Los destinos de película que nos invitan a viajar y conocer nuevos países

Desde la indomable naturaleza de Irlanda hasta las Auroras Boreales del Círculo Polar Ártico, descubre destinos en los que se filmaron algunas de tus películas favoritas y que te inspirarán a conocer lugares increíbles.

El mundo de los viajes y del cine siempre ha estado unido, desde la búsqueda de las locaciones perfectas para dar vida a historias en la gran pantalla, hasta esas películas que muchas veces nos han ayudado a salir de nuestra zona de confort para poder conocer nuevos lugares.

Recientemente, en nuestro país se celebró el Día del Cine y el equipo de Kayak, buscó algunos de los destinos que han dado vida a grandes películas, utilizando una de las herramientas más populares de su web, Explore, y estos fueron los resultados.

Irlanda

Este país isla es hogar de mágicas leyendas, famosas cervezas y paisajes de otro mundo. Una tierra que ha sido escenario incansable de grandes películas, lugares que además puedes recorrer en tu visita a este destino.

Conoce la localidad de Glendalough, en la que se filmó la película Leap Year (Propuesta en Año Bisiesto), el Castillo de Trim -en el Condado Meath- donde se filmaron algunas de las escenas de Braveheart (Corazón Valiente) o recorre las calles de Blessington y Sally Gap, en el condado de Wicklow, lugares en los que fue grabada la romántica P.S. I Love You (Posdata: Te amo).

Estados Unidos

Con algunos de los más grandes estudios del mundo situados el barrio de Hollywood, Los Ángeles (CA), este país ha sido escenario de grandes películas; pero hay una ciudad que fascina a todo el mundo y esa es Nueva York, las calles de la Gran Manzana han sido testigos directos de clásicos como Ghost (Ghost: La sombra del amor) filmada en el barrio Soho en Manhattan, o la -en ese entonces- rupturista Men in Black (Hombres de Negro) que puedes revivir caminando por el Flushin Meadows Corona Park.

Si lo tuyo es el mundo de la moda y las editoriales no olvides que fue en Nueva York donde se filmó The Devil Wears Prada (El Diablo Viste a la Moda), eso sí, esperamos que no tengas que caminar por sus calles con tanta prisa como la asistente de la editora.

Italia

Volamos a la encantadora Italia, uno de los países que ha servido de locación para grandes películas de todo el mundo, pero que también cuenta con una de las industrias cinematográficas más fuertes de Europa.

Es que su exquisita gastronomía, la romana está retratada a la perfección en la película Eat, Pray, Love (Comer, Rezar, Amar), o los maravillosos paisajes de la Toscana Italiana que nos enamoraron en Under the Tuscan Sun (Bajo el sol de Toscana), son motivos más que suficientes para viajar a este país “capisci”.

Si eres un fanático de la historia, por sus conservadas ruinas, muchos lugares de Italia son un viaje perfecto para aprender sobre historia universal, uno de ellos es la misma Roma, lugar donde se grabó el clásico Ben-Hur, que comenzó su rodaje en los famosos Estudios Cinecittà, construidos en 1937 en las afueras de la ciudad.

Islandia

Los fríos y silenciosos parajes islandeses han sido testigos de innumerables películas ¿Sabías que este lugar fue locación de una de las sagas más famosas del mundo? Así es, parte de Star Wars – episodio VII The Force Awakens (El Despertar de la Fuerza)-, fue rodado en el glaciar Svínafellsjökull (a.k.a el Planeta de Hielo de Hoth, que resulta mucho más fácil de nombrar), también conocido como el glaciar de Hollywood, debido al gran número de películas que lo han usado como telón.

Pero eso no es todo, porque una de las películas que más paisajes de la Tierra de Hielo y Fuego ha mostrado en la pantalla grande es The Secret Life of Walter Mitty (La Increíble Vida de Walter Mitty), en la que el protagonista recorre desde el Parque Nacional de Vatnajökull a la pequeña localidad portuaria de Seyðisfjörður.

India

India es otro prolífico lugar para el cine, no por nada Bollywood es reconocido mundialmente, pero también ha sido el destino perfecto de súper producciones como Life of Pi (La vida de Pi), la que en sus primeros minutos transcurre en la localidad de Pondicherry, en el Estado de Tamil Nadu.

Si quieres una mirada más pintoresca, el Estado de Rajastán, retratado a través de los parajes de las localidades de Jodhpur, Udaipur y Osian, fue el escenario de la reconocida The Darjeeling Limited (Viaje a Darjeeling) en que tres hermanos hacen el viaje de sus vidas en un clásico tren.

Algunas de estas recomendaciones requieren acción casi que inmediata, pero si tienes la disponibilidad y deseas asegurar un buen precio, clima ideal u otros factores, cada peso se convierte en una inversión inolvidable.