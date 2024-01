¿Qué tipos de conectores hay para autos eléctricos y cuántos hay por categoría?

La infraestructura para autos eléctricos en Chile está en constante expansión. Ya no solo existen variadas marcas o modelos en circulación, sino que también hay más lugares en donde es posible cargar estos vehículos. Eso sí, no hay un cargador universal para cada uno de ellos, por lo que los conectores no solo varían por el tipo de carga que el usuario desea (sea lenta o rápida), sino también la entrada que su auto tiene.

“Similar a los teléfonos celulares, los autos eléctricos pueden tener diferentes tipos de cables conectores. En Chile hay 6 tipos de conectores, donde dependen del lugar de fabricación del vehículo y el tipo de corriente que posee el cargador; si es alterna o continua”, explica Pablo Maturana, CEO de Evsy.

En el país actualmente hay 1.113 conectores, tanto de corriente alterna como de corriente continua. Desde Evsy explican cada uno de ellos y sus respectivas cantidades.

Cargadores de corriente alterna (AC) o carga lenta

Conector Tipo 1 (J1772): El conector Tipo 1, también conocido como Yazaki, es un estándar utilizado en Chile. Con una forma ergonómica y un mecanismo de bloqueo seguro, es ideal tanto para carga residencial como pública. Este conector permite una potencia máxima de recarga de 7,4 kW. Es especialmente común en vehículos fabricados por compañías estadounidenses y asiáticas. En Chile existen 26 de estos conectores .

. Conector Tipo 2 (Mennekes): El conector Tipo 2, también conocido como Mennekes, es otro estándar ampliamente utilizado en Chile y Europa. Es compatible con todos los tipos de carga en corriente alterna y proporciona potencias que van de 3,7 kW hasta 43,5 kW Este es el tipo de conector más común en el país, con un total de 800 unidades.

Cargadores de corriente continua (DC) o carga rápida (DC)

Conector CCS (Combo): El conector CCS (Combined Charging System) es una solución integral que combina la capacidad de carga rápida con una interfaz compatible a nivel global. Con soporte tanto para carga de corriente continua como alterna, puede alcanzar hasta los 300kW de potencia de carga. Su uso predomina en gran parte de los cargadores públicos y privados que están instalados en nuestro país, siendo una opción versátil para conductores chilenos. Existen versiones CCS de carga rápida para los Tipo 1 y Tipo 2, con 2 y 149 unidades, respectivamente .

. Conector CHAdeMO: El conector CHAdeMO se destaca por su capacidad de carga rápida, especialmente para vehículos que requieren distancias extendidas. Utilizado principalmente por fabricantes japoneses, este conector es capaz de suministrar una potencia de carga en corriente continua de hasta 400 kW, logrando recargas ultrarrápidas en comparación con los cargadores convencionales. Actualmente existen 122 conectores de este tipo en el país .

. Conector GB/T: Corresponde al estándar chino y se caracteriza por contar con dos conectores físicamente distintos que permiten ser usados tanto en corriente alterna como corriente continua. Recientemente ha sido homologado por el Gobierno para ser usado en nuestro país. En corriente continua este conector permite potencias de hasta 230 kW. Existen 14 unidades de este conector en Chile.

“Esta variedad no solo promueve la accesibilidad, sino que también prepara el terreno para la electromovilidad. Ofrecer una red de carga diversificada, que abarca diferentes tipos de conectores, no solo genera un incentivo para que más gente indecisa por la infraestructura adquiera un auto eléctrico, sino que también nos prepara como país para cuando esta ya sea una realidad”, finaliza Maturana.