los personajes escogidos por Kissinger son el excanciller alemán Konrad Adenauer ; el ex primer ministro francés Charles de Gaulle ; el expresidente estadounidense Richard Nixon ; el expresidente de Egipto Anwar el-Sadat ; el ex primer ministro de Singapur Lee Kuan Yew ; y la ex primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher.

Los personajes escogidos por Kissinger son el excanciller alemán ; el ex primer ministro francés ; el expresidente estadounidense ; el expresidente de Egipto ; el ex primer ministro de Singapur ; y la ex primera ministra del Reino Unido, Estoy leyendo el libro de manera desordenada y empecé con De Gaulle, Adenauer y Nixon. Al final, hay un pronóstico poco optimista respecto a la nueva época que comienza.

Y hasta aquí nuestro +Política de esta semana. Nos vemos el próximo sábado con nuevos detalles de nuestra escena política. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.