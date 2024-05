Los Ángeles, el epicentro actual del turismo en EE.UU.

Desde este fin de semana, 5.700 delegados, touroperadores y medios de comunicación de casi 70 países están reunidos en Los Ángeles para potenciar el turismo de Estados Unidos y transformarlo en el principal destino de viajes a nivel mundial.

La ciudad será anfitriona de IPW, mostrando sus principales atractivos de la ciudad. “Los Ángeles es uno de los destinos más emocionantes, inclusivos y en constante evolución del mundo”, dijo Adam Burke, presidente y director ejecutivo de Los Ángeles Tourism.

¿Qué tiene para ofrecer la ciudad? Estudios de cine y televisión, restaurantes con estrellas Michelin, gran cantidad de actividades artísticas y culturales, importantes recintos deportivos, compras… Acá alguna de las razones para visitar Los Ángeles.

Recorriendo la ciudad

Los Ángeles es una ciudad de pueblos, con cada región y vecindario que ofrece algo distinto para los residentes y visitantes. Desde fanáticos del fitness hasta amantes de la música, o sibaritas y aventureros, hay actividades para todos los gustos.

Es un destino dinámico y en constante evolución, que tiene 300 días de sol y kilómetros de playa, además de contar con más museos y lugares de artes escénicas que cualquier otra ciudad de los Estados Unidos.

Parques temáticos y estudios

Además de su icónico letrero de Hollywood, Los Ángeles cuenta con estudios como Paramount Pictures, Universal y Warner Brothers que ofrecen recorridos para conocer las escenografías y lugares de filmación de importantes y reconocidas producciones.

Warner Brothers es la cuna de icónicas series como Friends, The Big Bang Theory, Gilmore Girls e importantes películas como el universo de DC Cómics y Harry Potter.

Universal Studios Hollywood, por ejemplo, ofrece desde visitas de estudio en vivo y parque temáticos con juegos inmersivos como The Wizarding World of Harry Potter y el recién inaugurado Super Nintendo World.

Además, Disneyland California tiene dos parques temáticos. Disneyland Park California es el parque más clásico de los que existen actualmente y cuenta con atracciones como La casa de Minnie y Mickey, Buzz Lightyear, Alice in Wonderland, Indiana Jones Adventure o Dumbo.

Mientras que el Disney Adventure Park es el más pequeño y reciente de los parques de Disney, pero ofrece emocionantes atracciones como Golden Zephry, Incredicoaster, Grizzly River Run, Inside Out y Guardians of the Galaxy.

Gastronomía

La escena gastronómica de Los Ángeles ofrece de todo, desde comida callejera hasta numerosos restaurantes con una o más estrellas Michelin.

La Guía Michelin de California cuenta con 220 restaurantes de Los Ángeles, incluidos 25 con una o más estrellas y 4 reconocimientos Bib Gourmand, lo que subraya el estatus de la ciudad como una de las principales capitales gastronómicas del mundo.

En diciembre de 2023, la guía añadió tres nuevos lugares con influencia coreana: Baroo, hibi y Olivia.

Pero otro de los atractivos es disfrutar de tacos, influencia de que está a solo dos horas y media de la frontera con México y que tiene una gran cantidad de población de ese país.

Algunos lugares que hay que probar incluyen Sonoratown en DTLA, Leo’s Taco Truck en Venice y LaBrea, y Tacos El Chino en Huntington Park.

También uno de los destinos favoritos es el mundialmente famoso Original Farmers Market de Los Ángeles, que ofrece casi 100 tiendas de comestibles, restaurantes y minoristas gourmet. Ubicado en la esquina de Fairfax y Third Street desde 1934, el mercado abrió en lo que entonces se conocía como el Rancho Gilmore, donde una docena de agricultores y vendedores estacionaron sus camiones en la esquina para vender productos y otros artículos de sus puertas traseras.

Deportes

Los Ángeles se prepara para albergar la Copa Mundial de la FIFA (2026), el Super Bowl LXI (2027) y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en 2028, todo en el icónico estadio SoFi de Inglewood.

Pero además, con 11 equipos profesionales, la ciudad es un punto de acceso al turismo deportivo, incluso si los viajeros no son fanáticos de algún equipo.

Y es que ver a los Dodgers, Lakers, Sparks, Clippers, Rams, Chargers, Kings, Galaxy, LAFC, Angel City FC y el nuevo Rugby FC Los Ángeles jugar puede ser toda una experiencia