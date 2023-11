6 consejos para sacar el máximo partido a tus muebles de cocina

Mantener una buena disposición de tus artículos para cocinar, depende de la forma en que ordenes lo que hay dentro de tus muebles de cocina. Pero, ¿cómo lograr optimizar estos espacios? Conócelo a continuación.

Si no sabes cómo, no te preocupes, acá hay valiosas ideas que pueden cambiar, no solo el aspecto, sino que además el grado de funcionalidad de tu cocina:

1. Mantén tarros y recipientes

Al almacenar alimentos debes cuidar que se mantengan lo mejor posible, evitando que se echen a perder. Por eso, juntar frascos y sus tapas, ya sea de vidrio o plástico, es una gran idea. Puedes sacar la harina, arroz o fideos de su empaque de origen y hacer que se mantengan bien, en especial después del primer uso.

Ciertamente, con recipientes trasparentes, te será más fácil encontrar lo que necesitas y acceder a un rápido inventario visual de lo que tienes.

2. Prueba organizadores para cajones y repisas

Los organizadores son esenciales a la hora de mantener el orden. Por ello, una gran idea es colocar un secador de platos y utilizarlo para las tapas de tus ollas, sin duda, las encontrarás con mayor facilidad.

También puedes ir agregando pequeñas tablas dentro de los cajones, generando divisiones que permitirán guardar otros objetos sin que las cosas se revuelvan.

3. Descubre la doble funcionalidad de algunos utensilios

Este tipo de medidas son de especial ayuda en una cocina pequeña. Piensa en cosas que están en tu cocina y que ocupas de vez en cuando, algunas pueden servir para sostener otros utensilios.

Así, la utilidad de una bandeja puede ir más allá de transportar tus preparaciones, ya que puede ser el soporte sobre el que almacenas tus ollas o fuentes. Además, delimitan el espacio que hay con el resto de los objetos.

También un jarro puede ser aprovechado como contenedor de tus cucharones, espátulas y otros objetos auxiliares para cocinar.

4. Aprovecha el reverso de las puertas

Este es un espacio interesante de ocupar, puesto que puede servir para ganchos, soportes, pequeñas repisas u organizadores colgantes. En estos elementos puedes colocar objetos de aseo u otros de cocina, incluso hay soportes para poner un basurero ahí.

Realizando esta acción hará que optimices mejor el espacio en cocinas más pequeñas.

5. Utiliza cestas

Las cestas permiten delimitar, ya que puedes juntar en una, varias cosas similares, tales como aliños, frutas, paños, servilletas u otras herramientas. Esta técnica permite aprovechar bien las repisas de tus muebles de cocina. Por lo demás, le dan al ambiente un toque decorativo y rústico.

6. Saca provecho a la verticalidad

Tener ganchos más algunas repisas colocadas a lo largo, pueden ser una buena solución para colgar los objetos de uso común, como cucharones o espátulas.

También puedes usar rieles metálicos para colocar soportes y ganchos que te permitirán ganar espacio en términos de verticalidad.

Ahora que conoces estos consejos, anímate a aplicarlos en tus muebles de cocina. Verás que los muebles de tu cocina van a ser aprovechados al máximo.