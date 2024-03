Travel sale 2024: trucos para viajar más barato

En un mundo donde los viajes se han convertido en un imperdible para vacaciones, fin de semana largo, escapada de último minuto… encontrar formas de viajar de manera económica y sin comprometer la calidad se ha vuelto una prioridad.

Con la creciente demanda de experiencias de viaje accesibles y donde se buscan distintas estrategias para viajar de forma

más económica, Sofía Pedrero, directora de Contenidos de Turismocity.cl, entrega una serie de consejos para explorar el mundo sin vaciar los bolsillos.

1. Ser flexibles

Una de las primeras recomendaciones para poder ahorrar en la compra de un vuelo o paquete turístico es ser flexible en cuanto a las fechas y destinos donde viajar. No cuesta lo mismo viajar en temporada alta que en temporada baja, así como también se debe considerar que reservar vuelos en días menos populares de la semana, como lo son los martes o miércoles, o en horas no tan comunes puede resultar en tarifas más bajas.

2. Viajar con poco equipaje

Hoy en día muchas aerolíneas están ofreciendo opciones de vuelos más baratos que no incluyen equipaje facturado en bodega (con la opción de pagarlo aparte si se quisiera agregar). Una buena opción para ahorrar es viajar solamente con equipaje de mano o carry on. Esto es totalmente viable si se viaja en verano a algún destino, donde no se necesita llevar tanta ropa, o si son pocos días de viaje.

3. Los vuelos siempre están más baratos en la web de la aerolínea

Todo aquel que busca comprar un vuelo por internet tiene la creencia de que el valor más barato siempre será el que figura en la página oficial de la aerolínea, pero esto no es así, ya que un mismo vuelo puede venderse a diferentes precios en distintos sitios, incluso a veces por una campaña o acción puntual, la agencia puede ofrecerte un mejor valor o una promoción exclusiva.

4. Comparar precios en múltiples sitios web es clave:

No todas las plataformas de reserva muestran los mismos precios. Comparar entre diferentes sitios web y utilizar herramientas de comparación puede ayudarte a encontrar la mejor oferta.

Para ello, en Turismocity.cl con solo un par de clic y en una búsqueda te permite conocer el precio disponible entre

todos los sitios de viajes y elegir la opción más barata.

5. Comprar los boletos con mucha anticipación es generalmente más barato

Los precios de los vuelos dependen, entre otras razones, de su propia demanda. Esto quiere decir que, si mucha gente está interesada en un mismo vuelo, sus precios subirán igual que si se empieza a llenar su ocupación. De la misma manera, si aún no hay ningún asiento ocupado, puede ser que el precio baje, para hacerlo más atractivo. Por eso el llamado es siempre a cotizar.