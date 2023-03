Mujeres asumen roles en grúas, conducción y mantenimiento de vehículos clase B

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, distintas iniciativas han sido visibilizadas, con más mujeres asumiendo roles que históricamente han sido de hombres.

Actualmente en el transporte público cerca de un 6% de conductores del sistema RED son mujeres. El proceso de incorporación responde mayoritariamente a la escasez de choferes y con incentivos en la realización de los cursos de homologación de licencia profesional, becas y capacitación.

La premiación anual que realiza el Ministerio de Transportes, en el que se distingue a las mejores conductoras del sistema, también opera como una medida de reconocimiento de las mujeres en esta labor. De acuerdo a lo expresado por las dirigentas sindicales, la difusión que se realiza en relación a este evento motiva a las mujeres a pensar que es posible para ellas acceder a este oficio.

También hay iniciativas en el mundo privado. Nestlé está impulsando el balance de género en la compañía, entendiendo cómo influye en el crecimiento, la competitividad y el futuro de las organizaciones.

Así, realiza una Escuela de Grueras, la cual fomenta la formación y capacitación para el aumento de trabajadoras en el manejo de grúas, una posición que históricamente han ocupado hombres. Se trata de un curso especial lanzado en 2020 y que actualmente cuenta con 136 capacitadas a nivel nacional.

Además, en el marco de la alianza con la empresa transporte Grupo San Gabriel, se cuenta con la flota de camiones a Gas Natural Licuado conducida exclusivamente por mujeres.

Carolina Vásquez, operadora de grúa de la planta de Quilicura, cuenta: "Entré hace más de dos años, y partí trabajando en el control de andén. Luego, pasé a ser operadora de grúa y fue un cambio bien fuerte, pero estoy feliz y ha sido fenomenal esta oportunidad que me ha dado la empresa de hacer cosas distintas. Tengo a cargo la cámara de chocolate, y acá nadie nunca pensó que por ser mujer no me la podía. Siempre le digo a mis compañeras que hagan el curso de grueras, porque es muy lindo este trabajo, y tenemos un muy buen ambiente laboral".

“Desde 2019 hasta hoy hemos logrado avances significativos en cuanto a balance de género, tanto a nivel global como local. En Chile estamos orgullosos del camino recorrido, enfocándonos en integrar más mujeres a nuestras filas, por ejemplo, involucrándolas en procesos históricamente masculinos”, asegura Juan Esteban Dulcic, director de Recursos Humanos de Nestlé Chile.

Capacitación en regiones

Con el fin de entregarle herramientas en diferentes aspectos a un grupo de mujeres, se impartió el curso de Conducción y Mantenimiento Básico Preventivo de Vehículos Clase B, ejecutado por Avansur, el cual tuvo una cobertura inicial para 20 personas de la comuna de Punta Arenas.

Se trata del Programa de Desarrollo de Competencias Laborales (DCL), ejecutado a través de un convenio de transferencia de recursos, entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Prodemu, beneficiando de manera exclusiva a participantes de familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

Las beneficiarias participaron en las clases de conducción, con la correspondiente entrega de las licencias de conducir, rindiendo el examen teórico y certificación de las alumnas.

"Tuvo su foco en las mujeres desempleadas o en busca de oportunidades laborales, mayores de 18 años y lo que se buscó a través de su metodología fue entregarles herramientas técnicas suficientes que les permita conseguir un trabajo, ya sea dependiente o independiente, dándoles la oportunidad de poder incrementar su ingreso familiar”, señaló el seremi de Desarrollo Social, Danilo Mimica Mansilla.

Por su parte, la directora regional de Prodemu, Ingrid Álvarez Jiménez, destacó la oportunidad de capacitar a mujeres desocupadas para que consoliden su autonomía económica por medio del desarrollo y fortalecimiento de habilitación laboral, alfabetización digital, el aprendizaje un oficio culturalmente restringido para las mujeres como lo es la conducción de vehículos.

Respecto a su experiencia en el taller, Fabiola Delgado Aburto, agradeció la capacitación entregada pues la recibe “con ganas de surgir en la vida, con ganas de darlo todo, con el único objetivo de tener una vida mejor, para sentirnos más empoderadas. Este proyecto nos ayudó a sacar la fuerza que se necesita para creer en nosotras mismas y que todo lo podemos lograr”, concluyó.