Ola de calor: Cuida a tu mascota en los paseos

“En verano se debe pasear a los perros temprano o después de las 19:00 hrs o cuando el sol no le llegue directamente”, explica Sebastián Oyaneder, veterinario de Ludipek.

“Esto es importante para evitar que sufran un golpe de calor. Éste se produce cuando la temperatura corporal del perro supera los 41°C y no puede regularla mediante el jadeo. Algunos síntomas del golpe de calor son: respiración rápida y dificultosa, lengua y encías rojas o moradas, debilidad, vómitos, diarrea, convulsiones y pérdida de conciencia”, detalla.

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es que el pavimento se calienta, y pasear a nuestra mascota puede ser perjudicial. “El pavimento caliente puede causar lesiones en las patas de nuestros perros, como heridas, ampollas e incluso quemaduras. El calzado para perros puede ser una solución, siempre que se elija el modelo adecuado y se acostumbre a usarlo. Éste debe ser transpirable, impermeable, antideslizante y de la talla correcta de la mascota”, comenta Oyaneder.

En esa misma línea, la veterinaria de Ludipek Daniela Medone sostiene que, “el uso de calzados es una excelente opción para evitar el contacto de las patas con el cemento caliente, lo importante es que el material y el ajuste sea perfecto para de esta manera evitar la incomodidad o aversión a este recurso adicional”.

¿Cómo elegir los zapatos para nuestra mascota? La especialista explica que “existen varios materiales adecuados para este accesorio, desde caucho hasta espuma, con velcro para ajustarlas o sin velcro”, y agrega que no debemos olvidar que, “uno de los sistemas de eliminación de calor en nuestros perritos es a través de los cojinetes, por lo que se debe ser cauto en no generar paseos demasiado largos con estos accesorios”.

La hidratación juega un rol fundamental. “Llevar agua fresca y un bebedero portátil para hidratar al perro durante el paseo. También se puede mojar su cabeza y su tronco para ayudarle a bajar la temperatura. Se le pueden sumar snacks que hidraten, por ejemplo, el Churu Perros, el que contiene un 91% de agua, incluso éste puede congelarse antes de salir de casa para dárselo en el paseo y refrescarlo aún más”, recomienda Oyaneder.

Otras recomendaciones

Los cuidados frente a una ola de calor y a lo largo del verano son indispensables para garantizar la calidad de vida de nuestras mascotas y nunca está demás recordar algunos tips y el veterinario de Ludipek, Sebastián Oyaneder, recalca que para prevenir el golpe de calor, se recomienda seguir estos consejos:

● No dejar al perro y/o gato dentro del auto, ni siquiera con las ventanas abajo o a la sombra. La temperatura dentro del coche puede subir rápidamente y provocar un golpe de calor en pocos minutos.

● Evitar pasear al perro en las horas de más calor, sobre todo entre las 11:00 y las 19:00 horas. Lo ideal es salir a primera hora de la mañana o por la tarde, cuando el sol ya no es tan intenso.

● Asegurarnos siempre de llevar agua fresca y un recipiente donde pueda consumirla.

● Llevar agua para mojar su cabeza y el tronco durante el paseo.

● Proteger al perro del sol con un protector solar especial para perros, sobre todo si tiene el pelo corto o claro. Se debe aplicar el protector en las zonas más sensibles, como el hocico, las orejas y el abdomen.

● Evitar que el perro camine sobre superficies calientes, como pavimento o la arena, ya que pueden quemarle las almohadillas de las patas. Se puede hacer la prueba de los 5 segundos: si no se puede aguantar la mano sobre el suelo durante 5 segundos, significa que está demasiado caliente para el perro.