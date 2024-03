Socialismo Democrático le sale al paso al Frente Amplio

¡Buenas! ¡Baja la temperatura! La semana distrital de los parlamentarios trajo tranquilidad al Congreso, tras el griterío que produjo la derrota del PPD en la elección de la mesa del Senado. El caso Hermosilla sigue goteando nombres y la derecha comenzó a definir candidatos para las municipales, con varias sorpresas. Esta es la política de la Semana Santa.

Demoró mucho, dicen algunos. El Frente Amplio (FA) le ganó el quién vive a sus socios del Socialismo Democrático cuando aprobó, vía plebiscito, la creación de su partido único. Esta semana, PS y PPD pretenden sorprender con el documento por la unidad de la “izquierda racional”.

La Corte Suprema estaba saliendo del episodio Lexus cuando se le apareció Hermosilla. Dos días de ardua discusión tuvieron los supremos por los trascendidos de posible tráfico de influencias del penalista en el Poder Judicial. El ministro Jean Pierre Matus dejó la vara alta a otros ministros que pueden estar implicados.

La Moneda indignada y salud esperando. La presentación de las indicaciones a la ley corta de isapres es el inicio del fin de dicha tramitación que tiene enfrentada a La Moneda con las aseguradoras y al sector salud esperando que, de una vez por todas, la industria presente una propuesta de pago y ajuste. El 12 de mayo es la fecha fatal.

En el Rincón del Lobby solicitamos la lista de ministros de la Corte Suprema que nombró el expresidente Sebastián Piñera y los clasificamos según su tendencia política.

Y en el bonus track de esta semana: conversamos con el rostro de la Democracia Cristiana en la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo, para que explicara qué le pasó a la DC, en el contexto de la crisis de este partido histórico. Además, revelamos el tema de las licencias médicas en la Contraloría de la República y contamos la historia detrás de la jovial foto que ha circulado estos días, donde se ve al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, con Andrés Chadwick.

Antes de comenzar, te quiero invitar a que compartas o te sumes a +Política, nuestra comunidad crece más cada día. Si aún no te sumas, te invito a que te Inscribas o compartas este boletín.

te quiero invitar a que compartas o te sumes a +Política, nuestra comunidad crece más cada día. Si aún no te sumas, te invito a que te Inscribas o compartas este boletín. Y recuerda también Inscribirte a este lujo de newsletter, llamado Universo Paralelo, de Andrés Gomberoff, la mejor manera de entender lo que ocurre en la ciencia.

1

SOCIALISMO DEMOCRÁTICO LE SALE AL PASO AL FRENTE AMPLIO

Finalmente aparece el documento por la unidad que circulaba hace meses entre líderes del Socialismo Democrático (SD). Martes o jueves de esta semana debería conocerse el texto en que están trabajando líderes del Partido Socialista (PS) y del Partido por la Democracia (PPD), llamando a la unidad de la socialdemocracia y con una propuesta programática para los dos años que quedan de Gobierno. La coordinación estuvo a cargo de Alfredo Joignant (PS), quien me dijo que hablaría después de presentar el documento, junto con agregar que “su presentación debería ser inminente”.

Invitan a trabajar a los partidos Radical (PR) y Liberal (PL) . En la redacción participaron solo líderes socialistas y del PPD, pero el documento invita a incorporarse a la discusión al PL y PR.

. En la redacción participaron solo líderes socialistas y del PPD, pero el documento invita a incorporarse a la discusión al PL y PR. Entre los socialistas estuvieron Paulina Vodanovic y Ricardo Solari, y entre los PPD participaron Jaime Quintana, Guido Girardi y Ricardo Lagos Weber. También tomaron parte los ministros Carolina Tohá, Álvaro Elizalde, Mario Marcel y Luis Cordero.

El documento aparece dos semanas después del plebiscito que dio el vamos al partido único del Frente Amplio (FA). En el SD señalan que el documento lo estaban trabajando desde el 17 de diciembre de 2023, luego del rechazo de la segunda propuesta constitucional. Personas que participaron en la redacción reconocen que determinante para acelerar su publicación fue el hecho de que Revolución Democrática y Convergencia Social iniciaran el proceso de formación de su partido único, con miras a enfrentar las elecciones municipales de octubre. Desde principios de 2023, el Socialismo Democrático está hablando de una federación de partidos socialdemócratas u otra institución que aglutine a lo que algunos denominan, irónicamente, como la “izquierda racional”.

Manera de trabajar. El documento comienza resaltando que la fuerza política de centroizquierda socialista goza de gran peso en la tradición política del país y que ha sido determinante en la estabilidad del actual Gobierno, pero añade que “hemos sido una fuerza transformadora que necesita ampliar la base de sustentación de militantes y líderes”, me detalló uno de sus autores.

Evento multitudinario. El texto propone una serie de reuniones en los próximos meses con las bases políticas y sectores de la sociedad civil, “como gente de la cultura, del mundo científico y académico, donde históricamente hemos sido muy relevantes”, me señaló un dirigente del PS. El lanzamiento del documento de la “izquierda racional” está previsto para la tarde del martes o jueves de la próxima semana (la idea es que puedan participar los ministros involucrados).

2

SUPREMA DEDICA DOS DÍAS AL CASO HERMOSILLA

El lunes pasado fue complicado para la Corte Suprema. El fin de semana anterior, Ciper había publicado que entre los mensajes de Luis Hermosilla había algunos en que el penalista expresaba su apoyo para que Jean Pierre Matus llegara al máximo tribunal del país.

El Pleno del lunes comenzó agitado. Los supremos manifestaron su molestia al ministro Matus por haberle respondido el fin de semana a Cipersin haberles avisado, pero luego el encuentro se concentró en analizar las consecuencias que tendrá el caso para la institución y en diseñar una respuesta. Lo complejo del tema exigió citar a un Pleno extraordinario el martes, para seguir la discusión y afinar los detalles de lo que sería su declaración pública.

Que el caso Hermosilla les tocara la oreja es complicado, por eso los ministros de la Suprema decidieron por unanimidad enfrentar el tema con un comunicado que reconoce que el “sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad”, pero dejando constancia de que el máximo tribunal lleva tiempo implementando medidas “en aras de la objetividad y transparencia”, como la evaluación curricular, análisis de la trayectoria profesional de los postulantes y la celebración de audiencias públicas para escuchar a los candidatos. El texto termina apoyando la revisión del proceso de nombramiento, lo que fue visto como una manera de mandarle la tarea a la clase política.

Posibilidad de otros supremos. En el caso del ministro Matus fue determinante que señalara en el Pleno que su comunicación con Hermosilla solo consistió en una llamada telefónica para que lo apoyara en “el caso que este (el Presidente) le preguntara sobre referencias mías al señor Hermosilla”. Para los miembros de la Corte Suprema fue muy importante la distinción que hizo Matus entre “una llamada” y tener “mensajería habitual con Hermosilla”. En el Poder Judicial me comentaron que esa diferencia “subió la vara a todos los ministros en caso de ser mencionados”.

La temida acusación constitucional. Consultando a especialistas en el tema, varios coincidieron en que el peor escenario para la Corte Suprema es que continúe la filtración de nombres desde el celular de Hermosilla y que miembros de la clase política decidan implementar el mecanismo de la acusación constitucional para tramitar la destitución de alguno de los ministros del alto tribunal.

A la Corte Suprema no le gusta que se metan con ella. Este caso explota a un mes de conocerse la cancelación de la compra de 22 autos de lujo Lexus, para el traslado de los magistrados.

La Corte está atenta a los efectos que pueda tener el caso Hermosilla en el Poder Judicial y, especialmente, a los cuestionamientos que pudieran afectar a los diez supremos nombrados durante la administración Piñera, período donde Luis Hermosilla habría tenido influencia en algunas designaciones.

El Pleno del lunes decidió no aceptar la invitación de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, y un funcionario me dijo que “hay que cuidar una institución que tiene 200 años”.

3

ISAPRES AMENAZAN CON LA BOMBA DE LA LEY CORTA

“La quiebra de las isapres destruiría la base electoral del Frente Amplio y el Socialismo Democrático”, me dijo un avezado expolítico concertacionista dedicado al lobby. En el Gobierno hay bastante malestar con la industria de las isapres, por el aprovechamiento que hacen de la amenaza de quiebra del sistema de salud en caso de fracasar la ley corta.

Solución sin propuesta de las isapres. En el Ministerio de Salud destacan la ausencia de propuestas por parte de la industria a lo largo de todo este proceso y molestó mucho que el miércoles apareciera la Asociación de Isapres criticando a las autoridades porque no fueron recibidos antes del ingreso de las indicaciones el jueves pasado. En el Gobierno consideran un absurdo la solicitud, cuando la asociación fue parte de la mesa técnica que funcionó por diez meses en el Senado.

Descartada mutualización. El fallo del Tribunal Constitucional (TC) que estableció que era prerrogativa presidencial postular la mutualización del pago de la deuda de las isapres con sus cotizantes, dejó en manos de La Moneda la decisión de utilizar este instrumento. Pero en Palacio me dijeron que está absolutamente descartado recurrir a esa opción y que tampoco postularán la idea del capitalismo popular que propuso Demócratas. La única salida es que la industria proponga un sistema de pago y ajuste.

El número que estábamos esperando. El jueves se despejó la incógnita sobre el límite del aumento de los planes que no se abordó en el proyecto que salió del Senado, y se supo que el techo del alza extraordinaria que podrán hacer las aseguradoras a sus cotizantes, con el fin de evitar la quiebra, es de un 10%. Esta y las otras indicaciones incorporadas a la ley obligan a que el trámite pase a comisión mixta, donde el voto dirimente lo tendrá el senador UDI Javier Macaya. Esta ley exige acuerdo.

Hora de escuchar las propuestas de las isapres. Conocido el límite que pueden tener las alzas, en el Gobierno esperan las propuestas de la industria sobre un plan de pago y ajuste de la deuda, y conocer cuál será el alza extraordinaria del precio de los planes para el equilibrio de su sistema financiero. Dicha propuesta debe ser discutida con la Superintendencia de Salud, con consulta al Consejo Técnico Asesor. El 12 de mayo se termina la prórroga para aplicar el fallo de la Corte Suprema: menos de un mes y medio para promulgar la ley corta y ejecutar el fallo del máximo tribunal.

4

TRES PREGUNTAS A DIPUTADO ERIC AEDO (DC)

Eric Aedo es el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) y un protagonista clave de lo que ocurre en la Cámara Baja.

En esta entrevista, el diputado Aedo explica cómo afectó a la DC la crisis de la Iglesia católica, los elementos que afectaron la relevancia de su partido en la escena política y dónde está su futuro.

-¿Por qué la Democracia Cristiana pasó a ser un partido irrelevante o poco relevante?

-A la Democracia Cristiana la golpeó la caída de la Iglesia católica en el mundo actual. También la corrupción nos pasó la cuenta, porque no fuimos capaces de hablar con claridad sobre los actos de corrupción en que incurrieron militantes o personas ligadas a la DC. Fue dura la pérdida de confianza y fraternidad internas, las luchas intestinas por el poder, las luchas fratricidas que tuvimos. No fuimos capaces de defender las cosas en que creíamos y también nos dañó estar siempre rindiendo examen frente a la izquierda. No podemos abdicar a cada momento frente a la izquierda, como se hizo en el estallido social o ante el Frente Amplio.

-¿Dónde están las oportunidades de la DC?

-En hablar claro, directo, decir lo que pensamos y defender nuestros puntos de vista con unidad. Debemos tener más sentido de cuerpo y equipo, creo que ahí hay una oportunidad.

Chile vive hoy una situación de un octubrismo desatado, ese octubrismo estuvo en la izquierda y ahora está en la derecha, que se opone a todo de manera violenta, y en ese espacio la DC puede llamar a la convivencia, a la paz, al reencuentro, teniendo propuestas concretas para volver a crecer y desarrollarnos, y enfrentar la delincuencia y el terrorismo como lo hicimos en el marco de violencia del robo de madera en Arauco.

-¿Existe futuro para la DC?

-Existe futuro si volvemos a recoger nuestros valores esenciales, como solidaridad, desarrollo económico, derechos humanos y la dignidad de las personas más desposeídas y de clase media. Eso hay que traducirlo en el mundo actual, concentrarnos en la dignidad de los seres humanos, combatiendo de manera decidida el crimen organizado, la delincuencia e impedir que el Estado de derecho sea amenazado por organizaciones criminales. Creo que, si nos concentramos en eso, vamos a volver a crecer como partido.

Nos convertimos en irrelevantes cuando convertimos al partido en una bolsa de trabajo, en un partido clientelar donde pensábamos que la política se hacía regalando tortas, premios para los bingos, pelotas para los clubes deportivos. Todo eso hizo que la DC dejara de hablarle a la clase media, la clase profesional, los emprendedores que deberíamos haber representado.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

– La historia de la foto de Andrés Chadwick y Ángel Valencia. Con motivo del caso Hermosilla y la influencia que pudo haber tenido este abogado en el nombramiento de importantes autoridades públicas, volvió a circular en redes sociales la foto que muestra al actual Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y Andrés Chadwick conversando junto a dos botellas de vino casi vacías, en los días previos al nombramiento de Valencia para encabezar el Ministerio Público.

Foto clandestina. El autor de esta foto es el exfiscal Manuel Guerra y la sacó a escondidas en una reunión privada para celebrar la acreditación por cinco años de la Universidad San Sebastián (USS). En ese momento, Chadwick, Guerra y Valencia trabajaban en la USS.

El autor de esta foto es el exfiscal Manuel Guerra y la sacó a escondidas en una reunión privada para celebrar la acreditación por cinco años de la Universidad San Sebastián (USS). En ese momento, Chadwick, Guerra y Valencia trabajaban en la USS. Ayudando a su candidata. El objetivo del exfiscal Guerra, al hacer circular esa imagen, fue colaborar con la candidatura de su colega Marta Herrera a Fiscal Nacional, mostrando que el otro candidato, Ángel Valencia, era cercano al exministro de Sebastián Piñera. La foto no logró el objetivo y Valencia fue elegido en enero del 2023, luego del rechazo de la candidatura de José Morales y Marta Herrera.

El objetivo del exfiscal Guerra, al hacer circular esa imagen, fue colaborar con la candidatura de su colega Marta Herrera a Fiscal Nacional, mostrando que el otro candidato, Ángel Valencia, era cercano al exministro de Sebastián Piñera. La foto no logró el objetivo y Valencia fue elegido en enero del 2023, luego del rechazo de la candidatura de José Morales y Marta Herrera. Disculpas y cargo a disposición. Después que la foto fue publicada profusamente por la prensa, el exfiscal Guerra habría pedido una reunión con el decano de Derecho de la USS, Andrés Chadwick, donde reconoció ser el autor de la fotografía, le pidió disculpas y habría sugerido poner el cargo a disposición. Hasta el día de hoy, Manuel Guerra es docente de dicha universidad.

– Todos contra el Partido Comunista. La colectividad fue criticada esta semana por gran parte de la clase política, después que el senador PC Daniel Núñez llamara a ejercer “presión de la ciudadanía” para lograr las reformas. La oposición, el oficialismo y La Moneda, en diferentes tonos, descartaron que la presión ciudadana fuera una buena idea. Las redes sociales, en tanto, le recordaron al PC su cercanía con un país que no tolera la “presión de la ciudadanía”.

Los amigos rusos. Entre los materiales que aparecieron estuvo la publicación en Instagram de la secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile, la economista Bárbara Navarrete, viajando a Rusia el 28 de febrero recién pasado, para asistir al Festival Mundial de la Juventud en Sochi.

Entre los materiales que aparecieron estuvo la publicación en Instagram de la secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile, la economista Bárbara Navarrete, viajando a Rusia el 28 de febrero recién pasado, para asistir al Festival Mundial de la Juventud en Sochi. En redes se criticó el vínculo del PC con el régimen de Vladímir Putin, quien fue hace una semana reelegido por un quinto período. Putin es acusado por la reciente muerte del líder opositor Alekséi Navalni, y se caracteriza por prohibir y reprimir cualquier movilización o “presión ciudadana”.

– Las licencias médicas de Contraloría. La llegada de Dorothy Pérez como contralora subrogante, tras el fin del período de Jorge Bermúdez, generó un terremoto entre los colaboradores más cercanos del excontralor. La prensa en diciembre pasado contó numerosas anécdotas después del cambio de mando.

Con el transcurrir de los meses, se ha sabido que la contralora subrogante no contaría con las facultades para despedir funcionarios de la institución, por lo que en los casos más complejos sugirió cambios de funciones. Algunos de los afectados no aceptaron las nuevas posiciones y presentaron su renuncia, pero otros prefirieron presentar licencias médicas indefinidas, esperando el nombramiento del nuevo contralor.

Ese es el caso del jefe de Comunicaciones de la Contraloría, Pablo Jamett, que a pocos días de asumir Pérez presentó licencia médica. Jamett va a cumplir cuatro meses de ausencia y no es el único caso.

Sigue el conflicto Bermúdez-Pérez. En el órgano contralor señalan que actualmente hay cerca de 30 personas con licencias y en el círculo de Pérez dicen que es una estrategia utilizada por algunos para esperar la designación del nuevo contralor, mientras que entre los funcionarios cercanos a Bermúdez afirman que es por el mal ambiente laboral interno.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 1: Nombramiento del presidente de la Comisión de Hacienda del Senado . El tema no es menor, después que la dificultad para que Ximena Rincón asumiera ese puesto fue lo que rompió el acuerdo administrativo que le daba al PPD la presidencia de la Cámara Alta.

. El tema no es menor, después que la dificultad para que Ximena Rincón asumiera ese puesto fue lo que rompió el acuerdo administrativo que le daba al PPD la presidencia de la Cámara Alta. Martes 2: Renuncia la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. El 15 de abril debería ser elegida la nueva mesa, que muy probablemente sea liderada en el primer semestre por el PDG y durante el segundo por el PC.

Miércoles 3 de abril: Sesión de la comisión especial por el caso Hermosilla en la Cámara, donde están citados el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, y la Contralora General de la República (s), Dorothy Pérez. La lista de invitados que no tienen obligación de asistir es amplia:

En el caso por el nombramiento de Sergio Muñoz como director general de la Policía de Investigaciones de Chile, están invitados los exministros Andrés Chadwick Piñera, Rodrigo Delgado y el exsubsecretario Juan Francisco Galli.

Por el eventual tráfico influencias en los juicios y en el nombramiento de jueces, invitaron al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera.

7

RINCÓN DEL LOBBY EN LA SUPREMA

Los 10 ministros de la Corte Suprema que nombró el expresidente Sebastián Piñera en su segundo mandato. La revelación del caso Hermosilla generó una serie de especulaciones respecto a los nombramientos que realizó el exmandatario, cuando Andrés Chadwick era ministro del Interior (2018-2019) y Luis Hermosilla abogado del Gobierno (2018-2022).

Solicité al Poder Judicial la lista de los ministros y pregunté a abogados importantes de la plaza sobre la orientación política de cada uno, para ordenarlos con la simple clasificación de Izquierda (I), Derecha (D), No definida (ND). Este fue el resultado:

Ángela Francisca Vivanco Martínez (D)

Mauricio Alonso Silva Cancino (ND)

María Angélica Cecilia Repetto García (D)

Leopoldo Andrés Llanos Sagristá (I)

Adelita Inés Ravanales Arriagada (D)

Mario Rolando Carroza Espinosa (I)

María Teresa De Jesús Letelier Ramírez (D)

Jean Pierre Matus Acuña (I)

María Cristina Gajardo Harboe (D)

Diego Gonzalo Simpertigue Limare (ND)

8

RECOMIENDO: SUSAN NEIMAN + CARLOS PEÑA

El despertar de Susan Neiman comentado por Carlos Peña. El tema de woke(despierto, levantado) volvió a estar presente en la discusión política en la última década, aunque la idea de “stay woke” comenzó en la década de los 30 del pasado siglo en Estados Unidos, motivada por las desigualdades y problemas que enfrentaban los afroamericanos.

En Chile el término apareció recientemente con motivo del estallido social de 2019, cuando algunos señalaron “Chile despertó”.

La semana pasada estuvo en la Universidad Diego Portales la filósofa Susan Neiman –una de las intelectuales que ha abordado este movimiento –, presentando su libro Izquierda no es woke (Debate, 2024), con una conferencia que luego fue comentada por el rector de esa casa de estudios, Carlos Peña.

–, presentando su libro Izquierda no es woke (Debate, 2024), con una conferencia que luego fue comentada por el rector de esa casa de estudios, Carlos Peña. La presentación y los comentarios son una revisión crítica del vínculo que puede tener ese movimiento con la izquierda occidental y la chilena. Recomiendo escuchar la conferencia en este video, que cuenta con una buena traducción simultánea.

Y hasta aquí llega nuestro +Política de esta semana. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.