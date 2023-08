Sólo se sacó foto: Pedro Pascal fue a exposición de arte en su honor en Londres pero no pudo entrar

Una artista en Reino Unido, llamada Heidi Gentle Burrell, montó una llamativa exposición en la Galería Rhodes, ubicada en Londres. El tema central de la muestra de arte es nada menos que el actor de origen chileno, Pedro Pascal.

El actor acudió a la muestra junto a dos podcasters que tratan temas de arte: Robert Diament y Russell Tovey, que conducen Talk art. Sin embargo, al llegar, tanto Pascal como sus acompañantes se dieron cuenta de que la galería estaba cerrada porque era día domingo, así que a modo de humorada se tomaron una foto desde afuera, junto a un dibujo con la cara del protagonista de The Last of Us.

“Hiperfijación TDAH y por qué parece que amo a Pedro Pascal” es el nombre de la muestra, que trata acerca de las fijaciones de la artista en torno a figuras de cultura pop. Así, esto dialoga con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

La misma artista compartió la foto que se sacó Pascal con los podcasters en su cuenta de Instagram, con evidente emoción por la visita del actor. “¡Qué increíble es esto! ¡Los encantadores Robert Diament, Russell Tovey y Pedro Pascal afuera de mi exposición en Margate! Gracias por venir y gracias a Talk Art por compartirlo”, señaló Gentle Burrell.

“¡Probablemente es un buen momento para compartir que la segunda parte del show vendrá en septiembre! ¡Más detalles próximamente!”, adelantó.

Posteriormente, comentó a un medio británico que lamentó no haberse topado con ellos en la muestra. Sin embargo, destacó que “es fantástico para mí, espero que eleve la conversación sobre la neurodivergencia. Siento que estoy ayudando a crear un cambio positivo”.