Ninhue recibe la visita de representante de la Organización Mundial del Turismo

En el marco del programa Upgrade Best Tourism Village de la Organización Mundial de Turismo, la comuna de Ninhue recibió la visita de la mentora ecuatoriana, Geovanna Robayo, quien realizó una tutoría personalizada para ayudar a esta comuna a abordar las debilidades y mejorar en las brechas identificadas en las áreas de evaluación.

Best Tourism Villages es un reconocimiento que entrega la Organización Mundial de Turismo (OMT) a las localidades que constituyen ejemplos notables de destinos de turismo rural, con valores culturales y naturales reconocidos que preservan y promueven los valores, productos y estilos de vida rurales y comunitarios .

Además, este reconocimiento destaca a los pueblos que mantienen, al fomentar el turismo como uno de los motores de desarrollo rural y el bienestar de las comunidades, un compromiso con la sostenibilidad.

En su visita a la región, la representante de la OMT, manifestó que “Ninhue es un destino increíblemente potente, tiene una historia cultural muy fuerte, tiene recursos increíbles que están alrededor de su gente, alrededor de la calidez y la autenticidad de su gente. Es un producto de turismo rural que tiene todas las aristas para poder jalarlo hacia la sostenibilidad”.

La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo Lagos, destacó que “la visita de la mentora de la OMT a Ninhue es reflejo de varias cosas, entre ellas que estamos bien encaminados con las relaciones internacionales, lo que nos permite que la OMT tenga los ojos puestos en nosotros”.

La iniciativa está conformada por tres pilares: “The Best Tourism Villages”; “El Programa Upgrade Best Tourism Villages by UNWTO”, programa que beneficia a los pueblos que no cumplan plenamente con los criterios que exige el reconocimiento y la “Red Best Tourism Villages by UNWTO”, esta red proporcionará un espacio para el intercambio de experiencias, buenas prácticas, conocimientos y oportunidades, instancia donde Ninhue participó de un encuentro en Italia.

Una vez finalizado este proceso, Ninhue podrá nuevamente postular al Best Tourism Villages, a través de la modalidad FAST Track, que es una instancia que ofrece la oportunidad a los pueblos que forman parte del Programa de Mejora volver a evaluar las áreas en las que han obtenido puntuación más baja y así tener la posibilidad de convertirse en un Best Tourism Village.

El director regional de Sernatur Ñuble, Augusto González Jeldres, aseguró que “estamos muy complacidos con la visita y el trabajo en terreno que ha desarrollado Geovanna Robayo, toda vez que ha podido planificar una serie de actividades que le han permitido hacerse una idea bastante acabada de lo que significa el desarrollo turístico de la comuna de Ninhue”

Cabe destacar que el reconocimiento Best Tourism Village comenzó en 2021, obteniendo la distinción las comunas chilenas de Pica y Puerto Williams; el año 2022 fue el turno de la comuna de Puqueldón, mientras que Ninhue se quedó con el Upgrade.

Este 2023 la selección permitió la postulación de 8 comunas, obteniendo el reconocimiento Tortel, Pisco Elqui y Barrancas, Puerto Octay obtuvo la instancia de mejora.