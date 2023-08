Electromovilidad: estudio asegura que beneficiaría económicamente a los países que la adopten

La Estrategia Nacional de Electromovilidad, impulsada por el Ministerio de Energía, proyecta que al 2035 solo sean comercializados vehículos eléctricos en el país. Esta estrategia busca disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y masificar en forma segura y sustentable esta tecnología en Chile.

Según la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), durante el mes de julio las inscripciones de vehículos propulsados ​​con tecnologías de cero y bajas emisiones registraron un mejor desempeño que el mercado automotriz general. Así, a la fecha los modelos vendidos en estos segmentos quedan registrados un crecimiento acumulado de 13,2% entre enero y julio con 4.200 unidades inscritas, con respecto al mismo período del año pasado.

Por una parte, siguen incrementándose las inscripciones de los modelos 100% eléctricos (BEV) con un aumento acumulado de 10,5% y 823 unidades en lo que va del año;así como la inscripción de los híbridos convencionales o autorrecargables (HEV) con una expansión del 49,6% y 1.116 unidades en el mismo periodo.

Por otro lado, cayó la venta de los microhíbridos (MHEV) en 17,4% con 1.225 inscripciones, mientras que el rendimiento de los híbridos enchufables (PHEV) tuvo un 33,6% con 188 unidades al compararse con el mismo lapso del año anterior , aunque este mes de julio fue el de mejor desempeño para esta categoría en dicho mes, con 33 unidades comercializadas

Pero además, un reciente informe realizado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), El mercado de litio: desarrollo reciente y proyecciones al 2035, estima que para esa fecha, la demanda incremente desde 508 kt de Carbonato de Litio (LCE) en 2021 hasta 3.828 kt en 2035, producto del incremento del consumo proyectado de baterías de ion-litio del sector automotriz.

El informe de The World Bank, Economics of Electric Vehicles for Passenger Transport (Los aspectos económicos de los vehículos eléctricos para transporte de pasajeros), llevado a cabo en 20 países de África, Asia, el Caribe, Oceanía, Europa y América del Sur, aseguró que más de la mitad de estos países se beneficiaría económicamente si adoptara la movilidad eléctrica como principal forma de transporte.

Pese a su alto valor en el mercado, los beneficios de fomentar el uso de motores eléctricos son altos. Los gases contaminantes se reducen a cero, los bajos costos de carga del vehículo, el silencio en marcha y la agilidad en la conducción, gracias a los motores con aceleración progresiva, son algunas de las ventajas que posicionan a los motores eléctricos como la mejor alternativa para un futuro más sostenible.

Según Orlando Villalobos, experto automotriz y Gerente Comercial de Gama Leasing, “en el caso de los vehículos eléctricos, es indispensable la implementación de motores de aceleración progresiva para mejorar el rendimiento y la autonomía- Su desarrollo nace a partir de las exigencias medioambientales, buscando alternativas que permitan mejorar los rendimientos y bajar las emisiones”.

El fomento estatal por parte del Ministerio de Minería, las proyecciones realizadas por Cochilco sobre el mercado del litio, la accesibilidad a las tecnologías y el aumento del parque de autos eléctricos en el país, vislumbran un positivo panorama para este mercado.

Tan solo en un par de años, la instalación de las redes de carga aumentó a cifras nunca antes vistas. Actualmente, en Chile existen alrededor 460 ubicaciones para cargar vehículos eléctricos, 250 de estas solo en la Región Metropolitana, según la App de mapeo de cargadores, Evsy.