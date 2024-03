Ley grabado de placas patente: Lo barato puede salir muy caro

El pasado 11 de septiembre del 2023, entró en vigencia la Ley 21.601, normativa que obliga a los dueños de vehículos motorizados a grabar sus placas patentes en vidrios y espejos, esto como una medida de prevención para el robo de automóviles y autopartes, ya que el contar con este grabado dificulta su posterior reventa ¿quién compraría un auto o un espejo retrovisor que cuenta con la patente del dueño anterior y cuyo grabado es imborrable? Nadie.

Pero la entrada en vigencia por sí sola de la normativa no era suficiente, con ninguna ley lo es, razón por la que este pasado lunes 11 de marzo se publicó el reglamento con las indicaciones exactas de cómo se debe grabar el vehículo, en qué lugar, con qué tipo de letra, tamaño de ésta, etc. Aspectos que quienes trabajamos en este rubro agradecemos, y que si bien pueden no significar nada para los usuarios de autos, nosotros sabemos que marcan una diferencia.

A pesar de esto, no todo es color rosa, ya que hay ciertos ítems que frente al desconocimiento de la población, pueden costar muy caro e incluso colisionar con el fin último de la ley.

Hablamos de los tipos de grabados permitidos por la legislación, siendo uno de estos el grabado por puntos, aquel que se ha popularizado por su bajo costo y porque su realización puede ser incluso artesanal. Elementos que si bien llaman la atención de aquellos usuarios que solamente buscan cumplir con la Ley, a largo plazo pueden costar mucho más caro que los otros tipos de grabado profesionales que existen en el mercado, como es el realizado con ácido.

Y es que el diseño con puntos es altamente modificable, cualquier letra o número se puede cambiar por otro y así reescribir una patente al gusto de quien robe las autopartes o quien las compre en el mercado informal. Características que hacen imposible no preguntarse por qué sigue siendo permitido este grabado.

A raíz de esto, es que como empresa con más de diez años en el mercado de grabado de placas patente, sabemos que es primordial que la gente se informe sobre los tipos de grabados contemplados en el reglamento, que conozca los pro y los contras de cada uno de estos y que no solamente se guíe por el precio más económico.

Estamos al tanto del vertiginoso escenario económico en el que vivimos y del coste de la vida, razones que justifican el informarse de todas las opciones del mercado, no solamente por la seguridad del vehículo y cumplir con la normativa para evitar multas, sino que también por el bolsillo de las personas, a fin de cuentas es mucho mejor invertir sólo una vez que lamentar el no haberlo hecho y tener que gastar dinero en múltiples ocasiones intentando solucionar algo que desde el inicio no estuvo bien.

Sabemos que muchos son escépticos al momento de cumplir con esta normativa, y lo entendemos, esto no es la solución definitiva a los problemas de la delincuencia y su impacto en el robo de vehículos y autopartes, pero sí es una manera efectiva de prevención y un desincentivo para los delincuentes, logrando de alguna mínima forma impedir sus cometidos.

Actualmente el robo de espejos es uno de los delitos más comunes, y que incluso orilla a los usuarios a comprar en el comercio irregular los mismos espejos que les fueron sustraídos, situación incómoda que debería por lo menos disminuir significativamente con la puesta en marcha de esta legislación.

Y es que otro aspecto preocupante es que de todo el universo de automóviles, que supera los 6 millones, no logra ser un 5% el que ya tiene su placa patente grabada en el vehículo. No sabemos si este escenario cambiará con la nueva ley, su reglamento, multas y plazos establecidos, por lo menos desde nuestra parte esperamos que sí, poniendo a disposición nuestros servicios no solamente de grabado de autos, sino que también para educar y orientar a los usuarios.

