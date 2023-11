Viajes espirituales a la India: “Este lugar me cambió la vida”

“¿Tienes preguntas importantes sin resolver? ¿Has vivido la vida que querías? ¿Fuiste feliz? Todos nos hacemos constantes preguntas y en la India, puedes encontrar todas las respuestas”. Bajo esta consigna, el periodista Claudio Iturra, experto en viajes y fundador de Masai Travel invitó al fotógrafo Jordi Castell a un viaje sagrado a la India, un recorrido que puede cambiar la vida.

“Acá es posible que tu vida se transforme. En la India se puede ver la pobreza más rica del mundo, los templos más majestuosos y las ceremonias sagradas que te invitan a replantearte muchas cosas. Es una experiencia profunda, llena de colores y aromas, un viaje único para el que hay que estar preparado y Jordi estaba 100% dispuesto a vivir una experiencia trascendental. Estamos muy contentos de que Jordi viva con nosotros este viaje místico, hermoso, una experiencia imperdible”, menciona Iturra.

El fotógrafo detalla que “Jaipur ha sido maravilloso, los templos, el Taj Mahal que fue construido por amor o Varanasi, una de las ciudades más antiguas del planeta (…) un verdadero espectáculo de olores y sabores, 100% recomendado”.

“No tengo conciencia haber hecho un viaje que me haya hecho pensar y cuestionarme tanto los fantasmas y los prejuicios que siempre tuve con la cultura y educación y con la forma de comunicarme, los indios son muy gente, hay seguridad, no hay maldad, hay facilidad de comunicación, es gente muy agradable”, agrega.

Lo que más le ha impactado a Castell es el comportamiento de la gente. “Todos pasan, se toman el tiempo, saben frenar, saben dar la pasada… Claro la contaminación es feroz, pero nadie quiere carreteras, todos quieren más templos y sin embargo son una de las potencias económicas del mundo”.

“No quiero comparar, creo que es un poquitito cruel empezar a ver cómo nosotros hemos crecido y cómo nuestras religiones nos han convertido en sociedades llenas de sicópatas, llena de gente violenta. No me siento con la autoridad de apuntar a nadie con el dedo en este minuto y eso es lo que me está pasando en este país: cada día me siento con menor autoridad de juzgar a nadie, que atroz tener que llegar hasta acá para darme cuenta cuánto me equivoqué y cuánto me queda por construir”, reflexiona.

Y es que para el fotógrafo este viaje ha sido revelador. “Hace un par de horas se me acercó un novillo solo a que le hiciera cariño en la mitad de una calle y no puedo volver a comer carnes rojas después de eso. Me están pasando hartas cosas, el viaje está en la mitad del tour, pero es tan mágico”.

El tour que recibe por nombre el “Sueño de la India” está diseñado de manera personal por Iturra, quien ha vivido gran parte del tiempo en este país. “Para mí este lugar me cambió la vida y mi idea era compartirlo con todas aquellas personas que deseen vivir un viaje único, que tengan preguntas no resueltas. Es unos de los países más hermosos del mundo, donde además los llevamos a lugares sagrados como la región de Rajastán, tierra de reyes y castillos, visitamos una de las siete maravillas del mundo como es el Taj Mahal y Varanasi, una de las ciudades más sagradas del mundo donde viviremos las ceremonias de crematorios, nos adentraremos por mercados y callejuelas únicas”.

Se trata de un viaje de experiencia personalizada de 13 días, guiado por un equipo especialista, donde está todo incluido. Jordi concuerda en que el equipo “hace que todo esto sea agradable, hay una selección de gente muy espiritual, muy buena, que está en una parada de vida, muy similar a la que estoy yo. Los de Masai sacan la visa, entregan todo, te resuelven la movilización. Son todos un amor, están todos pendiente, los hoteles son exquisitos y cómodos, todo funciona”

El tour cuenta con tres próximas salidas el 21 de noviembre, 22 de febrero y 22 de marzo. El programa todo incluido considera ticket aéreo, hotelería 5 estrellas, alimentación y variados tours.