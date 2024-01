UDI vs UDI: Peñaloza rompe con Lavín

¡Buenas! Otra semana política no apta para cardíacos La indignación era total el jueves al mediodía en la Fiscalía Nacional .

Un caso emblemático de la corrupción en municipios terminó sin prisión preventiva para la principal inculpada en la causa, la exalcaldesa Cathy Barriga (UDI). Este año la corrupción política será protagonista, vienen muchos casos, “(la clase política) se va a dar cuenta de que la corrupción comienza a tomarse en serio”, me dijo un importante fiscal ese día.

Matar al padre. En ese proceso está la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, después de todas las situaciones complejas e irregulares que afectan a su municipio. La estrategia para hacer frente a la serie de escándalos es tomar distancia de la administración anterior, del exalcalde Joaquín Lavín, y su antecesor, Francisco de la Maza. Ella está decidida a implementar el caiga quien caiga, cueste lo que cueste .

El cambio radical. En los primeros dos años de Gobierno fue notorio el aggiornamento del Presidente Gabriel Boric en comparación con su perfil de diputado, pero a partir de 2024 el Mandatario demostró disposición a cambiar de parecer distribuida en cosa de semanas. Esto fue evidente en la discusión sobre la Ley del Lobby y, luego, sobre las pensiones de gracia. Estos giros de Gabriel Boric generaron problemas en su gabinete.

También en esta edición: Fiscales sacan a vitrinear a los políticos por los tribunales. Raúl Torrealba (ex-RN), Pablo Longueira (UDI), Marco Enríquez-Ominami (PRO), Daniel Andrade (ex-RD), Carlos Contreras (ex-RD), etc. Año de definiciones judiciales y de candidaturas municipales.

Además, a la Democracia Cristiana no la invitaron a Alemania , lo que demuestra su alejamiento definitivo de uno de sus principales socios internacionales. Y continúan los entredichos entre la Comunidad Judía de Chiley el Gobierno , ad portas de la fecha de conmemoración de las víctimas del Holocausto. La Moneda se muestra optimista con el trámite de la reforma de pensiones en la Cámara , el problema está en el Senado.

Y en el bonus track de esta semana : una entrevista a Fernando Flores y cómo ve el momento político. El exministro, exsenador y gurú de la ciencia y la tecnología mira a la nueva generación que está en La Moneda y lo que se viene: “Nuestros sentidos comunes están agotados para lograr darle sentido a lo que se viene”.

Y en el bonus track de esta semana: una entrevista a Fernando Flores y cómo ve el momento político. El exministro, exsenador y gurú de la ciencia y la tecnología mira a la nueva generación que está en La Moneda y lo que se viene: "Nuestros sentidos comunes están agotados para lograr darle sentido a lo que se viene".

DANIELA PEÑALOZA QUIEBRA CON GESTIÓN DE JOAQUÍN LAVÍN

La gota que rebalsó el vaso. El caso de Pedro Carrasco, el director de Compras de la Municipalidad de Las Condes, que usaba autos de una empresa proveedora del municipio, instalaba muebles de cocina en su casa con una factura que decía “muebles centro cultural” y que recibió 208 depósitos en efectivo en sus cuentas corrientes, terminó sellando el destino de la relación de la alcaldesa Daniela Peñaloza con el exalcalde Joaquín Lavín y su antecesor, Francisco de la Maza.Los tres, militantes de la UDI.

Cinco casos en solo nueve meses. La alcaldesa Peñaloza va a cumplir dos años y medio en el cargo y su gestión del año 2023 ha estado marcada por cinco eventos asociados a problemas de corrupción e irregularidades.

La alcaldesa Peñaloza va a cumplir dos años y medio en el cargo y su gestión del año 2023 ha estado marcada por cinco eventos asociados a problemas de corrupción e irregularidades. Todo comenzó en abril del año pasado, con la compra con sobreprecio de un inmueble para construir un Cesfam; luego vino la crisis de los abultados pagos de horas extras; la polémica por el sueldo y la indemnización del director de la Corporación Cultural de Las Condes; denuncias de cohecho por parte del exdirector del Teatro Municipal de Las Condes; y, recientemente, la lista de irregularidades del director de Compras del municipio. Los detalles de cada uno de estos casos dan para una teleserie.

Intervención de la UDI. Un artículo de El Mercurio esta semana señaló que la UDI había decidido intervenir por medio de asesores de peso para apoyar a la alcaldesa Peñaloza, mencionando nombres como Patricio Melero y Rodrigo Álvarez. En el círculo de la alcaldesa desmienten lo señalado por el artículo y dicen que lo único relevante, después de esta serie de casos, es empezar a limpiar una municipalidad que está llena de vicios y malas prácticas.

Treinta años en el municipio. La UDI está en Las Condes desde 1992, cuando ganó por primera vez a la cabeza del municipio Joaquín Lavín, que se mantuvo en el cargo por dos períodos, hasta que renunció para ser candidato presidencial en 1999. Lo sustituyó Francisco de la Maza (UDI). ) y, después, Lavín vuelve como alcalde de Las Condes entre 2016-2021.

La UDI está en Las Condes desde 1992, cuando ganó por primera vez a la cabeza del municipio Joaquín Lavín, que se mantuvo en el cargo por dos períodos, hasta que renunció para ser candidato presidencial en 1999. Lo sustituyó Francisco de la Maza (UDI). ) y, después, Lavín vuelve como alcalde de Las Condes entre 2016-2021. Nuevamente Pedro Carrasco. El caso del jefe de Compras es el mejor ejemplo de los problemas que abundan en la municipalidad. Carrasco ingresó hace 16 años al municipio y cuenta con una red de familiares al interior de este que le permitió sortear un complejo sumario administrativo realizado el 2021. Presiones de altos funcionarios de la Municipalidad de Las Condes lograron que el sumario no prosperara y que Carrasco fuera absuelto el 2022 . Pero las irregularidades siguieron y nuevamente enfrenta un sumario.

Complejo escenario para Peñaloza. En la Fiscalía señalan que es muy probable la formalización de la alcaldesa y que “hay antecedentes graves” en los casos horas extras, director de Compras y Cesfam. En este escenario, Daniela Peñaloza estaría decidida a hacer públicas todas las irregularidades y “limpiar la casa”, denunciando que es imposible gestionar un municipio que está lleno de prácticas anquilosadas, cargos perpetuos e inamovibles.

Peñaloza no está sola. El círculo de la alcaldesa UDI está compuesto por el presidente del partido, Javier Macaya, y la secretaria general, María José Hoffmann, además de Jaime Bellolio, Felipe Salaberry, Isabel Plá, el diputado Juan Antonio Coloma, entre otros. Todos ellos, miembros de una nueva generación política que ha sabido tomar distancia del grupo de los “coroneles” y del exalcalde Joaquín Lavín.

LOS GIROS COPERNICANOS DEL PRESIDENTE GABRIEL BORIC

Cambia, todo cambia. El Frente Amplio logró pavimentar su camino al poder prometiendo ideas que eran intransables, superioridad moral y mucha convicción.

Esta semana, el presidente Gabriel Boric la cambió por una lista que dice que todo era discutible y conversable. Un senador oficialista me comentó: “Uno estaba acostumbrado a ver cambios de opinión del Boric Presidente respecto al Boric diputado, pero esta semana vimos que el Presidente Boric también cambia de opinión respecto a decisiones que recién tomó como Presidente. Eso es nuevo y sorprendente” . Y el gabinete sufre los embates de estos sorpresivos cambios de opinión.

Aunque duela. La primera reacción del Presidente frente al caso de los encuentros en la casa del lobbista UDI Pablo Zalaquett fue bajarle el perfil y recordar una frase que comenzó a utilizar en abril de 2023: “ Acá tenemos que dialogar hasta que duela”. Para el Mandatario, no era necesario incluir las diversas reuniones en casa del lobbista y exalcalde UDI en la Plataforma Ley del Lobby.

Tensa reunión el jueves. Los encuentros en casa de Zalaquett motivaron debates entre los miembros del gabinete y, especialmente, en el Comité Político que integran Carolina Tohá, Camila Vallejo, Álvaro Elizalde, Mario Marcel, Jeannette Jara y Antonia Orellana. La semana pasada, en la reunión habitual del Comité Político de los lunes, el Presidente decidió “mandar a evaluar a los ministros la posibilidad de que publiquen sus encuentros en la página de Ley del Lobby”. El jueves, el Mandatario decidió que los registraran en dicha plataforma, pero se encontró con la oposición de la ministra del Interior, Carolina Tohá. Finalmente, el Jefe de Estado eximió a la ministra Tohá de registrador su visita a la casa de Zalaquett.

Conferencia no es lo mismo que conversacion. El argumento de la titular del Interior fue que ella no tuvo conversaciones uno a uno con los participantes y que lo que realizó fue una conferencia frente a un auditorio de 19 personas. Para dejar claro este punto, en Interior decidió dar a conocer la lista detallada de los asistentes y sus cargos.

Cambio de opinión en pensiones de gracia. En octubre pasado, el Gobierno del Presidente Boric señaló que no era posible revocar las pensiones de gracia entregadas por la Subsecretaría del Interior a víctimas que acreditaron violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, que las incapacitaron parcial o totalmente en su posibilidad de trabajar. . El martes, el Mandatario cambió de opinión al respecto.

Anuncio opaco evento importante. El lunes el ministro de Justicia, Luis Cordero, estaba en La Serena con el Presidente Boric inaugurando el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que terminaba definitivamente con el Sename, pero esa no fue la noticia que salió en los medios. A la prensa solo le interesó consultar al ministro respecto a la sorpresiva noticia dada en Santiago por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve: que el Gobierno revocaría pensiones de gracia a condenados. Era el inicio de un problema jurídico y político.

La decisión presidencial de revocar pensiones de gracia por vía administrativa. El giro en el tema de la revocación se dio sorpresivamente, después que se conocieron los antecedentes penales de 41 pensionados de gracia tras el estallido social –17 obtuvieron el beneficio durante el segundo Gobierno de Piñera y 24 en el actual Gobierno– y fracasó la estrategia. legislativa que se discutiría en el Congreso sobre este tema. El problema es que la decisión presidencial inicia un complejo debate, el que podría afectar a otras pensiones de gracia otorgadas por el Estado con anterioridad al estallido social.

Un punto para la derecha. En el Ejecutivo hay voces que señalan que este cambio de opinión del Presidente podría terminar dando un punto a la oposición, que ha intentado encasillar el 18 de octubre como un “estallido delictual”, más que como un movimiento de demandas sociales.

FISCALES SACAN A VITRINEAR A LOS POLÍTICOS POR TRIBUNALES

Golpe a los fiscales. Para la jefatura de la Fiscalía Nacional, el rechazo a la prisión preventiva de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga fue un duro golpe, sobre todo en un año en que quieren dejar claro “que la corrupción se toma en serio y se acabó el buenismo” , me dijeron en el organismo perseguidor.

Nace una estrella. En los tres días de los alegatos en el caso Barriga, destacó el rostro de la fiscal adjunta de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina (en la foto), quien consideró el caso hace solo tres meses, después de que la Fiscalía Nacional se lo retirara al fiscal José Solís, de la Fiscalía Occidente, por el poco avance de la investigación. Cuando le quitaron el caso a Solís en octubre, recién estaba preparándose la formalización de Barriga por un supuesto fraude de $95 millones. En estos tres meses, Encina logró acreditar fraude al fisco, falsificación de instrumento público y lavado de activos. En el Ministerio Público me señalaron que Encina representa muy bien el perfil de fiscales que van a tener a cargo los casos de corrupción.

Casos Barriga y Democracia Viva el mismo día. El jueves, mientras se realizaba la formalización de Cathy Barriga, el Ministerio Público efectuó simultáneamente –a través de sus Fiscalías Regionales– ingresos y registros en los Serviu de Atacama, Valparaíso, Santiago, La Araucanía y Los Ríos, por el caso Convenios. El caso Democracia Viva hoy involucra una investigación a 67 fundaciones a nivel nacional y, actualmente, tiene en prisión preventiva a tres exmilitantes de Revolución Democrática: Daniel Andrade y Carlos Contreras, a los que se sumó esta semana la concejala Paz Fuica.

Exalcalde de Vitacura el próximo. La Fiscalía tiene presupuestado comenzar en marzo la audiencia de preparación del juicio oral en el caso del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba (ex-RN) y pedirá una pena efectiva de 10 años. Investigadores de la causa señalan que existen los elementos para acreditar fraude al fisco y lavado de activos. En tanto, la actual alcaldesa de dicha comuna, Camila Merino (Evópoli), repostulará a un segundo período con la bandera de haber enfrentado la corrupción en Vitacura.

Un “coronel” y un excandidato presidencial en juicio. El otro caso emblemático este año será el del exparlamentario, exministro y expresidente de la UDI, Pablo Longueira. La investigación comenzó el 2015, en el marco del financiamiento ilegal de la política, que involucra también al excandidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, por aportes irregulares. El caso lleva ocho años de investigación y está pronosticado que el juicio oral dure hasta agosto de 2024.

El año de la lucha contra la corrupción. En Fiscalía adelantan que en los próximos meses comenzarán a conocerse varias noticias sobre los casos de corrupción que están actualmente en los tribunales. La idea es copar la agenda con buenos resultados en estas causas. Los fiscales quieren cambiar la imagen de “buenismo en los casos de corrupción”. Existe optimismo respecto a la apelación por la cautelar de Cathy Barriga.

PREGUNTAS A FERNANDO FLORES

El exministro de Salvador Allende y el exsenador Fernando Flores están viviendo en Estados Unidos hace más de una década y excepcionalmente vino a Santiago la semana pasada. A sus 81 años sigue trabajando en varias iniciativas, las que enumeran en detalle, junto a la lista de autores y asuntos relevantes para entender la actualidad, además de aquellos temas que le preocupan.

Flores volvió a estar en la agenda nacional el año 2023 por la exhibición, en el Centro Cultural La Moneda, de una reconstrucción de la sala de operaciones Cybersyn , proyecto que impulsó desde su rol de director técnico general de la Corfo, ministro de Economía y , luego, de Hacienda en la Unidad Popular.

-¿Cómo ve a la nueva generación que llegó a La Moneda?

-Estoy radicado en San Francisco hace mucho tiempo y mi conexión con Chile es por lo que leo en la prensa y las conversaciones que tengo con colaboradores en Chile. Solo puedo dar impresiones generales y una de esas es que esta generación que llegó al poder parece haber quedado enceguecida, sin capacidad de ver la realidad. Es un grupo que está más preocupado de dar lecciones de cómo serque de hacer .

-¿Cómo?

-Son parte de la generación del Like or Not Like , que no tienen propuesta para salir de la economía extractivista o enfrentar los enormes desafíos de la ecogeopolítica actual. Veo un Chile enfermo de mediocridad. Veo un país paralizado mientras todo cambia en el mundo.

-¿Todo cambia?

-Estamos en un momento en que nuestros sentidos comunes están agotados para lograr darle sentido a lo que viene. Esto no lo digo como un desaliento respecto a lo que viene, solo quiero constatar un hecho que requiere de políticos, empresarios, educadores y poetas que se hagan cargo de estos cambios.

Estamos viviendo las secuelas del COVID y serios conflictos en Ucrania, Europa y Medio Oriente. En el tema tecnológico, la industria de los chips es sorprendente, con dos países líderes en su producción, Taiwán y Holanda. El tema energético y de las energías renovables cambió el tema de discusión y hoy tenemos la necesidad de desarrollar sofisticadas baterías para almacenar energía. La Inteligencia Artificial va a tener efecto inmediato en nuestra productividad y el tema de los datos base será clave en esta revolución. Todo eso exige nuevos liderazgos que no veo en Chile.

CONVERSACIONES DE PASILLO

– La Moneda optimista con la reforma de pensiones. En marzo del año pasado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sufrió el peor golpe que ha tenido su gestión en este Gobierno, al enfrentar el rechazo a la idea de legislar su reforma tributaria.

Por dos votos de diputadas –una de las cuales, del Partido Ecologista Verde, había tenido un altercado con el entonces ministro de Educación, Marco Antonio Ávila– se cayó una iniciativa fundamental para implementar el programa gubernamental. En el Congreso el oficialismo estima que los votos estarán para la reforma de pensiones.

Lo anterior, después de haber logrado un acuerdo con el Partido Demócratas, que aseguró los seis votos de sus diputados y dos más de los exmilitantes del PDG, Víctor Pino y Yovana Ahumada.

A fines de la semana, se filtró un WhatsApp en La Segunda que señalaba que Demócratas no apoyaría en el Senado la fórmula de 3 puntos a la cotización individual y 3 al Seguro Social. Conversando con Matías Walker, me explicó que ellos insistirán en el Senado en la fórmula de 4,2 a capitalización individual y 1,8 a seguro de longevidad. Los demócratas están decididos a apoyar la fórmula 3×3 en la Cámara, para evitar la polarización de la discusión, pero en el Senado quieren negociar cambiar dicha fórmula.

– La Comunidad Judía de Chile no asiste a la conmemoración del Holocausto. El conflicto en el Medio Oriente sigue complicando las relaciones entre el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y el Gobierno de Israel.

Esta semana, la Comunidad Judía le envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, señalando que no participará del Acto Oficial de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, planificado para el 27 de enero.

– Democracia Cristiana, la gran ausente. El jueves en la tarde en Berlín, Alemania, llegaron a la Fundación Konrad Adenauer varios miembros de partidos chilenos que no eran visitantes habituales de esta entidad ligada a la Democracia Cristiana alemana. La Konrad Adenauer fue históricamente la compañera de ruta de la DC chilena en términos económicos, pero eso se terminó.

Una semana estuvieron los dirigentes de Renovación Nacional, Demócratas y Amarillos en Alemania, compartiendo con el presidente de la fundación, Norbert Lammert, y su equipo.

Asistieron los presidentes y secretarios generales de los partidos. Ximena Rincón y Matías Walker por Demócratas; Rodrigo Galilea y Andrea Valladares por RN; y Andrés Jouannet con Jaime Abedrapo por Amarillos. Faltaron los DC.

AGENDA DE LA SEMANA

– Discusión de la reforma de pensiones en la Cámara de Diputadas y Diputados. Martes y miércoles se discute la idea de legislar.

-El Partido Comunista tiene este fin de semana el Pleno del Comité Central. Se definen fechas para el Congreso del PC y documentos a trabajar para dicho encuentro, planificado para la segunda mitad de 2024.

RINCÓN DEL LOBBY

Superintendente de Salud conversa con las isapres. En momentos en que se discute la ley corta de isapres en el Senado y cuando se conocen más detalles de los encuentros en casa del lobbista Pablo Zalaquett, quisimos indagar en el tipo de relación que tiene el superintendente Víctor Torres con las isapres que fiscaliza. La lista de audiencias arroja luces sobre el tipo de relación entre fiscalizadores y fiscalizados.

No hay isapres ausentes en su Registro de Lobby. La última audiencia registrada es del 29 de noviembre de 2023 y desde ahí para atrás figuran: Asociación de Isapres, Esencial SA (seguro de Clínica Alemana), y las isapres Cruz Blanca, Banmédica, Nueva Masvida, Consalud, Colmena Golden Cross. En todas, los temas de discusión son la situación financiera del sistema y la implementación de los fallos de la Corte Suprema.

La última audiencia registrada es del 29 de noviembre de 2023 y desde ahí para atrás figuran: Asociación de Isapres, Esencial SA (seguro de Clínica Alemana), y las isapres Cruz Blanca, Banmédica, Nueva Masvida, Consalud, Colmena Golden Cross. En todas, los temas de discusión son la situación financiera del sistema y la implementación de los fallos de la Corte Suprema. También hay audiencias con miembros de la sociedad civil, como la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, Coordinadora por los Derechos del Nacimiento, Colegio Médico, Asociación de Estudiantes de Medicina de Chile, y Colegio de Matronas y Matrones de Chile, entre otros.

RECOMENDACIONES: LIBRO DE KATE CRAWFORD

Este año, Congreso Futuro tuvo numerosos invitados especializados en el tema de la Inteligencia Artificial (IA). Entre estos conferencistas destaco a Kate Crawford, la autora del libro Atlas de Inteligencia Artificial: poder, política y costos planetarios (FCE, 437 págs.).

Publicado en 2022, aborda las implicancias de la IA en la Tierra, el trabajo, los datos, la clasificación, las emociones, el Estado, y concluye con un análisis de sus efectos en el poder.

El libro fue catalogado por el Financial Times como uno de los mejores de dicho año.

Crawford es profesora en USC Annenberg de Los Ángeles, Estados Unidos, y ha sido asesora de la Casa Blanca, la ONU y la Comisión Europea.

Recomiendo también ver su exposición en Congreso Futuro.

Hasta aquí nuestra +Política de esta semana.