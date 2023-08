¿Mito o realidad?: Conoce la verdad sobre los cuidados y gustos de los gatos

Agosto es el mes de los gatos, y aunque estos aún no han logrado superar a los perros como mascota favorita en Chile, gracias a la pandemia por primera vez se les está acercando.

Actualmente, hay más de cinco millones felinos con dueños en el país según el último​ informe del Programa Mascota Protegida de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

“Los gatos se volvieron más populares después de pandemia porque se caracterizan por ser más independientes en comparación a los perros, pero contrario a lo que muchos piensan un gato si quiere a sus dueños y pueden ser cariños”, explica la veterinaria de SuperZoo.cl, Giovanna Repetti,

“Es cierto que pueden llegar a ser más tranquilos, demandan menos espacio y no necesitan tantas horas de actividad o de juego, sin embargo,

igualmente necesitan atenciones”, agrega

¿Has escuchado otros mitos como estos sobre los gatos? La especialista te detalla cuáles de estos son realmente ciertos y cuáles no:

Tener un gato te hace más feliz: verdadero

Si tienes un gato como mascota puedes asegurarte de contar con un maestro zen, ya que cuando este ronronea para demostrarte que está a gusto o para relajarse y tranquilizarse, está inconscientemente relajándote a ti.

“Algunos estudios científicos sostienen que el ronroneo felino puede ayudar a relajarte, debido a que cuando tu felino ronronea, nuestro cuerpo libera endorfinas que ayudan a combatir el estrés y la ansiedad, haciendo que te sientas más feliz y relajada”, explica Giovanna Repetti.

Su compañía y acariciarlo constantemente también puede ayudarte a combatir ciertos estados de ánimo. De hecho, hay especialistas que recomiendan a personas que viven solas y que se encuentran deprimidas, adoptar un gato, ya que estos requieren de menos cuidados que otras mascotas, son una compañía placentera y tranquila.

No es necesario que bañes a tu gato: falso

La higiene de un gato es muy importante, por lo que al igual que los perros también necesitan de cepillado, baños y desparasitaciones regulares, ya que de esta forma puedes cuidarlos de infecciones o alergias.

“Es cierto que los felinos, por sus hábitos de aseo, pueden llegar a ser menos propensos a estar sucios, pero hay que considerar que igualmente necesita de ayuda para mantenerse limpio y sin pulgas y garrapatas”, explica la veterinaria.

Por otra parte debes preocuparte de sus desechos, es decir, mantener su caja de arena limpia, limpiándola diariamente y realizar el aseo completo de la caja de arena cada dos semanas utilizando agua y jabón. Y por otra parte necesitan un shampoo y desparasitario específicos que se ajusten a sus características y necesidades cuando los bañes.

Si tu gato no está acostumbrado al agua, puedes utilizar productos en espuma como el shampoo en espuma seco.

Tener un gato beneficia tu salud: verdadero

La compañía de un felino puede reforzar tu sistema inmunológico: Estudios médicos aseguran que tener mascotas puede ayudar a fortalecer tu sistema inmune, por lo tanto a contraer menos enfermedades e incluso bajar la presión arterial.

Sobre esto la especialista explica que “las personas que poseen gatos, están más expuestos a endotoxinas, debido a bacterias que se presentan en nuestros felinos, lo que fuerza al sistema inmune para desarrollar una respuesta, provocando que seas menos propenso a ser alérgico”.

Además el ronroneo ayuda a transmitir calma en los tutores, colaborando a disminuir la presión arterial.

Agosto es el mes de los gatos porque comienza su periodo de apareamiento: verdadero

Agosto se ha vuelto conocido como el mes de los gatos producto de que los maullidos y paseos nocturnos se incrementan e intensifican durante esta época, debido a que muchas gatas comienzan a estar en celo, lo cual produce que las demandas atención hacia el sexo opuesto aumenten de

manera considerable.

Sobre eso Repetti explica que, “el llamado siempre es a la esterilización, para cumplir con una tenencia responsable y para proteger a los gatos de peligros como agresiones y accidentes. Por otra parte, si tu felino no está esterilizado, lo recomendable es que lo mantengas vigilado y que no salga mucho de casa, lo que puede provocar que sienta ansiedad e incluso desesperación, por lo que se recomienda considerar ciertos cuidados y

atenciones”, explica la veterinaria.

Por ejemplo, se puede conseguir un rascador, ya que un gato por instinto necesita limar sus uñas y afilarlas para liberar estrés y relajarse, hay collares y difusores con aromas que los relajan, y juguetes con catnip, hierba que se caracteriza por ser una de sus favoritas.

¿A los gatos les cuesta tomar agua?: verdadero

Los felinos son bastante exigentes cuando se trata del agua, ya que les atrae el agua en movimiento y no estancada, y además no debe estar contaminada, es decir, prefieren el agua filtrada y que no esté cerca de lugares con mal olor como cerca de su caja de arena, y que su material no sea de plástico, ya que tanto este como la arena pueden desprender olor que puede hacer que el gato

rechace el agua.

Es por eso que se puede optar por diferentes fuentes de agua. Si el gato no bebe lo suficiente, puede llegar a sufrir de deshidratación, cálculos renales, y estreñimiento.

“Se debe considerar que la ingesta diaria de agua de cualquier gato, para mantenerse bien hidratado, es de 50 a 100 mililitros por kg de peso, por lo que para cumplirla también puede ayudarte complementar su dieta de pellets con alimentos húmedos con una fórmula completa y equilibrada. Una buena opción es el snack “Churu” que los hace atractivos por su textura y humedad”, recomienda la veterinaria.

Los gatos tienen siete vidas: falso

No hay dudas de que los gatos pueden ser muy ágiles y flexibles, ya que pueden saltar, correr y escalar como si nada, e incluso tienen un reflejo que les permite caer de pie la mayoría de las veces. Sin embargo, no tienen 7 vidas, tienen solo una y necesitan de cuidados, amor y atención para vivir plenamente y feliz.