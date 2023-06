Hombre ingresó a La Moneda asegurando que tiene información de una red de pornografía infantil

Una particular situación se reportó en el Palacio de La Moneda cuando un hombre ingresó a la sede gubernamental asegurando que tiene información de una red de pornografía infantil y espionaje que amenaza la seguridad nacional. El hombre en cuestión estuvo en la Plaza de la Constitución sosteniendo un cartel que decía: “Tengo información sensible que afecta la seguridad nacional”. Una vez dentro de la sede de Gobierno, el sujeto habló con Agencia Uno, donde precisó que fue recibido por el abogado de la ministra y que abordaron una denuncia que había ingresado en el Ministerio Público, la que no ha tenido resultado.

Video vía Twitter: @agenciaunochile