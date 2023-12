La espera terminó, próximo destino Vice City: mira acá el tráiler de GTA 6

La espera terminó. Este martes se publicó el esperado tráiler del videojuego Grand Theft Auto (GTA) 6.

El video, publicado en el canal de Rockstar Games dura 1 minuto y 31 segundos.

Aunque aún faltan 24 horas, el sitio ya tiene más de 30 mil personas esperando por este.

El tráiler se estrenará el próximo martes 5 de diciembre a las 9:00 AM ET, que sería a las 11:00 AM en Chile, por la diferencia de la zona horaria.

Sobre el juego poco se sabe: estará ambientado en Vice City -Miami en la vida real- y contará con dos protagonistas, un hombre y una mujer.