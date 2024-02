No solo de Río vive el Carnaval: las otras ciudades de Brasil para festejar a lo grande

Brasil suele ser uno de los destinos más visitados por los chilenos a lo largo del año. Sin embargo, los turistas aumentan considerablemente en el verano, en especial en el mes de febrero, dada la amplia variedad de sus playas, perfectas para disfrutar de la temporada de vacaciones.

Además del sol y de la arena, el atractivo de este país en el segundo mes del calendario es aún mayor. Claro, porque se desarrolla el famoso Carnaval de Río de Janeiro, que en este 2024 se llevará a cabo entre el viernes 9 y el sábado 17.

Según datos obtenidos de la Junta de Aeronáutica Civil, en el 2023 viajaron 79.388 personas desde Chile a suelo brasileño durante febrero, muchos de ellos a gozar de esta celebración. A Río llegaron 26.133.

Durante aquellos días, la “Ciudad Maravillosa” acapara las miradas del mundo, especialmente el Sambódromo, donde desfilan las principales escuelas de samba, junto con los coloridos carros alegóricos. Este lugar tiene un espacio limitado, por lo que

quienes no logran conseguir entradas, igual pueden disfrutar el espíritu de esta fiesta “carioca”. No obstante, la urbe a los pies del Cristo Redentor no es la única ciudad brasileña donde se festeja a lo grande este evento de raíces católicas.

A continuación, Assist Card, presenta otras ciudades para vivir in situ el Carnaval.

Salvador de Bahía

Es el segundo Carnaval más importante de Brasil. Su relevancia radica en la enorme influencia de la religión yoruba en la ciudad, en la cual se basa la celebración local. Tiene muchas similitudes con el evento en Río, aunque con la diferencia de que sólo se realiza en las calles, por lo que es accesible a todos.

Destacan los “tríos eléctricos”, que son camiones con altavoces sobre los cuales se presentan famosos artistas del país.

Recife

Es considerado uno de los más entretenidos. Este Carnaval se inaugura con el desfile del grupo Galo da Madrugada y dura tres días ininterrumpidos. Al igual que en Salvador de Bahía, destacan los “tríos eléctricos”. Estos se sitúan en la playa Boa Viagem y recorren diferentes zonas, como el centro, donde se instala una orquesta al ritmo del frevo, música tradicional religiosa que se baila haciendo malabares con pequeñas sombrillas.

Olinda

Tal como lo dice el nombre del lugar, este Carnaval es catalogado como uno de los más bonitos. Esto, debido a que la localidad es considerada una joya arquitectónica, claramente un plus para los visitantes.

El desfile por el casco histórico es hermoso, ya que la zona mezcla la cultura portuguesa con la africana. También destaca como uno de los ritmos tradicionales el frevo, al igual que el samba y el maracatu afrobrasileño.

Sao Paulo

Si bien es considerada una ciudad más comercial y arquitectónica, esta misma competitividad resulta atractiva, ya que buscan ofrecer a los visitantes el mejor espectáculo. A nivel de grandeza, solamente se le puede comparar el Carnaval de Río.

El samba es el baile que predomina entre los rascacielos de esta metrópolis, con las principales escuelas desfilando en el Anhembi. Este es el mayor centro de ferias y eventos de América Latina.