Girardi, Quintana y Tohá, los sepultureros del PPD

¡Buenas! ¡La semana en que tembló la política chilena! No llegaba aún de mi viaje a las Falklands/Malvinas, cuando explotó la noticia de la salida del director general de la PDI por el caso Hermosilla y, luego, conocimos la pérdida de la oportunidad que tenía en bandeja el PPD para liderar el Senado en año de elecciones. Sumémosle el general director de Carabineros que no quiere renunciar y el cierre de Huachipato, y se me olvidaron todos los pingüinos que vi la semana pasada en el archipiélago del Atlántico.

La noticia política con potencial de ser la del año. El PPD perdió la oportunidad de encabezar el Senado en un año clave para el Gobierno y terminó entregándole la mesa a una oposición que no podía estar más contenta. Difícil entender esta derrota cuando había un acuerdo escrito y varios nombres disponibles. El candidato designado fue el error. Les contamos quiénes son los responsables de este hecho que compite por ser “la noticia política del año 2024”.

El teléfono de Luis Hermosilla empezó a gotear novedades. Tiembla el mundo empresarial, judicial y político después de conocidos los primeros mensajes de WhatsApp entre el abogado penalista y el ahora exdirector general de la Policía de Investigaciones. Esto recién está comenzando, dicen los que conocen el caso.

Qué hacer con el general director de Carabineros. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció la doctrina y el ministro de Justicia le abrió la puerta a la renuncia del general. Pero son otros los planes del jefede la policía uniformada.

Y en el bonus track de esta edición: una entrevista con el académico Mauricio Duce, donde explica los efectos del caso Hermosilla. Además, Karol Cariola (PC) quiere ser senadora y ya tiene claro por dónde; contamos también la relación de la contralora subrogante con Leonarda Villalobos; y los intentos del ministro Elizalde de cambiar las elecciones en el PS.

Se viene una crisis en el transporte público de la capital y eso queda en evidencia en algunas reuniones del ministro de Transportes que veremos en el Rincón del Lobby. Y una muy interesante recomendación para esta semana: el nuevo newsletter de ciencia de El Mostrador, Universo Paralelo, escrito con la buena letra del doctor en Física Andrés Gomberoff.

LA MANIOBRA QUE SEPULTÓ AL PPD Y ARRUINÓ AÑO CLAVE DEL GOBIERNO

Guido Girardi en gloria y majestad. Nos equivocamos los que creímos que la influencia de Girardi en el PPD había quedado disminuida después que su candidata a presidenta del partido, Natalia Piergentili, entregara ese puesto al senador Jaime Quintana en las elecciones partidarias de septiembre de 2023. Parecía el ocaso de un liderazgo histórico, pero no: la elección del nuevo presidente del Senado esta semana demostró que Girardi sigue roncando fuerte en el PPD.

Había celebración por la designación de Pedro Araya (PPD). El día de la votación, en las graderías del Senado, estuvieron presentes la pareja del senador Araya, la exministra de Justicia Javiera Blanco; y Eugenio “Pingüino” González, el conocido operador en el Poder Judicial y hombre cercano a Girardi. Blanco y González asistieron para festejar la designación de Pedro Araya como presidente del Senado . “No se la podían creer”, me dijo un senador.

El día de la votación, en las graderías del Senado, estuvieron presentes la pareja del senador Araya, la exministra de Justicia Javiera Blanco; y Eugenio “Pingüino” González, el conocido operador en el Poder Judicial y hombre cercano a Girardi. . Los que quedaron en el camino. Las candidatas naturales para el puesto eran las senadoras de ese partido, Ximena Órdenes y Loreto Carvajal, y en caso de que no hubiera consenso, se hablaba de Ricardo Lagos Weber –el candidato preferido de La Moneda–. Sin embargo, Guido Girardi decidió que fuera el ex-DC, ex-PRI y recientemente inscrito PPD, Pedro Araya. El presidente del partido, Jaime Quintana, no dudó en estar con Girardi y apoyó al nuevo militante Araya.

El error de proponer a Araya para la presidencia del Senado fue idea de Guido Girardi, apoyada por el timonel del partido, Jaime Quintana. Lo grave no es solo que perdiera Araya, sino que además esto subió a la testera a Renovación Nacional con José García Ruminot de presidente de la Cámara Alta y a Demócratas con Matías Walker en la vicepresidencia, en un año en el cual el Gobierno estaba confiado en que iba a poder ejecutar reformas clave de su programa, como pensiones y pacto fiscal, además de gestionar varios nombramientos en el Poder Judicial y definir el nombre para la Contraloría General de la República. Año de las elecciones municipales… y el PPD le regala el Senado a la oposición.

En el girardismo responsabilizan a la ministra del Interior, Carolina Tohá , por la falta de pericia para manejar la crisis y su insistencia en que solo podía ser Ricardo Lagos Weber la persona que condujera el Senado. La incapacidad de lograr un nombre de consenso terminó dándole espacio a la derecha para hacer su jugada con Demócratas e instalarse en la presidencia de la Cámara Alta hasta marzo de 2025, dicen en el girardismo.

, por la falta de pericia para manejar la crisis y su insistencia en que solo podía ser Ricardo Lagos Weber la persona que condujera el Senado. La incapacidad de lograr un nombre de consenso terminó dándole espacio a la derecha para hacer su jugada con Demócratas e instalarse en la presidencia de la Cámara Alta hasta marzo de 2025, dicen en el girardismo. ¿Dónde está el ministro Álvaro Elizalde? Lo que ocurrió el miércoles es similar a lo que pasó el 8 de marzo de 2023, cuando la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la idea de legislar la reforma tributaria de Mario Marcel. Ese fracaso le costó el puesto a la entonces ministra Segpres, Ana Lya Uriarte. El ambiente en el Parlamento está muy complicado y solo queda la confrontación: “Habrá que sacarlos al pizarrón cuando empiecen a boicotear la discusión de la reforma de pensiones u otras reformas para la gente“, me dijo un ministro. En el oficialismo hay varios que afirman que al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, no le molestó ver desaparecer el PPD, para que se fortalezca la idea de la alianza PS-FA-PC.

El PPD desaparece de la arena política. Hacía tiempo que había dudas respecto al peso específico del Partido por la Democracia, especialmente luego de que la colectividad no logró elegir a ninguno de sus candidatos para el Consejo Constitucional, el 7 de mayo de 2023. La última posibilidad que le quedaba al partido para sobrevivir era conducir el Senado, la cámara con más prestigio del Parlamento, tramitando leyes relevantes en un año de elecciones.

COMENZÓ EL GOTEO DEL TELÉFONO DE LUIS HERMOSILLA

¿Y dónde quedó el cohecho? A un destacado abogado que conoce muy bien el Estado le llamó la atención una cosa que no es menor: “La Fiscalía estaba trabajando la hebra del eventual cohecho que se reveló en la grabación de Leonarda Villalobos, ese es el caso principal, pero ahora empiezan a aparecer estás otras hebras de los mensajes encontrados en el teléfono de Hermosilla, dicen que hay 700.000 páginas de mensajes, esto está recién comenzando”. En el ambiente judicial preocupa que este tipo de revelaciones por goteo terminen minimizando el caso por cohecho que afecta a Luis Hermosilla.

Disposición a colaborar. La tarde del viernes en que se conocieron los allanamientos a la casa y la oficina del ahora exdirector general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, el abogado Luis Hermosilla declaró por cuatro horas en la Fiscalía sobre el caso Muñoz. Hermosilla está colaborando con estas investigaciones, dicen en el organismo persecutor.

Se vienen los nombramientos. La otra hebra que podría destaparse sería la del tráfico de influencias y las gestiones para nombramientos en el Poder Judicial, lo que podría afectar a importantes abogados y ministros de las Cortes de Apelaciones y Suprema.

En el Gobierno llamó la atención el artículo que apareció en La Terceray que entregaba antecedentes sobre la relación de Luis Hermosilla con Hernán Larraín, exministro de Justicia del último Gobierno de Piñera. Concretamente, se recordaba una entrevista en que Larraín dijo: “Cuando fui ministro de Justicia me tocó nombrar a más de cuatro mil jueces y llegué a la convicción, estando ahí, de que ese era el peor sistema posible y que había que cambiarlo para terminar con esa discrecionalidad y tener un sistema objetivo con buenos antecedentes que permitan lograr la designación de los mejores jueces”. En La Moneda me comentaron que parecía que Larraín estaba poniéndose “el parche antes de la herida”.

Preguntas sobre narcotráfico. Un exmiembro de la Corte Suprema me contó, bajo reserva de su identidad, una visita que realizó a la oficina de Hermosilla y Chadwick, cuando postulaba a ser miembro del máximo tribunal: “Estuve en varias quinas para la Suprema y en una oportunidad me llamó una persona que conozco y me dijo que Chadwick y Hermosilla querían conocerme y saber cómo yo pensaba. Fui con mi amigo a su oficina en la calle El Bosque con Isidora Goyenechea y les dije que me preguntaran lo que quisieran y me pidieron opinión en temas de narcotráfico, procedimientos de justicia y otros”. El exsupremo me dijo que todavía es habitual el “besamanos” en la Suprema para integrar la quina, así como los contactos con los que están en el poder para que el Presidente te elija y luego con los senadores para que te voten en el Senado.

El fin de la sociedad de techo. Personas cercanas a Hermosilla me señalaron que el abogado tiene cortadas las relaciones con el exministro Andrés Chadwick desde de que este, en noviembre pasado, retiró sus cosas de la oficina que compartían en Alonso de Córdova con Vitacura. En el círculo de Chadwick, en tanto, es habitual escuchar que le advirtieron que Luis Hermosilla no era el socio indicado para él, incluso un importante dirigente de la UDI me contó haber tenido problemas con el exministro del Interior por su vínculo con el abogado. Ambas partes coinciden en que la relación entre ambos se terminó después de conocida la grabación de Leonarda Villalobos.

EL GENERAL DIRECTOR NO QUIERE RENUNCIAR

Problemático caso. La sorpresiva salida de quien era el director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, motivó lo que conocimos como la “doctrina del Gobierno”, anunciada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve –tras una reunión que sostuvo con la titular de esa cartera, Carolina Tohá, y el ministro de Justicia, Luis Cordero–, y en que señaló que la formalización era un “punto de inflexión” para el entonces jefe de la PDI.

El pasado domingo, la “doctrina del Gobierno” aumentó el tono, cuando el ministro Cordero dijo en “Tolerancia Cero” que correspondía que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, renunciara antes de ser formalizado. La gran pregunta es si el general pretende renunciar antes del 7 de mayo.

La respuesta sería “no todavía”. La estrategia de Yáñez estaría orientada a postergar la formalización prevista para el 7 de mayo hasta octubre de este año, cuando termina su período al mando de la institución. La idea sería pasar la conmemoración del Día del Carabinero (27 de abril) en tranquilidad, dicen en la policía uniformada.

Es la institución de Carabineros. Los ministros y el subsecretario acordaron ese viernes que todo funcionario que vaya a ser formalizado debe dejar el cargo que ostenta, para no perjudicar la institución que dirige. En La Moneda me señalaron que el objetivo es evitar que usen la institución para su defensa.

Mala noticia. En el Gobierno dicen que son varias las señales que ha dado el general Yáñez que involucran a la institución, entre ellas, mencionan el retiro a los otros comandantes en Jefe y la PDI de las escoltas en moto que Carabineros entrega para su desplazamiento en automóvil. Yáñez estaría molesto con las otras ramas de las Fuerzas Armadas y la PDI por la ausencia de apoyo ante su formalización.

Presidente advierte en plena comisaría. Las palabras del subsecretario Monsalve y del ministro Cordero fueron refrendadas por el Presidente Gabriel Boric el lunes en la mañana, mientras se inauguraba una comisaría en Maipú con presencia del propio general Ricardo Yáñez. “En Chile no puede haber ningún tipo de diferencia y nadie está por sobre la ley. Tenga el apellido que tenga la persona o esté en el cargo que esté, partiendo desde el Presidente de la República hacia abajo“, dijo el Mandatario.

Una defensa que no ayuda nada. La estrategia de la defensa del general no es bien vista por la Fiscalía, miembros del Poder Judicial y tampoco en La Moneda. Consideran un error que su abogado, Jorge Martínez, instruyera a su defendido no comparecer ante el Ministerio Público, que atacara a los fiscales Ximena Chong y Xavier Armendáriz y, ahora último, que esté involucrando a la institución en su defensa. Vienen días complejos para el general director Ricardo Yáñez.

PREGUNTAS AL PROFESOR MAURICIO DUCE

Mauricio Duce es abogado penalista y profesor de Derecho en la Universidad Diego Portales, donde imparte clases de Derecho Penal y Procesal Penal. Fue director de programas del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y representante en Chile del Center for Justice and International Law. También asesoró al Ministerio de Justicia en el marco de la Reforma Procesal Penal entre 1996 y 2000.

En esta entrevista le pregunto por el caso que afecta al penalista Luis Hermosilla y los efectos que tendrá tanto en la práctica del derecho como en la imagen del Poder Judicial.

-¿Este caso pone en entredicho el ejercicio del derecho, la profesión de abogado?

-No creo que esté en entredicho el rol de los abogados. En este caso se han mostrado abogados con un tipo de práctica muy particular. Esto deja en evidencia que la función de los abogados es extremadamente delicada y, por tanto, desde el punto de vista social valdría la pena revisar los controles éticos y las formas en que se ejerce la profesión, para que este tipo de situaciones no se produzcan. Creo importante recalcar que la experiencia más cotidiana de la gente con los abogados no es en casos penales, y los abogados prestan un servicio fundamental y difícil de sustituir.

-¿Lo que hemos conocido en este caso es una práctica antigua generalizada o solo de algunos pocos?

-Hace tiempo que se sabía que esta era la base del ejercicio de la profesión en el contexto del sistema inquisitivo. Era una época en que lo importante era el acceso y los contactos que tenían los abogados a distintos tipos de autoridades. Esto era algo bien conocido y de lo cual se hablaba muchísimo, pero ocurría en un grupo pequeño de abogados privilegiados.

El cambio en el sistema procesal penal produjo una reducción importante de estas prácticas, porque las principales decisiones del sistema se toman en audiencias públicas, lo que produjo una restricción a este tipo de prácticas porque, independiente a los accesos, tenías que tener capacidad de defender y ganar en audiencias públicas con justificación de los fallos por parte de los jueces. Sin embargo, con el transcurso de los años se han ido reconstruyendo estas prácticas antiguas de accesos privilegiados, pero son muy pocos casos y no es el formato general del ejercicio de la profesión. Por pocos que sean estos casos, son muy dañinos para la imagen de la profesión y el funcionamiento del sistema.

-¿Cómo se termina con estas prácticas?

-Hay que ser más estricto con la regulación de los llamados y el desarrollo de las relaciones donde puede haber conflicto de intereses. En mi opinión, los estándares se han relajado y es una zona donde hay que poner mucha más luz para establecer más claramente las incompatibilidades y la regulación de los registro de accesos, tal y como está ocurriendo en otras áreas del Estado.

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Karol Cariola quiere ser senadora por Valparaíso. La semana pasada contamos que viene una batalla compleja en la Región de Valparaíso (o 6ª Circunscripción) para sustituir a tres populares e históricos senadores que terminan su tercer período en el cargo, lo máximo permitido por ley. En el oficialismo salen Isabel Allende (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD), mientras que por la oposición deja vacante su puesto el senador Francisco Chahuán (RN). Me llamaron para contarme más al respecto.

El nuevo nombre que circula para competir como senadora en la región es Karol Cariola (PC) , que tiene bastante apoyo en el Partido Socialista por su cercanía con el diputado Tomás de Rementería y con la bancada joven del PS en la Cámara.

, que tiene bastante apoyo en el Partido Socialista por su cercanía con el diputado Tomás de Rementería y con la bancada joven del PS en la Cámara. En la derecha me agregaron la posibilidad de que la exdiputada y exsenadora Marcela Sabat (RN) también entrara a competir en dicha circunscripción.

también entrara a competir en dicha circunscripción. Estos dos nombres se sumarían a otros mencionados, como Maya Fernández (PS), Guido Girardi (PPD), Francisco Undurraga (Evópoli) y Andrés Longton (RN).

Esta papeleta va a ser la más disputada de las elecciones de 2025. La incertidumbre en este escenario es grande, tomando en cuenta que los senadores que permanecen en carrera obtuvieron muy pocos votos en los pasados comicios. Juan Ignacio Latorre (RD) obtuvo 4,6% de los votos y Kenneth Pugh (RN) fue elegido con 2,1% de los sufragios. Es una elección que está abierta.

– Quién manda en el PS. Un sector del Tercerismo encabezado por el ministro Álvaro Elizalde está postulando la idea de que su partido debe cambiar la elección de la mesa estipulada para julio y pasarla a diciembre de 2024.

La actual presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic –también “tercerista”, pero de una facción distinta a la de Elizalde–, no estaría de acuerdo con postergar siete meses la elección.

En el círculo de la senadora Vodanovic señalan que este cambio pretende colocar la elección de la mesa después de las municipales, que son en octubre próximo, y que un fracaso en dichos comicios sellaría su suerte.

La timonel del PS quiere postular a la reelección en mayo, para poder enfrentar con tranquilidad las municipales y los próximos dos años de Gobierno.

Paulina Vodanovic cuenta con el apoyo de históricos socialistas, como Ricardo Núñez, José Antonio Viera-Gallo, Mahmud Aleuy y Marcelo Schilling, entre otros. Elizalde tendría el apoyo de Camilo Escalona.

– Los mensajes del teléfono de Leonarda Villalobos. Esta semana se supo que también había sorpresas en el celular de la abogada autora de la grabación. Sin embargo, hasta ahora solo se ha conocido su intercambio con la contralora (s) Dorothy Pérez.

Al mismo tiempo que se conocían los mensajes de WhatsApp del abogado Luis Hermosilla con el director de Investigaciones, Ciper publicó una información del celular de Leonarda Villalobos en que aparecía una conversación con Dorothy Pérez. Nunca se conocieron en detalle los WhatsApps que mencionaban dicho encuentro, pero rápidamente la noticia circuló y la contralora subrogante respondió a las consultas del señalado medio.

Quienes han conocido a Leonarda Villalobos cuentan que era alguien que hacía muchos gestos hacia las personas con el fin de acercarse a ellas y establecer relaciones más estrechas. Es lo que le ocurrió a Rodrigo Topelberg, socio de Daniel Sauer en Factop: a pesar de no tener una relación profesional, le regaló a su hijo una camiseta firmada por un destacado futbolista europeo y periódicamente enviaba presentes a otros miembros de la familia Topelberg.

El esposo de Leonarda. La actual contralora subrogante ocupó el cargo de jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación al inicio del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, cuando el titular de esa cartera era Nicolás Eyzaguirre (marzo de 2014 – julio de 2015). En esos meses, Pérez coincidió con el esposo de Villalobos, Luis Angulo (PPD), que trabajaba con el jefe de asesores del gabinete, Exequiel Silva (DC).

La actual contralora subrogante ocupó el cargo de jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación al inicio del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, cuando el titular de esa cartera era Nicolás Eyzaguirre (marzo de 2014 – julio de 2015). En diciembre de 2015, Dorothy Pérez partió a trabajar a la Contraloría General de la República, donde fue la segunda del entonces contralor Jorge Bermúdez y cortó relación con Educación. Fue luego de la compleja disputa que tuvo con Bermúdez que la llamó Angulo para hacerle consultas profesionales, a comienzos del 2023, cuando trabajaba en el Ministerio de Bienes Nacionales.

A raíz de este nexo fue que, en marzo del año pasado, Pérez fue a una reunión en casa del matrimonio Angulo-Villalobos y varios otros amigos de la pareja. Hubo una segunda invitación que no se concretó y, el 9 de noviembre, Leonarda le mandó un mensaje de WhatsApp deseándole suerte y fuerza en el futuro, el que fue respondido por Dorothy Pérez con un emoticón. Al otro día, Villalobos le escribió “ni me pescaste…“. El 14 de noviembre, Ciper publica la grabación de Leonarda Villalobos hecha en la oficina de Luis Hermosilla.

AGENDA DE LA SEMANA

Semana distrital en la Cámara y el Senado.

en la Cámara y el Senado. Lunes 25: Contralora General de la República subrogante, Dorothy Pérez, realiza su cuenta pública .

Contralora General de la República subrogante, Dorothy Pérez, realiza su cuenta pública . Jueves 28: Gobierno ingresa indicaciones para ley corta de isapres.

Gobierno ingresa indicaciones para ley corta de isapres. Jueves 28: Fiscal Nacional, Ángel Valencia, nombra al Fiscal Regional de O’Higgins.

RINCÓN DEL LOBBY

– Empresas de trasporte de pasajeros y sindicato de sus trabajadores se reúnen con el ministro de Trasportes, Juan Carlos Muñoz, por crisis del sector.El “Súper lunes” 4 de marzo, los trabajadores de la locomoción colectiva amenazaron con un paro que finalmente no se concretó y quisimos ver las reuniones del ministro Muñoz por este tema:

En la lista de encuentros del ministro destacan tres reuniones con las empresas del sector de transporte de pasajeros. La última registrada es con la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte Mayor y Menor (Confenared), que representa a los trabajadores que amenazaron con una huelga de transporte para el “Súper lunes“ del 4 marzo. La reunión ocurrió el 2 de marzo y el objetivo fue manifestarle al secretario de Estado su “preocupación por la situación económica de las empresas, RBU, STU, METROPOL“.

A dicha reunión le antecedieron dos encuentros con las empresas involucradas. RBU se juntó con el ministro el 29 de enero pasado (“para la revisión contrato actual y revisar temas de la nueva licitación“) y STU el 25 de enero, por el mismo asunto (“reunión para la revisión contrato actual y revisar temas de la nueva licitación“). No figura registro de la reunión con la tercera empresa, Metropol.

