Giorgio Jackson incendia el Partido Socialista

¡Buenas! El poder no conoce de vacaciones. Esta semana partió la guerra al interior de los partidos políticos por las municipales. Faltan diez meses para las elecciones y las disputas internas están desatadas. Manuel José Ossandón (RN) las emprendió contra su exdelfín en Puente Alto, el alcalde Germán Codina, por no apoyar a su sobrino (Felipe Ossandón). En la UDI me dijeron que Pablo Longueira está en pie de guerra para que el sector defina a sus candidatos con primarias.

También esta semana: malos pensamientos. La querella de Giorgio Jackson (RD) contra el senador Fidel Espinoza (PS) generó una guerra de proporciones en la alianza de Gobierno. En el Frente Amplio dicen que la defensa a Espinoza es una estrategia para implementar “la tesis del reemplazo”, que pretende sacar del Gobierno a los partidos frenteamplistas. El viernes hasta tarde estuvieron reunidos en Cerro Castillo el Presidente Gabriel Boric y los dirigentes de los partidos.

Mala semana para el general director de Carabineros. Circula en La Moneda la idea de que lo mejor que podría hacer el general Ricardo Yáñez sería acogerse a retiro antes de su formalización, el 7 de mayo, con el argumento de que debe dedicarse a su defensa. Recuerdan el caso del excomandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez.

Empresarios y chilenos unidos, jamas serán vencidos. Participé en un encuentro de casi 1.500 personas en el Parque Hueñu Hueñu. Un curso intensivo para sacudirnos del clasismo y el racismo.

¡Y cómo no! Tenemos nuevos encuentros en casa de Pablo Zalaquett, a los que asistieron miembros de las comisiones de Salud y representantes de las clínicas privadas. Descubrimos que el exsubsecretario de Telecomunicaciones del primer Gobierno de Piñera borró un mensaje en la red social X, en que cuestionaba a Google.

También contamos sobre el escenario que enfrenta el protagonista del caso Audios, Luis Hermosilla, y la reaparición de Pablo Longueira. Para entender lo que está pasando en Ecuador, recomendamos ver un video.

Y en el bonus track de esta edición: la entrevista al director de la misión chilena del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, Alfredo Zamudio, que nos dice que en este ambiente polarizado es muy importante lograr conversar.

Antes de comenzar, te quiero invitar a que compartas o te sumes a +Política, nuestra comunidad crece más cada día. Si aún no te sumas, te invito a que te Inscribas o compartas este boletín.

1

GIORGIO JACKSON INCENDIA EL PARTIDO SOCIALISTA

Jackson “notifica” a los socialistas. El lunes en la mañana la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, recibió una llamada del presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, “notificando” que Giorgio Jackson estaba poniendo en ese momento una querella por injurias y calumnias contra el senador socialista Fidel Espinoza. La indignación en el PS fue total, no se entendía cómo no habían avisado antes o coordinado la acción con la dirigencia del partido. “Si te llaman para avisarte de la querella, el problema no es personal entre Jackson y Espinoza, es un problema entre partidos”, me dijo la presidenta del PS.

Jackson logró algo imposible. En el Partido Socialista la senadora y actual presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, y el secretario general, Camilo Escalona, no se hablan mucho. Están en veredas opuestas, Escalona cree que el partido tiene que hacer una alianza con el Frente Amplio y Paulina Vodanovic defiende que lo lógico es la alianza PS, PPD, RD y la DC. “En el último congreso del PS, en octubre, ganó la opción de que hay que ampliar la base con los partidos que históricamente hemos sido socios para formar un partido socialdemócrata más amplio”, me explicó un dirigente. Pero la querella de Jackson hizo que Vodanovic y Escalona volvieran a hablarse.

En el Partido Socialista la senadora y actual presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, y el secretario general, Camilo Escalona, no se hablan mucho. Están en veredas opuestas, Escalona cree que el partido tiene que hacer una alianza con el Frente Amplio y Paulina Vodanovic defiende que lo lógico es la alianza PS, PPD, RD y la DC. “En el último congreso del PS, en octubre, ganó la opción de que hay que ampliar la base con los partidos que históricamente hemos sido socios para formar un partido socialdemócrata más amplio”, me explicó un dirigente. Pero la querella de Jackson hizo que Vodanovic y Escalona volvieran a hablarse. Alberto Mayol considera que esta disputa RD/PS es el hecho político más importante de los últimos 5 años:

Inmediata carta de apoyo al senador Fidel Espinoza. El mismo lunes de la llamada notificando de la querella, la mesa socialista decidió responderle a RD con una carta pública: “Lamentamos que no haya habido antes la posibilidad de dialogar, pues tratándose de una discusión política la solución debiera ser de esa índole y no ante la justicia”.

Fidel Espinoza no goza de especial simpatía entre los senadores.Conversando con varios senadores PS, me declararon su sorpresa por la carta y me negaron que hubiera sido iniciativa de ellos. “Eso fue algo que nació entre Paulina Vodanovic y Camilo Escalona, nosotros no supimos nada sobre esa carta”, me dijo uno de los senadores.

La tesis del reemplazo. En RD, la carta de apoyo a Espinoza fue interpretada como una agresión contra su partido y líder natural, Giorgio Jackson, que había sufrido la inexplicable acusación de ser “el líder de la banda” que estuvo involucrada en el caso Convenios y Democracia Viva. En el FA están convencidos de que el socialismo quiere destruirlos y reemplazar a sus cuadros que participan en el Gobierno.

El miércoles hubo un almuerzo en el Congreso que agrupó a senadores y diputados del Partido Socialista para discutir este tema y los ánimos estaban menos caldeados, pero ya había llegado la sangre al río con las declaraciones del diputado Gonzalo Winter (CS), señalando que el PS era “desleal” con el Gobierno del Presidente Boric. El jueves, Diego Vela –presidente de RD– habló de unidad del oficialismo y de la disposición para lograr un buen acuerdo municipal. Pero era tarde, durante la semana ya se habían transparentado las duras sospechas y resquemores que existen entre el PS y el FA.

La timonel del PS, Paulina Vodanovic, me explicó este episodio el jueves después de la reunión de todo el conglomerado oficialista: “No cuestionamos el derecho de Jackson a presentar la querella y no compartimos los dichos de Fidel Espinoza, pero pedimos respeto y diálogo entre compañeros de coalición”.

2

LOS DESCUENTOS DEL DIRECTOR DE CARABINEROS

Molestia del general director de Carabineros. El jueves de la semana pasada, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se encontraba en una actividad en La Araucanía, cuando apareció la noticia de su formalización por la eventual responsabilidad en el “delito de omisión en apremios ilegítimos con resultados de lesiones graves y homicidios” durante el estallido social. Personas que estuvieron con Yáñez ese día me contaron que repitió varias veces que estaba sentido con La Moneda.

Fiscal Nacional desinformado. En el Gobierno me aclaran que no tuvieron nada que ver con esta formalización, que fue una decisión de los fiscales a cargo del caso y que ni siquiera el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, estuvo informado al respecto.

Mala semana para el general. En los últimos siete días solo hubo malas noticias para el general Yáñez. La primera fue que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, rechazó la solicitud de inhabilitación que hizo la defensa de Yáñez contra el Fiscal Regional Centro Norte, Xavier Armendáriz.

Previo a ello, hubo personas que tuvieron dudas sobre el apoyo de Valencia a Armendáriz. Esto porque, conocida la noticia de la formalización, el Fiscal Nacional le retiró la subrogancia como jefe del Ministerio Público a Armendáriz, lo que fue interpretado por algunos en el Gobierno como una quitada de piso al Fiscal Regional Centro Norte. Esta semana me confirmaron que fue todo lo contrario, que lo hizo para liberarlo de temas administrativos y dejarlo concentrado en el caso. Valencia apoya a Armendáriz.

el Fiscal Nacional le retiró la subrogancia como jefe del Ministerio Público a Armendáriz, lo que fue interpretado por algunos en el Gobierno como una quitada de piso al Fiscal Regional Centro Norte. Esta semana me confirmaron que fue todo lo contrario, que lo hizo para liberarlo de temas administrativos y dejarlo concentrado en el caso. Campillai y organizaciones de DD.HH. salen a la calle. El otro elemento complejo para Yáñez fue la movilización de grupos de derechos humanos contrarios a la permanencia del general director y, especialmente, de Fabiola Campillai –senadora que fue víctima de la acción de Carabineros en el estallido–, junto a los diputados comunistas Boris Barrera y Karol Cariola.

Gobierno no descarta su salida en marzo. Entre las posibilidades que baraja el Ejecutivo está que el director general de Carabineros decida, antes del 7 de mayo –fecha en que se ejecutaría su formalización–, acogerse a retiro para “poder dedicarse a su defensa”.

Señalan que Yáñez podría hacer algo parecido a lo que realizó en su momento el excomandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, que renunció cuatro días antes de terminar su período para enfrentar el procesamiento de la jueza Romy Rutherford por fraude al fisco, en una de las aristas del caso “Milicogate”. Finalmente, la Corte Marcial anuló el procesamiento del excomandante en Jefe del Ejército.

3

EMPRESARIOS Y CHILENOS UNIDOS, JAMÁS SERÁN VENCIDOS

Mil quinientas personas reunidas el primer sábado del 2024 en el Parque Hueñu Hueñu. El fin de semana pasado asistí al Encuentro Nacional de Vinculación Social (Envis), que realiza la Corporación 3xi en conjunto con Balloon Latam. Esta última, una organización que apoya hace más de diez años a emprendedores de zonas rurales y que aporta gran parte de la convocatoria a estos encuentros. El parque está a hora y media de Puerto Varas y llegó gente de 14 regiones y de más de 150 comunas. Un evento de proporciones, que parecía un concierto de Lollapalooza, con escenario y toda una red de servicios para abastecerse de comida y otras necesidades.

Dudo que exista otra iniciativa social con empresarios tan relevante. La lista de miembros del sector privado vinculados a ella es larga, están casi todos y aparecen en la página oficial de 3xi. Llama la atención, eso sí, la ausencia de algunos importantes.

El hombre detrás de Envis. Todos coinciden en que el gran responsable de todo esto es Sergio Cardone, empresario vinculado a Falabella, constructora Enaco y Cementerio Parque del Recuerdo, entre otras empresas. Cardone se define en la reseña publicada en la página de esta forma: “Promuevo la cultura del encuentro y empresas que cumplan rol social, ambiental y económico”.

En el viaje de regreso participé en algunas conversaciones donde estuvo presente Cardone y ese es el tema que le interesa. Habló largo de lograr implementar las Empresas B en Chile y de varias otras iniciativas en que está trabajando, a través de 3xi, para abordar temas de infancia y educación.

Alfredo Moreno es el protagonista. El exministro es quien le ha dado a este proyecto la visibilidad y convocatoria que hoy tiene. Siendo presidente de la Corporación de la Producción y del Comercio (CPC), convocó a 3xi para que lo ayudaran a enfrentar y resolver problemas evidentes que afectaban al país. Entre ellos, estuvo reducir las listas de espera en el sistema de salud. Moreno no logró cumplir más de un año en la CPC y asumió como ministro de Desarrollo Social en el segundo Gobierno de Piñera, y 3xi, junto a Balloon, lo apoyaron en el trabajo en la zona del conflicto mapuche. Hasta que todo se detuvo tras el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

Camilo Herrera es el director ejecutivo de la Corporación 3xi. Herrera encabezó el encuentro del pasado sábado, donde participaron las ministras de Obras Públicas, Jessica López, y del Medio Ambiente, Maisa Rojas. De la esfera política estuvieron también Evelyn Matthei, Gloria Hutt, Alfredo Moreno, Guido Girardi, además de numerosos alcaldes de diferentes zonas del país. Y también tuvo un paso fugaz por el bosque el exalcalde y hoy conocido lobbista, Pablo Zalaquett.

Todos importantes. El programa tiene considerado que todos los asistentes participen en dos de las 150 mesas disponibles. Una es en la mañana y otra en la tarde.

La primera en que participé estuve junto a dos potentes dirigentes sociales: la alcaldesa de Río Hurtado, Carmen Juana Olivares, y la defensora de la niñez mapuche, Onésima Lienqueo. También estaban la ministra Jessica López; el director fundador de Balloon Latam, Sebastián Salinas; y el vicepresidente de Asuntos Corporativos de la minera Anglo American, Juan Pablo Schaeffer, entre otros.

la alcaldesa de Río Hurtado, Carmen Juana Olivares, y la defensora de la niñez mapuche, Onésima Lienqueo. También estaban la ministra Jessica López; el director fundador de Balloon Latam, Sebastián Salinas; y el vicepresidente de Asuntos Corporativos de la minera Anglo American, Juan Pablo Schaeffer, entre otros. Exdiputado y socia de 3xi. En la mesa de la tarde conversé con el exdiputado Ricardo Celis (ex-PPD), de La Araucanía, junto al lonco Juan Pichún Collonao, el gerente de Asuntos Corporativos de COPEC, Juan Pablo Doñas, y la socia de 3xi, Constanza Vásquez, que actuó como facilitadora y supo contener con maestría situaciones tristes que se produjeron en la mesa.

En la mesa de la tarde conversé con el exdiputado Ricardo Celis (ex-PPD), de La Araucanía, junto al lonco Juan Pichún Collonao, el gerente de Asuntos Corporativos de COPEC, Juan Pablo Doñas, y la socia de 3xi, Constanza Vásquez, que actuó como facilitadora y supo contener con maestría situaciones tristes que se produjeron en la mesa. Entremedio de las dos mesas hubo almuerzo de pan con pescado frito hecho por los pescadores artesanales de la zona y la presentación de un grupo musical de regiones. Pasadas las seis de la tarde comenzó la salida de buses y vehículos, que llevaban de regreso a sus lugares de origen a los participantes. El ambiente general era de alegría y buena disposición.

La jornada fue una maratón. Me encontré con algo que no había visto nunca antes en este país, que es conocido por sus altos niveles de clasismo y racismo, en que la gente vive encapsulada, algunos en barrios que parecen una ciudad suiza y otros en zonas pobres que se acercan más a imágenes de la India. No me quedó claro cuáles son los productos que salen de estos encuentros y cómo los resultados se utilizan en la implementación de políticas públicas o iniciativas del sector privado. Habrá que seguir investigando.

4

PREGUNTAS A ALFREDO ZAMUDIO

Alfredo Zamudio es el director de la misión chilena del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, que ha generado talleres de diálogo en La Araucanía por el conflicto mapuche, pero que también ha estado en labores de paz y derechos humanos en Colombia, Bosnia, Sudán y Timor Oriental, entre otras.

En esta entrevista, Zamudio nos dice que en el actual ambiente de polarización “el problema no es pensar diferente, sino cómo conversamos sobre esas diferencias”.

-¿Cuál es el efecto de la polarización para el diálogo?

-Me sorprende que creamos que los riesgos son como binarios, como que hay polarización o no hay. La palabra polarización en sí tiene consigo un valor emocional, nos da un poco de susto. Y tener posturas e ideas diferentes no debería asustarnos. ¿Podemos convivir desde nuestras diferencias? Claro que sí, porque hay distintas formas de imaginarse a Chile. El problema no es pensar diferente, sino cómo conversamos sobre esas diferencias. Para defender a la democracia no hay que dejarse llevar por quienes dicen que un adversario es lo mismo que un enemigo, porque no lo son.

-¿Qué hacer cuando los espacios habituales para el diálogo, como el Congreso, se polarizan? ¿Cómo podemos morigerar esa polarización?

-Primero que nada, el mundo político y la prensa confunden dos términos diferentes: por un lado, está la negociación, que es un trueque, y por el otro lado, está el diálogo, que es escuchar, decirse las cosas claramente, reforzar relaciones. Estoy seguro que cuando los líderes políticos están en privado, se encuentran, toman un café, se preguntan por sus familias. Eso está muy bien, es humanizante. El problema está en que el debate público –y tal vez ellos mismos– les exige un tono de gladiadores que no le hace bien a la democracia. Ojalá pudieran conversar de una forma más dialogante, también ante las cámaras, en lugares públicos. Nos haría mucho bien como país.

-¿Qué otros espacios sirven para el diálogo? ¿Cómo se construyen esos nuevos espacios?

-El Centro Nansen define al diálogo como una forma de comunicación que ofrece el tiempo y el espacio para que las personas puedan traer sus respectivas realidades. En este caso, si deseo lograr algo, y si ese algo depende de que mis adversarios participen en la conversación, la pregunta es cómo hago para que vengan a conversar. ¿Me atrevo a invitarlos? Si de verdad quiero el cambio que digo que quiero, tengo que conversar con el adversario que lo puede hacer posible. Creer en la humanidad de mi adversario no es solo una decisión de mis emociones, sino también una decisión consciente. Los problemas complejos de nuestro país necesitan que hagamos el esfuerzo de ir por el camino del diálogo.

5

– El bullying de Jorge Atton a la embajadora de Estados Unidos. El rol hegemónico que tiene Google es tema muy debatido entre los usuarios de la web, pero lo que sorprende es que el exsubsecretario de Telecomunicaciones durante la primera administración Piñera tenga el valor de llamar la atención sobre este tema en redes sociales, el día en que Google es noticia.

Atton festinó con la posibilidad de que hubiera sido una licitación lo que permitió la entrada de Google al proyecto del cable submarino entre Chile, Oceanía y Asia, que lanzaron en Valparaíso las autoridades nacionales el pasado jueves en la tarde. Obviamente no fue una licitación. El mensaje fue eliminado, aquí mostramos un extracto.

– El futuro del abogado Luis Hermosilla. Aislado, viviendo en casa de su padre Nurieldín Hermosilla, se encontraría el abogado protagonista del caso Audios, que reveló su conversación con la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer. Su situación no es sencilla y entre los abogados que participan de la causa señalan que hay dos escenarios posibles:

Lo más grave sería confirmar la existencia de cohecho. El peor escenario para Hermosilla sería que se comprobara el cohecho a algún funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) o de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En la grabación hay mención a acciones de este tipo, pero tiene que comprobarse que ocurrieron.

El peor escenario para Hermosilla sería que se comprobara el cohecho a algún funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) o de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Solo perjudicó a sus clientes. Si no se confirma la existencia de cohecho, habrá que comprobar la figura de prevaricación, que implica obrar en contra del cliente. De acuerdo con las grabaciones, esto podría estar sustentado en las insistentes solicitudes de dinero a Daniel Sauer, con el supuesto objetivo de pagar coimas y crear una “caja negra”. De comprobarse este delito, Luis Hermosilla perdería su título de abogado y, por ende, no podría seguir ejerciendo la profesión que lo hizo tan famoso.

– Longueira reaparece. Comentario generalizado en la UDI es la arremetida que está realizando su líder natural, tantas veces presidente del partido, exdiputado, exsenador y exministro de Estado, Pablo Longueira.

Su objetivo es impulsar primarias en la derecha para elegir a los candidatos que postularán en las elecciones municipales de octubre próximo. Cercanos a Longueira me contaron que está obsesionado con que hay que terminar con los arreglos electorales, protección de cupos y defensa de malas gestiones.

“Dice que estos ‘arreglines’ políticos están arruinando a la derecha y van a sepultar la posibilidad del sector de ser Gobierno en las próximas presidenciales”, me explicaron.

6

AGENDA DE LA SEMANA

El Presidente Gabriel Boric avisó, en reuniones que tuvo con dirigentes de la alianza de Gobierno esta semana, que no va a haber cambio de gabinete y que el asesor del Segundo Piso, Miguel Crispi, permanecerá en su puesto. En La Moneda consideran que el Gobierno pasa por un buen momento con la derrota de la Constitución republicana, el rechazo de la acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes y el control de la inflación. Ahora lo relevantes es:

Actos masivos para apoyar la reforma de pensiones. Me dijeron que continuarán actividades como la del lunes pasado en Peñalolén, que contó con la participación de la ex Presidenta Michelle Bachelet, quien –junto a otros rostros oficialistas– salió a apoyar la reforma previsional.

Me dijeron que continuarán actividades como la del lunes pasado en Peñalolén, que contó con la participación de la ex Presidenta Michelle Bachelet, quien –junto a otros rostros oficialistas– salió a apoyar la reforma previsional. Actividades periódicas con el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo. Realizarán eventos para comunicar iniciativas destinadas a la creación de empleos, nuevas obras de infraestructura y medidas como la dada a conocer esta semana para regular la permisología.

Proyectos de ley relevantes que están discutiéndose en el Parlamento y que deben acelerar el tranco esta semana:

Nuevo Ministerio de Seguridad sigue tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados.

sigue tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados. Ley corta de isapres continúa en el Senado. Lleva más de diez meses en la Cámara Alta. “Impresentable”, dicen en el sector salud.

Comienza Congreso del Futuro.

Fiesta de los Abrazos del Partido Comunista (Parque O´Higgins).

Presidente Gabriel Boric viaja a cambio de mando en Guatemala.

7

Los quesitos o encuentros en casa del exalcalde y lobbista Pablo Zalaquett han copado la agenda noticiosa de las últimas dos semanas.

El Presidente Boric exigió a los ministros que asistieron que registraran las reuniones en la página de Ley de Lobby y el ministro de Economía Nicolás Grau lo hizo el viernes en la tarde.

a los ministros que asistieron que registraran las reuniones en la página de Ley de Lobby y el ministro de Economía Nicolás Grau lo hizo el viernes en la tarde. Mientras, Ciper dio a conocer que la ex presidenta del PPD y actual vicepresidenta, Natalia Piergentili, recibió pagos por charlas a grupos empresariales que también gestionó Zalaquett. En estas charlas también participaba el ex diputado Jorge Insunza.

que también gestionó Zalaquett. En estas charlas también participaba el ex diputado Jorge Insunza. En la larga lista de invitados que ha acumulado la casa de Zalaquett, hubo una reunión que me llamó la atención. Y es que el diputado Eric Aedo (DC), los senadores Ximena Órdenes (PPD) y Sergio Gahona (UDI) estuvieron reunidos con representantes de las clínicas. Aedo me comentó que el tema fue la crisis del sector privado de salud y los efectos que tendría en el sector público .

Y es que el diputado Eric Aedo (DC), los senadores Ximena Órdenes (PPD) y Sergio Gahona (UDI) estuvieron reunidos con representantes de las clínicas. . Como señaló Víctor Maldonado (DC) en una columna: “Regularmente, cuando un Gobierno necesita explicar sus posiciones, preparar un buen ambiente e influir, lo que hace es llamar, no ser llamado, convocar, no ser convocado. Pero la administración Boric casi siempre juega de visita. Para dialogar acepta las condiciones que se le imponen, y, al emplear este procedimiento, lo que consigue no es precisamente que aumente su prestigio”.

8

RECOMENDACIONES

Lo de Ecuador es brutal y no han faltado los que han aprovechado de advertir que eso es lo que se nos viene en Chile. En este contexto es importante y necesario revisar textos y conferencias buenas al respecto.

Andrés Malamud (@andresmalamud) es un politólogo uruguayo-argentino que vive en Portugal, está casado con la ministra de Defensa de ese país europeo, Helena Carreiras, y trabaja como investigador de la Universidad de Lisboa. Adjunto esta conversación que Malamud sostiene con la abogada y académica chilena de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, en que desarrolla la paradoja de que el crimen organizado y los carteles de la droga han logrado, finalmente, la integración americana tan anhelada por varios próceres latinoamericanos.

Y hasta aquí llega nuestro +Política de esta semana. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.