Avances en la Investigación animal: uso de cannabis en mascotas

Nuevas investigaciones se están realizando para poder entregar beneficios para nuestras mascotas en casa. Investigaciones sobre el uso de cannabis sativa en animales domésticos han estado mostrando nuevas oportunidades y posibilidades para diversos tratamientos veterinarios.

Este tipo de productos derivados de la cannabis sativa se focaliza en la aplicación por medio de la nanotecnología, llevando este enfoque a nuevas perspectivas en el estudio de los cannabinoides, como el THC y el CBD, así como otras moléculas más pequeñas como los fitocannabinoides, CBG, CBN, CBG A y terpenos. Todos estos explorando sus efectos antitumorales en pacientes con cáncer.

La evidencia científica que respalda el uso terapéutico de productos cannabinoides en medicina ha experimentado un crecimiento significativo desde el 2018. Según comenta la Doctora Alicia Plaza, Médico Veterinaria con especialidad en tratamientos con fitocannabinoides en animales, esta evidencia “estuvo relacionada con dónde estaba ubicado el sistema endocannabinoide en las especies perro y gato, en condiciones de normalidad y en condiciones patológicas”, acto seguido indica que “después, se han visto estudios relacionados con farmacocinética, farmacodinamia y seguridad y eficacia”.

Existen ensayos clínicos de diferente impacto, ya sea por medio de reportes de casos o ensayos clínicos con un número no tan alto, que efectivamente se ha comprobado el uso en dolor crónico y en trastornos de comportamiento, en donde, según la médico veterinaria, “cada vez es mayor la evidencia científica que respalda el uso de estos productos”.

La profesional de la salud animal señala que en el caso del CBD se puede utilizar para el manejo del dolor crónico y agudo, enfatizando en que “es cuando más se usa este tipo de terapia”. A su vez, también se puede utilizar en algo más paulatino como el área oncológica, problemas neurológicos, como también problemas de comportamiento. Es la misma doctora la que añade que se pueden sumar otras tantas patologías como “dermatológicas, glaucoma, patologías virales y algunas inmunomediadas”.

Patricio Aguirre, químico farmacéutico y socio gerente de Lopapharma, comenta que “tener una materia prima grado farmacéutico le asegura al tutor y a la mascota: seguridad, eficacia y trazabilidad” de igual manera enfatiza en que “le va a permitir a la mascota consumir un medicamento en base a fitocannabinoides; esto implica que la materia prima va a ser pura, con sustractor vegetal puro, así el producto terminado va a tener una calidad y estabilidad constante en el tiempo”.

Es importante señalar que este tipo de productos tienen que pasar por un control de calidad en origen, es decir, Estados Unidos, Canadá, Europa, donde el producto que se vaya a utilizar tiene que ser aprobado por una entidad regulatoria, es decir, FDA, Health Canada, EMA, entre otras.

El experto en química y farmacia comenta que “en Chile, una vez internado el producto se le hace control de calidad local, en un laboratorio autorizado por el Instituto de Salud Pública (ISP). Todas las importaciones de fitocannabinoides, previo a la importación, deben ser aprobadas por el ISP y una vez en Chile con el certificado de análisis y el certificado de uso y disposición, se permite elaborar las recetas magistrales y prepararlas para los pacientes humanos o veterinarios”.

Dentro de las consideraciones más importantes a la hora de hacer una terapia con cannabis, la doctora Plaza apunta que es fundamental “tener un diagnóstico claro”, dado que es una terapia individualizada, no es igual para todos los pacientes, por lo que hay que hacer una buena anamnesis, es decir, saber lo que el paciente requiere; Plaza comenta que es necesario “saber qué paciente tengo al frente, independiente de la patología que tenga”.

Es necesario hacer todos los exámenes que correspondan, tener el caso clínico y diagnóstico completo previo a realizar cualquier tipo de terapia con cannabis. La médico veterinaria comenta que siempre “debes partir muy bajo” e ir subiendo de a poco y efectivamente “continuar con lo más bajo posible para alcanzar la dosis de titulación con la dosis más baja”, para así lograr el efecto deseado.

Este tipo de tratamientos, en comparación con los tratamientos tradicionales, se presenta como una opción complementaria a otras terapias clásicas, es decir, según la veterinaria, “es una de las grandes virtudes y ventajas de utilizar cannabinoides, que son medicina integrativa”.

A su vez, en el caso de problemas de comportamiento, una de las diferencias importantes al momento de compararlos con psicofármacos sintéticos, es la seguridad que otorgan los cannabinoides; Alicia Plaza comenta que “estos no tienen dosis letal, ni en perro ni gato, lo que los hace muy seguros”. Añade que “la utilización en problemas de comportamiento en casos de agresividad, en trastornos ansiosos, hay muy buenos efectos y se puede complementar”.

Este tipo de tratamientos o terapias no genera dependencia al nivel que podría generarlo un psicofármaco tradicional y no tiene efectos negativos si el tutor olvida un día o un par de días sin dar la cannabis. La profesional a su vez añade que “tiene varias ventajas utilizar la terapia con cannabis sativa con fitocannabinoides, específicamente CBD versus un psicofármaco de síntesis clásico”.

Finalmente, tras el contexto de fin de año, época propensa a generar un aumento de ansiedad y estrés en mascotas, el uso de este tipo de sustancias y tratamiento con cannabis podría ser recomendado por sus propiedades ansiolíticas, pero la médico veterinaria comenta que “el uso de cannabinoides no es la panacea, que hay que asesorarse con tiempo, no es llegar y darle al animal un fitocannabinoides porque no sabemos cómo va a reaccionar, por lo que hay que buscar asesoría con un médico veterinario que sepa de esta terapia y efectivamente pueda optar a productos de calidad, donde el tutor tenga la seguridad de que es un producto que no solamente va a ser seguro y eficaz, sino que además, es un producto controlado”.

En un escenario donde la investigación continúa su marcha hacia nuevos descubrimientos, el uso terapéutico de cannabinoides en medicina veterinaria se presenta como un campo en evolución, lleno de proyectos para mejorar la salud y el bienestar de nuestras mascotas. La combinación entre avances científicos, precisión farmacéutica y la orientación experta de profesionales en la materia apunta hacia un futuro donde el cuidado de nuestras mascotas se ve enriquecido por terapias cada vez más efectivas y seguras.